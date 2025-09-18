小一入學｜小一自行分配學位今起申請 手持10分或15分家長選校策略

2026/27學年的小一「自行分配學位」將於今日（9月18日）開始透過「小一入學電子平台」接受電子申請，或由9月22日（星期一）以紙本表格遞交申請。 升學專家梁永樂建議家長「自行分配學位」選校部署時，關鍵除了為小朋友選擇「合適」的學校外，亦要為之後「統一派位」階段鋪好後路，權衡是否選擇跨區學校。

「自行分配學位」階段 2類學童為「必收生」

「小一入學統籌辦法」分為2個階段，第1階段為「自行分配學位」，家長可不受校網限制，為子女申請1所官立或資助小學。在此階段，有兄姊在申請學校就讀，或父母在該校任職的兒童為「必收生」；另一入讀方法就是根據「計分辦法準則」分配學位，申請人分數越高，獲取錄機會越大；如果同分的人數超過學額，則以抽籤形式分配。

自行分配學位「計分辦法準則」。（圖片來源︰教育局）

操練型學校 家長需審視孩子承受學習壓力的程度

梁永樂表示一般都會建議家長「搏到盡」，因為不搏盡的話往往會感後悔，然而在「搏到盡」的前提下，他表示家長不應純粹為了校名或熱門程度而選校，更重要的是考慮孩子的學習能力，以及評估家庭的支援能力選擇「合適」的學校。例如部分以「操練型」聞名的學校，家長需審視自己是否有足夠的時間和精神輔導孩子功課和溫習，以及孩子承受學習壓力的程度，避免打擊孩子對學習的興趣及自信。

手持10分或15分家長 優先考慮「1-1-1」策略

另一方面，梁永樂亦提及手持10分或15分的家長，建議優先考慮「1-1-1」策略，即在自行分配、統一派位甲部及乙部首志願均填寫同一所區內最心儀學校，以「鋪好後路」。當然，如家長十分心儀某所區外學校，抱「非君不嫁」的態度 ，仍可在「統一派位」甲部第一志願填寫該校，但家長必須明白成功機率會較低，因這類學額數量通常只有約5至6個；加上「叩門」學位亦大為減少，家長應在自行階段時，同時為統一派位階段作考慮。

留意弱勢學校的優勢

最後，梁永樂表示家長切勿對部分只開設一班的學校先入為主，弱勢學校反之因學生人數較少，能夠集中照顧，對學習能力較弱或需要特殊學習需要的學生可能更為合適，寄語家長應以子女的性格及學習能力選校。

升學專家梁永樂

自行未獲取錄 需參加「統一派位」

「自行分配學位」結果將於2025年11月24日公布，如申請人在「自行分配學位」未獲取錄，需參加第2階段，即2026年1月的「統一派位」，俗稱「大抽獎」。第2階段「統一派位」，申請時分為甲乙兩個部分，家長在甲部可選不超過3所任何學校網（包括所住校網）的小學，乙部則是受校網限制的小學。在此階段主要以家長的選擇、校網、學童「隨機編號」等因素，由電腦分派學位。

