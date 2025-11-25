小一入學｜自行分配學位成功率上升 部份學校仍有收生不足壓力

20250707csm學童_3414.JPG

小一自行分配學位結果昨日(24日)出爐，成功率較去年上升約2.9個百分點。資助小學校長會主席、油麻地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀今早(25日)在港台節目表示，近年香港人口結構性下跌，適齡學童人數減少，成功率自然會上升，但有學校仍需面對收生不足的壓力。為此，學校已嚴陣以待，希望減低縮班和殺校效應，以及「險着陸」情況，爭取更多生源。

統一派位 才知道最終收生情況

陳淑儀又說，一些較不受歡迎的學校在自行分配學位中收生不足，有適齡學童會轉至國際學校或私立學校。每個家長在自行派位時只可選擇一間心儀學校，熱門學校雖然有「超收」，但並不能滿足每個家長，因此會有學生透過統一派位流向其他學校，最終小一收生情況尚要待此後才知道。

至於教育局早前推出試點計劃，讓一些直資學校可收接收持學生簽證的非本地學生。陳淑儀表示，入學時學校需處理行政和住宿等問題，若試點成功，或許能擴展至官立學校，希望能同時令更多本地學生入學。校長會及教育局亦將會探討其他方式解決問題。

