小一入學｜26/27年度 直資小學開放日+小一簡介會詳情（資訊持續更新）

各間直資小學將陸續開放2026至27年度小一入學申請，另有學校舉辦入學簡介會及開放日，讓家長親身到校了解教學理念及環境等，即睇以下熱門的直資小學小一入學申請日期，及入學日簡介會或開放日詳情，資訊將持續更新。
直資小學
聖保羅男女中學附屬小學
位於港島南區的聖保羅男女中學附屬小學，與聖保羅男女中學為「一條龍學校」。小一面試會根據學生各方面的表現，包括溝通能力、專注能力及待人接物的態度等。
小一入學簡介會
日期：2025年 9月2日（星期二）
時間：下午5:30 至 6:30
地點：香港黃竹坑南風徑11號（聖保羅男女中學附屬小學禮堂）
** 毋須預先登記，不設訪客車位，請利用公共交通工具到學校。
2026至27年度小一入學申請日期︰2025年9月1日上午9時至9月5日下午4時
學校網頁︰按此
培僑書院
位於沙田大圍的培僑書院是直資一條龍中小學，重新設計中小學12年的學習經歷，並以英語和普通話作授課語言。
小一入學簡介會
日期：2025年9月13日（星期六）
時間：第一場下午1:00至3:00 / 第二場下午3:30至5:30
校園參觀及學科展覽：下午1:00至5:30（毋須報名）
地點：培僑書院
參加簡介會的家長，須網上登記預留座位。登記由即日2025 年 9 月 12 日 (星期五)下午 1 時截止，額滿即止。
2026至27年度小一入學申請日期︰即日起至2025年9月19日
登記網頁︰按此
拔萃男書院附屬小學
熱門名校拔萃男書院附屬小學是一所全日制直資英文小學，一年級共提供150個小一學位，同時亦為「一條龍」學校，六年級學生的成績及表現如符合學校基本要求，將直升拔萃男書院。
小一入學簡介會
日期：2025年8月30日（星期六）
時間：第一場上午10:00至11:30 / 第二場下午2:00至3:30
地點：拔萃男書院音樂廳（中學部）
家長需憑票入座，索取簡介會入場票的方法，學校將於2025年8月下旬在學校網頁公佈。
2026至27年度小一入學申請日期︰2025年8月30日上午9時至9月5日下午5時
學校網頁︰按此
英華小學【已舉行】
熱門的直資男校英華小學，屬一條龍學校，與英華書院接軌。2026-2027年度小一入學申請簡介會將於7月12日舉行。
2026-2027年度小一入學申請簡介會【已舉行】
日期︰2025年7月12日（星期六）
時間︰第一場： 9:00am-11:00am；第二場： 2:00pm-4:00pm
地點：九龍深水埗英華街3號
報名日期︰6月13日上午9:00
2026至27年度小一入學申請日期︰2025年6月17日至7月20日
學校及報名連結︰按此
聖瑪加利男女英文中小學【已舉行】
聖瑪加利男女英文中小學位於深水埗區一所直資小學，同時亦為「一條龍」學校，其結龍中學為聖瑪加利男女英文中小學。
2026-2027 小一選校講座【已舉行】
講座日期︰2025年6月28日（星期六）
時間︰9:00 a.m. - 11:00 a.m. （English Session 以英語進行） / 2:00 p.m. - 4:00 p.m. （Chinese Session 以粵語進行，已額滿）
地點︰九龍深水埗深旺道33號，學校禮堂
2026至27年度小一入學申請日期︰即日起至2025年10月4日（星期六）下午5時
報名連結︰按此
保良局陸慶濤小學【已舉行】
陸慶濤為將軍澳區第一所津貼小學。學校於2005 年轉營為直接資助計劃小學，與區內的保良局羅氏基金中學結為一條龍學校，提供十二年一貫的中小銜接課程，讓學生在無升中派位的考試壓力下得到全面而均衡的發展。該校不參加教育局中學學位分配計劃，六年級畢業生全數（100%）可以直升羅氏基金中學。現時開辦班級由一年級至六年級共24班。
小一入學申請簡介會 暨 小一學習體驗課程【已舉行】
日期及時間：2025年7月12日(星期六)
08:30-10:30 (第一場)、11:30-13:30 (第二場)
地點：將軍澳寶林邨保良局陸慶濤小學禮堂(現場進行)
(如有需要會開放課室進行直播)
小一學習體驗課程
K2學生親身體驗不同的特色課堂
08:30-10:30(第一場)、11:30-13:30(第二場)
學生完成體驗課可獲發「聽講證書」
報名時間：由2025年6月2日(09:00)至2025年6月30日(23:59)
網上報名：按此
學校官網︰按此
保良局香港道教聯合會圓玄小學【已舉行】
保良局香港道教聯合會圓玄小學是屯門區唯一直資英文小學，大力推行BYOD及STEAM教育，鼓勵學生從日常生活問題入手，讓學生「動手」參與設計和擬定有創意的解決方案。學校將於2025年7月12日舉行網上小一簡介會，有興趣了解更多的家長可預先登記。
小一入學簡介會【網上】【已舉行】
日期︰2025年7月12日
時間︰早上10時30分至中午12時正
模式︰ 網上直播
2026至27年度小一入學申請日期︰即日起至2025年9月7日中午12時正
登記連結︰按此
學校官網︰按此
福建中學附屬學校【已舉行】
位於油塘的直資英文小學，福建中學附屬學校除中文科以普通話授課外，所有科目以英語授課，學習模式多樣化，深化自主學習。過往的簡介會均會介紹學校理念、課程簡介及設學生表演。
小一入學簡介會＋開放日【已舉行】
登記日期：2025年 6月1日（上午10:00）至6月27日（中午12:00）
舉行日期︰2025年7月5日（星期六）
時間︰中午12:00 - 下午2:00
地點︰九龍觀塘油塘村第二期
2026至27年度小一入學申請日期︰2025年6月1日至10月9日
學校官網︰按此
和富慈善基金李宗德小學【已舉行】
位於天水圍的和富慈善基金李宗德小學，以三大學生發展領域為核心，包括學術發展、才華展現和品德培育，並加強發展STEAM教育及數碼素養，並為小一新生安排適應活動，而且小一不設考試。
小一入學簡介會 (網上)【已舉行】
登記日期：2025年5月26日（中午12時）至2025年6月9日（中午12時）
舉行日期：2025年6月14日 (六)
時間：上午10時至中午12時
地點：元朗天水圍天暉路9號
2026至27年度小一入學申請日期︰2025年6月14日（中午12時）至2025年7月11日（中午12時）
學校官網︰按此
基督教香港信義會宏信書院【已舉行】
直資一條龍IB學校基督教香港信義會宏信書院，提供IBDP及HKDSE兩種升學途徑。作為國際文憑小學課程的認證學校，學校採用探索式學習模式，鼓勵學生自主學習。
一年級入學簡介會詳情【已舉行】
日期：2025年6月20日（星期五）
時間︰下午6時30分至8時正
地點︰新界元朗欖口村路25號，基督教香港信義會宏信書院1樓禮堂
2026至27年度小一入學申請日期︰2025年7月2日（星期三）至9月8日（星期一）下午4時
報名連結︰按此
學校官網︰按此
保良局陳守仁小學【已舉行】
位於油麻地的熱門直資小學，學校著重「多元文化」，設濃厚的英語學習環境。學生需學習英文、中文及普通話，及第三語言（可選讀法語、西班牙語或日語）。重視藝術教育及學生體育的訓練，另設跨科專題研習，提供多元學習經歷。
保良局陳守仁小學開放日【已舉行】
日期︰2025年5月3日
時間︰10:30-16:30
地點︰九龍油麻地海庭道六號
2026至27年度小一入學申請日期︰2025年8月6日（星期三）上午10時正至8月18日中午12時正
學校官網︰按此
聖保羅書院小學【已舉行】
聖保羅書院小學是位於南區的直資小學，屬基督教男校，除課堂學習外，亦為學生提供多元化的學習經歷。
小一簡介會
日期︰2025年6月28日（星期六）
時間︰9:00 am – 10:00 am / 11:30 am – 12:30 pm
地點︰香港域多利道777號
報名日期︰2025年5月12日上午10時開始
2026至27年度小一入學申請日期︰年7月28日（星期一）上午10時正至8月15日（星期五）晚上10時正
學校官網︰按此
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學【已舉行】
位於沙田的香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，為一條龍直資中小學，提倡自主學習，培養同學的學習興趣。
2026-2027年度小一入學簡介會暨學校開放日
日期︰2025年5 月10日（星期六） 【共設2個時段】
時間︰上午9 時30分至11時30分 / 下午1時30分至3時30分
簡介會時段：上午9時30分至10時45分 / 下午1時30 分至3時45分
登記日期︰2025年4月9日（星期三）上午10 時，額滿即止。
2026至27年度小一入學申請日期︰2025年5月12日至6月30日
學校地址︰新界沙田石門安睦里6號
學校官網︰按此
優才（楊殷有娣）書院小學
同樣是直資一條龍中小學，小學實施小班教學，九成以上小學部畢業生會升讀優才（楊殷有娣）書院中學部。中學部同時開辦中學文憑試（DSE）及國際預科文憑（IB）雙軌課程。
小一入學簡介會
日期︰電郵通知小一入學簡介會詳情
報名日期︰2025年4月10日至4月21日
地點︰調景嶺嶺光街10號（將軍澳高小校舍四樓禮堂）
2026至27年度小一入學申請日期︰2025年5月10日至6月9日
學校官網︰按此
香港華人基督教聯會真道書院【已舉行】
香港華人基督教聯會真道書院位於將軍澳，作為直資一條龍中小學，深受不少家長歡迎，中學提供本地文憑試（DSE）課程及國際文憑（IB）課程。
真道書院入學簡介會【設實體及網上直播】
日期：2025年5月10日（共設2場）
時間︰早上11時至下午12時15分 ／ 下午2時至3時15分
報名日期︰2025年4月24日早上9時起，座位先到先得，額滿即止。
登記連結︰按此
學校地址︰新界將軍澳嶺光街 5 號（第一校舍）/ 新界將軍澳勤學里 1 號（第二校舍）
2026至27年度小一入學申請日期︰2025年5月10日至7月7日
官網︰按此
嶺南大學香港同學會小學【已舉行】
嶺南大學香港同學會小學位於石硤尾，主要以小班教學及活動教學為主，利用國際教育的思維與視野，加強體驗式學習經歷。全年設進展性評估及兩次全科考試，一年級全年一次。
「嶺南大學香港同學會小學」開放日（毋須報名）
日期︰2025年5月10日
時間︰9:45am-12:15pm / 2:00pm-5:00pm
課程簡介講座（必須網上報名）
日期︰2025年5月10日（共設5場，每場35分鐘）
時間︰10:00am / 11:00am / 2:00pm / 3:00pm / 4:00pm
登記連結︰按此
學校地址︰九龍白田街33號
2026至27年度小一入學申請日期︰2025年4月1日至8月1日
學校官網︰按此
港大同學會小學【已舉行】
港大同學會小學作為熱門的直資小學，一直深受家長歡迎，2024年5月3日舉行小一入學簡介會、課程展覽、攤位遊戲及校園導賞，小一入學簡介會現接受網上登記。家長可於學校網頁留意2026至27年度小一入學申請詳情。
小一入學申請日期︰2025年5月3日下午1時正至2025年5月24日下午1時正
小一簡介會截止登記日期︰2025 年 3 月 20 日下午 1 時
小一簡介會登記連結︰按此
漢華中學（小學部）
位於小西灣的漢華中學（小學部），是直資一條龍中小學，學校重視兩文三語，每週逢星期一、三、四為英語日；逢星期二、五為普通話日。
2026至27年度小一入學申請日期︰即日至2025年10月12日晚上11:59
學校地址︰香港小西灣富欣道 3 號
學校官網︰按此
