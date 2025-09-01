小一入學｜9.1出版小學概覽2025 輯錄500多所小學詳細資料

小朋友升讀K3的家長注意！家庭與學校合作事宜委員會（家校會）將於今日（9月1日）發布《小學概覽2025》（中文及英文版）網上版。全港幼稚園及幼稚園暨幼兒中心將會向2025 / 26學年就讀高班學生的家長派發《小學概覽》印刷本。

最新 《小學概覽2025》（中文及英文版） 將於今日（9月1日）發布。（圖片來源︰ 《小學概覽2025》網頁截圖 ）

《小學概覽》輯錄500多所小學資料

《小學概覽》共輯錄500多所本地小學的基本資料，包括辦學宗旨、學校設施、教師資料、班級結構、學習評估、學校生活、學校特色和學生支援。所有資料由相關學校提供及核實，反映學校截至2025年4月的狀況。為方便家長掌握最新的學校資訊，學校可按需要直接於《小學概覽》網上版更新資料。

《小學概覽》提供主要的學校資訊及刊載「主席的話」，講解選校要點，幫助家長為子女選擇合適的學校。（圖片來源︰PhotoAC）

家長索取途徑

《小學概覽》以地區劃分。家長如有子女於2026年9月入讀小一，可透過子女就讀的幼稚園或幼稚園暨幼兒中心，按居住地區領取一本中文或英文版的分區《小學概覽》。若子女未有入讀幼稚園或幼稚園暨幼兒中心，家長則可前往教育局學位分配組，索取所屬地區的《小學概覽》。

提供網上版供公眾瀏覽

公眾人士可瀏覽《小學概覽》網頁（www.chsc.hk/primary）參閱網上版。各區民政事務處、公共圖書館及教育局區域教育服務處亦備有印刷本，供市民參閱。

如有查詢，請聯絡教育局各區域教育服務處（港島區：2863 4646；九龍區：3698 4108；新界東區：2639 4876；新界西區：2437 7272），或家校會秘書處（3698 4376）。

想追蹤更多最新最好的親子資訊？請瀏覽我們 親子頭條專頁