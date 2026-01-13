小一入學2026｜小一統一派位填表策略 必睇！升學專家3大建議部署

26/27學年小一「統一派位」將於2026年1月19日至25日進行選校手續。家長可選擇網上平台或紙本遞交「統一派位」選校表。隨著學童人口持續下降，今年統一派位填表有何策略？以下為升學專家梁永樂建議家長填表部署，除了傳統「1-1-1」策略外，梁永樂提醒家長可多加注意小學開班的情況，留意學校小班教學的情況，平衡學校會否面臨「殺校」的風險。

26/27學年小一「統一派位」將於2026年1月19日至25日進行選校手續。（圖片來源︰政府新聞網）

一、統一派位填表「1-1-1」大原則不變

梁永樂表示雖然現時面對學童人口持續下降，不過在選校原則方面，傳統「1-1-1」大原則是不變。所謂的「1-1-1」是指「自行分配學位」以及「統一派位」甲部和乙部的首志願，必填最心儀的學校。唯一需要考慮的是，心儀的學校是區內還是校網外，如果是校網外，就要慎重考慮甲一的選擇，還是跟從乙部選擇本區，視乎家長對該校的心儀程度。

二、慎選乙二、乙三 勿盲目追求熱門學校

另外，注意統一派位填表乙部第二及第三志願，梁永樂建議考量子女性格及能力，保守選擇「中中挺挺」學校，切勿盲目追求熱門學校。除非小朋友各方面都極度優秀，如家長依據學校受歡迎程度來填表，熱門學校基本是入不到的。

至於甲二甲三亦切勿亂填，由於排位的次序是從甲部開始派起，然後再到乙部。家長如沒有特別心儀的學校，寧可漏空或選擇一間「入咗唔會喊」的學校，不然有可能浪費乙部「抽獎」首志願心儀學校的機會。

三、特別注意將軍澳區及黃大仙區小學開班情況

今年梁永樂特別提醒將軍澳區及黃大仙區的家長，這2區的小學縮班情況較為顯著，然而梁永樂強調縮班不等於學校質素差；家長切勿單憑班數判斷學校優劣，建議深入了解學校的教學方法，部分學校或會調整小班教學模式，反之更有利學生的學習。家長在統一派位填表時，應平衡各方面因素，同時警惕潛在風險，若學校收生持續不足，學校可能面臨「殺校」或合併危機。梁永樂亦特別提及，因應宏福苑大火事故，大埔區的家長在填表前，可多加留意大埔浸信會公立學校、聖公會阮鄭夢芹小學新學年的安排。

關心子女情緒 落選直資私小或會產生挫敗感

最後，梁永樂指出，統一派位之所以被稱為「大抽獎」，是因為過程充滿運氣因素，如曾經面試直資或私立小學，在自行階段落選的學童，或會產生挫敗感。希望不論家長或小朋友可「平常心」面對，並提醒家長適度調整自身情緒，引導子女了解「大抽獎」派位結果與個人能力無關，建議及早溝通，避免子女情緒受影響或影響親子關係。

「統一派位」結果公佈

家長可以於6月3日早上10時起登入「小一入學電子平台」或接收電話短訊（SMS）查閱，或於6月3至4日透過郵遞方式收到結果。

升學專家梁永樂

