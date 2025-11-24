小一自行派位19660人獲取錄 成功率達52.3% 有落榜生欲再叩門

【on.cc東網專訊】全港官立及資助小學今日（24日）公布明年九月入讀小一的自行分配學位錄取名單，教育局表示，今年共有37,581人申請自行分配學位，其中19,660人獲取錄，成功率達52.3%，較去年上升2.9個百分點。

不少家長早上趕往心儀學校查閱結果，心情患得患失。在九龍塘一間小學，有家長剛送完兒子到幼稚園後，便順道前來查閱結果，得知兒子獲取錄後感到非常開心，形容「鬆一口氣」。該家長亦透露，早前已為兒子報考了7間學校。另有家長表示，有為兒子報讀興趣班，已另外報考7間直資學校，對於兒子獲得取錄感到開心，預計今晚一家人吃飯慶祝。

然而，亦有家長失落而回，其孫兒未獲取錄。該家長表示，孫兒的父母均為內地人，希望小朋友能在香港入讀好的小學。她透露，孫兒已報讀多個興趣班，包括英文、數學及學習廣東話等，更特意在學校附近租住物業。她表示，若最終派位結果仍未獲取錄，將來或會再來「叩門」。

教育局提醒，獲得自行分配學位的兒童，其家長須於本星期三或星期四的學校辦公時間內，前往所申請的小學為子女辦理註冊手續。

