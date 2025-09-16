小S二女南半球騷Quali 優雅氣質極銷魂

【on.cc東網專訊】台灣女星小S（徐熙娣）育有3女兒，其中二女Lily（許韶恩）又因出眾氣質及撞樣「台灣第一美貌」林志玲的關係，年僅17歲的她早已是時尚界的寵兒。而不時透過社交網分享生活點滴的她，日前亦晒出多張在南半球澳洲的打卡美照，只見在雪梨歌劇院旁的Lily，身穿黑色毛絨外套，露出甜美笑容及優雅氣質，整體穿搭低調卻極具古典高貴感，搭配微捲長髮、精緻妝容與溫柔微笑，營造出恬靜又迷人的氛圍，猶如仙女下凡。

廣告 廣告

此外，其中一張Lily身穿深色厚外套襯米白色圍巾，低頭玩手機的照片，鼻尖更疑因低溫微微泛紅，宛如少女漫畫的唯美模樣，更是引來許多粉絲留言大讚：「真的好美，好有氣質。」、「有幾個角度像姨媽。」、「氣質真的出眾，美翻了！」

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】