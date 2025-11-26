小S二女慶生疑官宣戀情 經理人發聲回應

【on.cc東網專訊】台灣女星小S（徐熙娣）的二女Lily（許韶恩），剛滿18歲的她早已長得亭亭玉立，精緻五官及出眾氣質，更吸引了許多廣告代言上門。而不時透過社交網分享生活點滴的她，日前亦在社交網晒出一系列慶生照，並分享道：「18, filled with love.（18歲，被愛圍繞）」該系列照片中除了嫲嫲、爸媽小S與許雅鈞、以及三姊妹的童年合照外，其中一張「高壯籃球男」的背影男，更掀起外界揣測「是不是成年就官宣戀情了？」

針對Lily是否交男友一事，LiIy經紀人說：「不回應喔，謝謝」。據悉，Lily高中畢業後，已決定去澳洲唸大學，會選擇藝術相關科系。

