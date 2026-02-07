小S傳農曆年後復出主持節目 製作人出面回應

【on.cc東網專訊】台灣藝人小S（徐熙娣）自去年姊姊大S（徐熙媛）離世後，深受打擊的她全面暫停公開活動，連主持多年的節目《小姐不熙娣》也請假，並由Sandy（吳姍儒）代班。而日前，節目製作人在社交網晒出與代班主持人Sandy（吳姍儒）的合照，並寫下「後會有期」四字，引發外界聯想，小S是否將於年後回歸節目，再度掀起熱議。

對此，節目製作人表示：「完全沒有耶，只是年前最後一錄。主持人都會發利是或禮物，而且那是Sandy送的烏魚子禮盒。小S還是沒有說復出日期，等她準備好會告訴我們」。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】