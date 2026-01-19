小S大女Elly慶祝20歲生日 低胸禮服騷線頭

【on.cc東網專訊】台灣藝人小S（徐熙娣）大女許曦文（Elly），去年前往美國南加州大學（USC）求學，不僅成績亮眼，生活更是多采多姿，不時透過社交網分享生活的她，日前亦在社交網晒出慶祝20歲生日的照片，甜美五官更引來不少網友大讚女大18變。

相中所見，Elly化上精緻妝容，身穿黑色平口上衣，露出香肩鎖骨及深長事業線外，成熟又典雅的氣質，更是與昔日的青澀模樣形成強烈對比，引來不少網友留言大讚：「許俏妞，20歲生日快樂」、「美麗的女孩，要天天開心喔」、「20歲是很好的開始，要好好把握」、「怎麼會那麼好看啦」、「根本就是小S的翻版」；此外，更有網友好奇Elly戴的項鏈是否大S當年送的名牌項鏈。

