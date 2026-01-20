寒冷天氣警告生效 周四市區最低 11 度
小S大女兒Elly 20歲生日美炸！歐美辣妹風掀好評 珍藏大S禮物10年「慶生也戴上」
小S大女兒Elly（許曦文）1月16日迎來20歲生日，她在社群平台分享一系列慶生照片，引起不少討論。照片中，她佩戴的是姨媽大S多年前送給她的Tiffany項鍊，這個細節也讓不少人聯想到兩人之間的親情連結。
從照片可見，Elly化著偏濃的眼妝，穿著細肩帶小禮服亮相，整體風格偏向較為成熟、豔麗的歐美辣妹風。有網友認為這樣正適合剛滿20歲的她，也有人覺得造型顯得有點超齡，意見不一。
其中最受注意的是她頸間的鑽石項鍊。這條項鍊是大S在Elly約10歲時送的禮物，小S曾公開提過自己當時不太贊成，因為擔心女兒太早接觸精品會影響金錢觀，但大S仍堅持要送出這份心意。Elly好好地收藏這份禮物10年，如今在20歲生日時再次戴上，也顯見她對姨媽的重視。
小S過去多次提到，對孩子採取較開放的教育方式，尊重她們在風格與選擇上的想法，也強調健康與自律的重要性。Elly在2024年以雅思8.0的成績，目前就讀南加大商科；過去也曾在14歲時拿下韓國舞蹈比賽冠軍，16歲開始接觸美妝代言，隨著年紀增長逐漸走出自己的路。
小S大女兒Elly美國留學「染成金髮」變超辣！霸氣女王美照曝光 網嘆：基因超好
賈玲米蘭時裝周「無修圖美照」瘋傳！瘦下來氣場藏不住 網驚：認不出是同一人
1月18日，大陸女星賈玲以Prada品牌嘉賓身分現身米蘭時裝周。過去多以喜劇形象示人的她，瘦身成功後以俐落造型亮相，在高畫質鏡頭下仍相當亮麗，神情放鬆、笑容自信，讓不少網友直呼「跟以往印象差好多」、｢認不出是同一人｣！姊妹淘 ・ 23 小時前
傅穎千字文反擊靠男人包養「忽然富貴」傳聞：沒出歌 沒演戲 就沒能力養好自己？
模特兒身份出道，之後加入女子團體Cookies的傅寶誼Theresa（前名：傅穎）曾歌影視多棲發展，不過近年開始將重心轉移至網上直播帶貨，甚少有幕前演出機會，早前Cookies重聚亦未有現身。日前，Theresa於社交平台發千字文，除了剖白作為獨立女性，直播帶貨三年心聲，更反擊被指靠男人包養「忽然富貴」傳聞，反問「沒出歌 沒演戲 就沒能力養好自己？」，更直指「至於那些會出言侮辱女性的男人 大多無能」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
買之前先看這篇！二手精品「最不保值包包」盤點：LV、CHANEL也會跌，保值要看這5點
買精品包時，很多人除了考量外型與搭配性，也會默默把「未來好不好轉賣」放進心裡的小清單。不過，並不是每一顆看起來很特別、很限量的包包，都能在二手市場站得住腳。近年不少二手精品店也紛紛提醒，有些款式在入手女人我最大 ・ 21 小時前
60歲美魔女伊莉莎伯海莉騷半裸出浴照勁香艷
【on.cc東網專訊】有「美魔女」之稱的英國女星伊莉莎伯海莉（Elizabeth Hurley）雖然經已60歲，但仍然保養得超好，她經常於社交網分享性感比堅尼照。而最近海莉就與兒子Damian去馬爾代夫度假繼續大晒比堅尼照。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
看起來像170！李主儐真實身高曝光，比例逆天、證件照美到被盜用！
之所以會有這樣的誤會，關鍵就在於她過於出色的身材比例。李主儐的臉型小巧，是典型的鵝蛋臉，五官集中卻立體，在鏡頭前自然形成「頭小身長」的視覺效果，無形中拉長整體比例，再加上她的穿搭選擇與儀態管理，常常給人一種高個子女星的錯覺，也難怪外界一度猜測她的身高落在1...styletc ・ 22 小時前
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻...styletc ・ 1 天前
碧咸家族決裂！大仔Brooklyn驚爆6頁聲明懶人包 控訴Victoria婚禮強搶首舞、迫簽棄權書：我不想與家人和解
曾經被視為全球最幸福家庭模範的碧咸（Beckham）家族，近日爆出震撼全球的決裂家變。一直活在父母巨大光環下的長子Brooklyn，無預警地在Instagram發布長達6頁的沉痛聲明，字字見血地揭露了他與父母之間早已失和的關係。這不再只是網民猜測的單純婆媳不和，而是一早就有裂痕的家庭關係。Brooklyn直言：「我不想和家人和解，這是我人生第一次為自己站出來。」Yahoo Style HK ・ 1 天前
大寒湯水｜寒風吹到頭痛欲裂？中醫馬琦傑拆解「偏頭痛」成因 推介1款救命湯水+3個止痛穴位
大寒湯水｜寒風吹到頭痛欲裂？中醫馬琦傑拆解「偏頭痛」成因 推介1款救命湯水+3個止痛穴位；來到二十四節氣中的「大寒」，相信不少香港人都感受到氣溫驟降的威力。除了手腳冰冷，最折磨人的莫過於被寒風一吹，頭部就隱隱作痛，甚至引發劇烈的偏頭痛 。不想在寒風中痛不欲生？我們整合了中醫馬琦傑的專業分析，由拆解頭痛成因到推介「大寒救命湯水」，再教你 3 個即時見效的舒緩穴位，全方位為身體保暖「補底」。Yahoo Food ・ 1 天前
《港樓》太古城三房套1,250萬沽 1986年貨升值逾15倍
美聯物業表示，該行剛促成太古城啟天閣中層G室靚裝修優質放盤單位，實用面積約680平方呎，為三房連套房間隔，獲外區用家以1,250萬元承接，實用呎價約18,382元。原業主持貨約40年轉手物業大幅升值逾15倍。 美聯物業指，上述單位擁有靚裝修，間隔實用，適合家庭客，而且啟天閣為較新期數，原業主叫價合理，故獲外區用家鍾情，並以市價承接。原業主早於1986年以約74.99萬元購入上址，持貨約40年後轉手，帳面大幅獲利約1,175萬元，物業期內大幅升值約15.7倍。(ha/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
炒蛋食譜｜粟米蜆肉炒蛋
又是簡易家常菜，只要雪櫃內幾款食材就能輕易完成，好吃又有營養。 歡迎來找貓糧！ 貓糧Youtube：https://bit.ly/37g4hvU 貓糧臉書專頁：www.facebook.com/catcanchannel 貓糧IG：catcanchannelCook1Cook煮一煮 ・ 4 小時前
珍惜生命｜轉新工2個月成「奪命符」？黃埔花園25歲會計師疑壓力爆煲墮樓亡。
珍惜生命｜香港會計師一向被大眾視為專業且前途無限，然而光鮮亮麗背後，往往隱藏著鮮為人知的沉重壓力。昨日（15日）清晨一名年僅25歲的青年會計師，懷疑因不堪工作壓力，在紅磡黃埔花園睡房躍下告別塵世。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：shutterstockMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
4 個月大男嬰疑遭外傭虐待警拘 2 人｜3 商地建學生宿舍發展局招意向｜胡楓 94 歲生日獲近 200 人為其慶祝｜1 月 21 日・Yahoo 早報
一名父親昨日（20 日）在 Facebook 群組發文，指年僅 4 個月大的兒子懷疑在家中遭外傭不當對待，包括被大力搖晃及叉頸，男嬰其後出現腦部出血，並突然抽筋後失去知覺，家人隨即電召救護車將男嬰送院。據了解，男嬰現正於威爾斯親王醫院兒童深切治療部留醫。 據報指，警方 1 月 18 日接報，指一名約 4 個月大的男童在上水一單位內受傷，懷疑被不恰當對待。經初步調查後，警方拘捕兩名外籍女子，年齡為 28 及 45 歲，涉「對所看管兒童或少年人忽略」，現正被扣留調查。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
早餐「吃油一點」更有助減肥！ 醫推薦3食物：助燃脂又穩血糖
不少人為了減肥，早餐刻意少吃、甚至乾脆不吃，但家醫科醫師許書華指出，其實減重不一定要挨餓，早餐「吃油一點」，反而可能對燃脂更有幫助。姊妹淘 ・ 1 天前
去年錄1.4萬宗內地客入市 涉資1,410億！ 港島南岸最受捧 吸金78億
2025年樓價累升4.3%，一二手呈「價量齊升」格局，內地背景人士入市個案及金額均創新高。中原地產數據顯示，去年全港共錄得逾5.66萬宗私樓買賣登記，其中姓名以普通話拼音登記的買家佔近1.4萬宗，內地資金入市金額達1,410億元。其中啟德新區成最受內地客歡迎地區，而黃竹坑站上蓋港島南岸成最受內地客歡迎的新盤。更多消息：內地慈父母聖誕豪擲1,260萬 買洪水橋#LYOS複式特色戶贈兒子富途證券高層4,434萬購中半山竹林苑3房 與阿里前主席張勇為鄰據中原地產數字，去年全年本港錄得逾5.66萬宗私樓買賣登記，其中姓名以普通話拼音登記的買家佔13,958宗，佔比約25%，宗數較2024年全年11,631宗增加20%，涉及金額達1,410億元，較2024年全年1,303億元升逾8%，並連續兩年突破1,000億元大關，連續3年「價量齊升」。若單計一手成交，去年全年普通話拼音買家入市宗數首次突破6,000宗，達6,502宗，按年升17%，涉及約789億元，雖較2024年的798億元稍低，但仍屬歷史次高，並佔整體逾半，若與「撤辣」前2022年低位僅1,212宗及184億元相比，去年數字更較低位分別增28Hse.com ・ 19 小時前
胡楓94歲生日獲近2百人為其慶祝 狄波拉陳松伶輪住錫錫豔福不淺
胡楓（修哥）昨日（18日）迎來94歲生日，早於17日晚「藝能集團40周年 特高娛樂20周年」晚宴中，獲譚詠麟、劉德華送上生日驚喜，全場嘉賓齊齊祝賀修哥：「生日快樂！身體健康！」另外，昨日（18日）修哥亦獲大批好友約食飯慶祝生日。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
「捨得，才能獲得」《讓一步，好事會發生》關於「讓步」日本禪僧想說的事：願意禮讓的人，人生過得更順暢｜誠品書店《閱見自己》
誠品書店選來《讓一步，好事會發生》，這本由日本禪僧枡野俊明所著的勵志書籍。書本以禪宗智慧為基礎，提供46個生活提醒，強調透過讓步、放手與寬容，創造生命空間來迎接好事。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
75歲李龍基被指與第二任太太未離婚 遭揶揄「失德基」惹質疑從來無心娶王青霞
75歲李龍基（基哥）與39歲王青霞（Chris）的「爺孫戀」雖畫上句號，但過往種種事跡以及李龍基動向仍受到極大關注。其中多次就「基霞戀」爆料的YouTuber「導遊哥哥」Hugo，早前踢爆王青霞與內地丈夫未離婚，而且兒子已經16歲。其後李龍基終於「傷心地」承認跟王青霞已分手，祝福對方，但不會向對方的丈夫道歉，反而多謝爆料人令他知道真相。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
天氣｜寒冷天氣警告生效 明早市區最低 12 度 提防濕凍溫感更低｜Yahoo
一股強烈冬季季候風正逐漸影響華南沿岸，天文台表示今晚（20 日）起將會轉吹北風，市區氣溫顯著下降至最低約 16 度，新界再低兩三度，明早（21 日）市區氣溫會降至最低 12 度。天文台署理高級科學主任李鳳瑩今早在電台節目說，今次的寒冷天氣將會跟月初不同，預報指未來兩三日本港會受雲層覆蓋，日夜溫差較小，而且濕度稍高，體感溫度可能稍低。Yahoo新聞 ・ 1 天前
蔡俊彥自爆同前隊友江旻憓冇嘢講 祝福對方 「各行各路、人各有志」
賽馬會喺星期日賽馬日舉行儀式，向早前全運會得獎運動員頒贈超過1100萬元獎金。早前當選成為立法會議員、巴黎奧運重劍女子金牌得主江旻憓都有出席。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
CHANEL新款Jennie同款頸鏈，定價廿萬氣場全開！貧窮限制想像，Coco Crush愈貴愈搶手？
「人間香奈兒」Jennie再次為Chanel拍攝全新珠寶廣告，主角正是Coco Crush系列2026年的新作。她的演繹讓這系列高級珠寶一推出即備受矚目，即使定價高昂，討論熱度依舊高企！Yahoo Style HK ・ 3 小時前