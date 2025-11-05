小S大女兒Elly美國留學「染成金髮」變超辣！霸氣女王美照曝光 網嘆：基因超好

藝人小S（徐熙娣）與丈夫許雅鈞育有三個女兒，19歲的大女兒Elly（許曦文）目前就讀美國南加州大學（USC），雖然身在海外，仍常透過社群分享生活點滴。近日她曬出一組全新美照，成熟氣質與亮眼造型立刻引發熱議，網友紛紛直呼：「根本女王本人！」

（圖片來源：Elly IG polarbearelly）

（圖片來源：Elly IG polarbearelly）

Elly赴美後染了一頭金髮，這回以一襲貼身剪裁的平口印花小禮服亮相，搭配黑色鑽飾皇冠，舉手投足間盡顯自信與優雅。她的髮型也出現新變化，從過去的黑髮齊瀏海改為中分長直髮，整體造型比以往更顯高雅成熟，彷彿從青春少女蛻變為氣場全開的時尚女王。

（圖片來源：Elly IG polarbearelly）

Elly在貼文中寫下「Better late than never（遲到總比不來好）」，短短一句話搭配豔麗美照，立刻吸引粉絲湧入大讚「天啊！父母基因超好」、「太美了」、「腰瘦漂亮」、「女大18變，越變越好看」，還有人幽默調侃：「美到老媽抓狂！」

（圖片來源：Elly IG polarbearelly）

