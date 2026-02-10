小S感動致謝！ 粉絲集資「在全世界紀念大S」：死亡不是終點，遺忘才是

2月8日，小S（徐熙娣）透過工作人員轉達感謝，回應粉絲自發舉辦的紀念行動：「幫我鄭重謝謝他們，很感動，感謝。」並補充轉述「徐家誠摯表達我們的敬意」，相關回應引發粉絲關注。

時間回到2月初，大陸粉絲在北京、上海等城市，以及多倫多、巴黎等海外地點，自發以電子螢幕廣告、設立紀念長椅等方式，表達對大S（徐熙媛）的懷念。活動內容以她過往的作品與公眾形象為主，現場出現「死亡不是終點，遺忘才是」等標語，不少粉絲也在活動中留言，稱讚她「善良勇敢」，並向小S送上關心與祝福。

小S得知粉絲的行動後，特別請工作人員代為轉達心意，表示這些內容「都有看到」，並向粉絲致謝。不少粉絲感動表示，如果能為S家帶來一點慰藉，那麼大家的心意就有了意義。目前，小S仍在調適心情，粉絲也持續以各自方式表達關心與祝福，希望能讓大S的美好用更多形式留在大家心中。

