天文台今晚發出一號戒備信號
小S療傷7個月「確定出席金鐘獎」！為了大S現身：因為節目是姊姊鼓勵我做的
小S（徐熙娣）以《小姐不熙娣》入圍第60屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，昨（15）日得知消息後非常激動，坦言：「很感動，很想打給我姐跟她說這個好消息。」雖已7個多月不曾公開露面，但她宣布10月將會出席頒獎典禮，原因令人鼻酸。
小S承諾屆時一定會到場：「我會去，因為這個節目是我姊姊鼓勵我做的，節目名稱也是她想的。」她表示不管有沒有得獎，就算只是坐在台下，都想讓大家記得大S曾經這麼鼓勵她、這麼有創意。這也是小S在大S年初病逝後，首度公開宣布復工。
《小姐不熙娣》的節目名稱源自大S的創意，當時大S對製作人B2說：「她叫熙娣，我們來取一個叫什麼不熙娣，就是諧音不吸地，代表現代女生還是可以有自己的想法，不是結婚了只能掃地帶孩子。」這個充滿女性自主意識的命名，如今成為節目的重要意義。
小S搭檔派翠克也透露得獎心情：「除了興奮以外，其實更多的是滿滿的欣慰感。」他第一時間就傳訊息給小S，而小S回傳了一個「奇怪的比讚貼圖」，讓他感動大呼：「真好～還得是我姐！」
小S自《康熙來了》結束後一度減少曝光，後來在大S鼓勵下重返主持崗位。今年初大S病逝後，小S因悲傷過度向節目告假至今。這次入圍金鐘獎，評審委員會強調是基於專業考量，肯定小S和搭檔的主持默契與長期耕耘的成果。
延伸閱讀
走不出失去大S之痛！S媽崩潰看身心科「妳為何還不回來」 小S搬回家守媽媽身邊
小S「為了女兒」睽違1個半月發文！網湧入替Lily打氣：大S一定也支持妳
看更多相關新聞
Lulu雙料入圍金鐘「前後任一起走紅毯」曝心情：真的要這麼綜藝？
曾莞婷二度發聲！出道27年首入圍金鐘 激動爆哭：漫長到撐不下去
陳漢典、Lulu閃婚震撼演藝圈！名嘴揭1過往：兩人錯過多年
《全民星攻略》連3年槓龜金鐘！蔡尚樺失落吐心聲 謝曾國城提攜
金鐘男配生日放閃老婆！樂收「雙蛋黃」大禮「三兄弟」全都入圍了
其他人也在看
梁朝偉陳冠希罕有對談 揀《花樣年華》為代表作謙稱拎影帝唔算勁 Edison都叫梁「大佬」
甚少接受專訪嘅梁朝偉，早前接受youtube平台ZONED訪問，而主持居然係甚少訪問人嘅陳冠希。二人私底下關係唔錯，因此呢個訪問睇得出梁朝偉同陳冠希可以好放鬆咁交流。Yahoo 娛樂圈 ・ 59 分鐘前
許瑋甯產後苗條亮相！沒節食也能快速恢復？中醫點出4大養生關鍵
產後首度現身的女星許瑋甯，上週出席舞台劇記者會時，以亮眼狀態吸引眾人目光。她坦言懷孕時體重增加約12公斤，目前雖尚未完全回到理想體重，但外界一致驚呼她恢復速度驚人。更令人意外的是，她稱自己「還沒真正開始健身和控制飲食」，卻已展現苗條身材，讓人難以致信是剛卸貨不久的新手媽媽。姊妹淘 ・ 23 小時前
宋慧喬拍封面晒香肩 秀智自爆愛上芭蕾舞
【on.cc東網專訊】韓國「國民初戀」秀智最近為代言的時裝品牌拍攝雜誌封面，她穿上連身長裙，散發優雅氣質。她在受訪時透露最近愛上跳芭蕾舞：「剛學了4個月左右，現在還是入門階段，主要做拉筋動作，芭蕾舞的動作很優雅，也可以學習正確的姿勢，對演戲和健康都有很大幫助。」東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
小S二女南半球騷Quali 優雅氣質極銷魂
【on.cc東網專訊】台灣女星小S（徐熙娣）育有3女兒，其中二女Lily（許韶恩）又因出眾氣質及撞樣「台灣第一美貌」林志玲的關係，年僅17歲的她早已是時尚界的寵兒。而不時透過社交網分享生活點滴的她，日前亦晒出多張在南半球澳洲的打卡美照，只見在雪梨歌劇院旁的Lil東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
老公丟包嬰兒買宵夜！資生堂千金李宓喊離婚
[NOWnews今日新聞]今年41歲有「資生堂千斤」之稱的藝人李宓，近日在節目《單身行不行》中，談到婚姻中的故事，她分享某天半夜聽見嬰兒哭鬧，足足半個小時沒停，趕緊起床查看，沒想到寶寶竟獨自待在客廳，...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
迪麗熱巴變裝大匯演 白滑美腿任你睇
【on.cc東網專訊】內地女星迪麗熱巴向來都是廣告商的寵兒，剛剛她為健康品牌擔任代言，更拍攝了新的廣告片，片中的她先以穿着高貴亮麗的黑色Tube dress示人，鏡頭一轉，她已變身，穿着一條銀色吊帶短裙坐於泳池邊的沙灘椅上，大騷白滑美腿，跟着又穿着一條夏日感十足東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
43歲余文樂被網民野生捕獲 神態被指似老頭 曾坦承新陳代謝變慢
43歲余文樂早年以歌影雙棲發展，亦曾創立個人潮流服裝品牌，被喻為「千禧男神」，不過因驚恐症淡出幕前工作，直至去年復出登台演唱，唔少網民都表示余文樂已由型男變成油膩大叔。近日，有網民於小紅書貼出野生捕獲余文樂嘅合照，余文樂嘅顏值成為討論焦點。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
iPhone 17預購火熱 網家：這機型和顏色最熱銷
iPhone 17 預購火熱 網家：這機型和顏色最熱銷鉅亨網 ・ 1 天前
台女藝人爆料遭落藥性侵 電視台前高層兒子遭約談交保
【on.cc東網專訊】台灣媒體三立電視台前資深副總經理龔美富之子龔益霆，遭女藝人江祖平指控在兩人交往期間，違反意願落藥性侵和偷拍。台北地檢署周 一（15日）指揮警方持搜索票搜查龔與其父親的住所，檢察官覆訊後依妨害性自主等罪，諭令龔以100萬元新台幣（約26萬港元on.cc 東網 ・ 1 天前
浙江婦散步誤踩「化骨水」容器 氫氟酸滲入全身慘死(有片)
浙江近日發生一宗致命化學品事故。一名女子於上周二(9日)在商店後山散步時，不慎踩破一個老化容器，當場倒地無法行走。經送醫搶救，經檢測確認為氫氟酸中毒，由於接觸面積過大，女子留醫5日後，於14日凌晨不幸身亡。 綜合《九派新聞》、《觀察者網》等內地媒體報道，死者涂女士的家屬在社群平台悲痛發文，指母親平日健康良好，僅僅am730 ・ 1 天前
他為什麼還單身？12星座男「母胎單身」指數大公開，快來看誰是「萬年單身王」
12星座各有不同的母胎單身理由，有的是標準太高，有的是心太軟、怕受傷，有的則是忙著追夢忘了談戀愛。就來看看他們單身背後的小秘密！姊妹淘 ・ 2 小時前
陳茵媺曾被批身材走樣似師奶 近照力證修身成功重回巔峰
陳茵媺與陳豪於2013年結婚，育有三名小朋友，並選擇淡出演藝圈，專心照顧家庭。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
Aespa Winter 的Ralph Lauren全白造型成紐約時裝週熱話！全白穿搭怎麼襯？如何穿出時尚感？
紐約時裝週開始了！Aespa的Winter出席Ralph Lauren的2026春季系列時裝騷，一身全白造型的她，照片大概佈滿了眾人的Instagram吧！全白的顏色配搭看似簡單，但其實要穿出時尚感需要一些小技巧，一起來看看吧！Ralph LaurenAespa Winter 的全白穿搭Aespa的Winter以Ralph Lauren的品牌大使身份出席品牌的SS26時裝騷，以荷葉裇衫配搭長裙，看起來仙氣滿滿。換了一頭黑髮的她以黑色配飾點綴造型，在全白的造型中增添一致、和諧的亮點。Aeon/GC Images @Getty Images大多數以金短髮示人的Winter換上一頭黑色長直髮，本來已很有新鮮感；加上黑色的皮帶、手袋及中靴，來突顯她的黑髮造型，不難察覺到當中配搭過的心機細節。Han Myung-Gu/WireImage @Getty Images7月時的品牌快閃店Winter也以全白造型出席！同樣以視覺效果較重的皮帶點綴腰線，白色的背心、長裙及外套增加層次感，女生們可以參考Winter的跌膊穿法，拍照時增加造型感！The Chosunilbo JNS/Imazins @GettELLE.com.hk ・ 1 天前
Charles & Keith秋冬必搶新品手袋Top 6！張員瑛同款Miu Miu Beau平替款差價達三萬、LV Carryall平替$639入手！
Charles & Keith 秋冬系列新品登場！小 CK 一向是小資女最愛，最新少年更有不少 Miu Miu 及 Louis Vuitton 平替款，千元以下價格非常抵買，而且顏值與實用度兼備，快點入手配襯時尚新裝吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
蘇永康內地個唱遭網友投訴 被翻炒曾涉毒群情激動
歌手蘇永康將於10月初在浙江溫州舉辦演唱會，因其曾有涉毒歷史，有網友向溫州當地相關部門進行投訴。昨日（15日）浙江省文化廣電和旅遊廳相關處室工作人員回應稱，確實接到過關於蘇永康演唱會的相關反映，蘇永康演唱會的報批資料是合規的，是省廳層面審批的。相關話題如「#涉毒藝人蘇永康辦演唱會遭網友投訴#」、「#官方回應涉毒藝人辦演唱會遭投訴#」等均長期處於熱搜位置，合共逾6,000萬閱讀量，今日（16日）個唱資訊已被下架。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
飯島直子不良少女的黑歷史？初代治癒系女神的禁斷愛情！
嘿，日本劇迷們，準備好聽一個讓你大跌眼鏡的故事了嗎？有「初代治癒系女神」之稱的飯島直子，57歲的她最近在TBS節目《人生最高餐廳》上大爆料！Japhub日本集合 ・ 3 小時前
美政治網紅柯克遇刺 白宮高層矢言剷除國內恐怖活動
（法新社華盛頓15日電） 美國白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）今天矢言稱川普政府會瓦解一個他所稱、與美國政治網紅柯克（Charlie Kirk）遇刺案有關的「龐大國內恐怖活動」。米勒說：「我們將動用司法部、國土安全部及整個政府的所有資源，來識別、干擾、瓦解和摧毀這些網絡，為了美國人民，讓美國再次安全。」法新社 ・ 23 小時前
香港周末好去處！吉卜力、電影配樂大師Hans Zimmer、迪士尼燭光音樂會Candle Night
在燭光的柔和擁抱下，熱愛音樂的讀者總像隱藏在都市喧囂中的人，擁有顆永遠向往夢境的心。如果大家與編輯一樣從小喜歡吉卜力的電影，相信你們聽過不少電影相關的配樂，像《風之谷》的弦樂輕吟、久石讓作曲的《天空之城》主題曲〈君をのせて〉等等。又或者你們喜歡Hans Zimmer的史詩歌曲，像《盜夢空間》的懸疑層疊，Zimmer的電子與管弦交融總能令人從音樂中感受無法言喻的激盪。EGA CandleNight 燭光音樂會由專業的本地樂團獻奏，不停期演出各種主題，讓每位樂迷都能沉浸式體驗奇妙的音樂之旅！EGA熱門香港活動：EGA燭光音樂會推開那扇古老的木門時，空氣中彌漫著一股淡淡的蠟燭香味，混合著石牆上滲出的歷史塵埃，讓人瞬間覺得自己像闖入了一個隱秘的童話世界。EGA的奇幻燭光音樂會選址在香港法定古蹟香港大學大會堂舉行，擁有160年歷史的大會堂不但見證著香港第一次和第二次世界大戰，新哥德式建築風格的城堡外觀讓音樂會更吸引。每位樂迷都在法定古蹟內，被燭光包圍！EGA第一場是EGA《吉卜力燭光音樂會》，甫進場，大家就被那股熟悉卻又陌生的魔力包圍。吉卜力的世界就像大家內心的一塊淨土，那些動畫裡的綠意盎然、風ELLE.com.hk ・ 3 小時前
8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻
講到辦公室文化，散水餅幾乎已經成為香港職場的指定動作，但並不是每一件散水餅都令人感動，反而有些選擇會令同事收到時「懷疑人生」。早前就有網民以「見過最肉酸嘅散水餅係咩」為題在網上討論區發帖，留言一面倒抵死，更有人直言「比唔派仲深刻」，以下總結出網民心目中8大最差的散水「餅」。Yahoo Food ・ 8 小時前
施政報告｜綜援受助長者赴粵養老可獲5000元資助 廣東院舍計劃增至24間
【Now新聞台】政府繼續提倡居家安老，並進一步資助長者到大灣區養老。 綜援受助長者若入住廣東省指定安老院，每月可獲5000元資助，名額有一千個，而廣東院舍服務計劃的內地安老院亦會由15間增至24間，並會推出試驗安排，分擔參加計劃的長者在內地醫保政策下要自付的部分醫療開支。本地方面，長者社區照顧服務券數量增加4000張，至合共16000張。政府亦會以試行形式，出租新建的福利項目設施予服務營辦機構，提供長者日間護理及支援服務，同時增加約700個新建資助安老宿位。另外，政府每年預留五億元推出一系列措施加強支援照顧者，包括及早識別高風險家庭，支援照顧者數據平台將會逐步連結更多政府部門的數據，亦會為300戶高風險住戶安裝智能意外偵測系統。#要聞now.com 新聞 ・ 42 分鐘前