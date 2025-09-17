小S療傷7個月「確定出席金鐘獎」！為了大S現身：因為節目是姊姊鼓勵我做的

小S（徐熙娣）以《小姐不熙娣》入圍第60屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，昨（15）日得知消息後非常激動，坦言：「很感動，很想打給我姐跟她說這個好消息。」雖已7個多月不曾公開露面，但她宣布10月將會出席頒獎典禮，原因令人鼻酸。

小S承諾屆時一定會到場：「我會去，因為這個節目是我姊姊鼓勵我做的，節目名稱也是她想的。」她表示不管有沒有得獎，就算只是坐在台下，都想讓大家記得大S曾經這麼鼓勵她、這麼有創意。這也是小S在大S年初病逝後，首度公開宣布復工。

廣告 廣告

小S在大S的鼓勵下開始主持《小姐不熙娣》。（圖片來源：臉書 小S 徐熙娣）

《小姐不熙娣》的節目名稱源自大S的創意，當時大S對製作人B2說：「她叫熙娣，我們來取一個叫什麼不熙娣，就是諧音不吸地，代表現代女生還是可以有自己的想法，不是結婚了只能掃地帶孩子。」這個充滿女性自主意識的命名，如今成為節目的重要意義。

小S搭檔派翠克也透露得獎心情：「除了興奮以外，其實更多的是滿滿的欣慰感。」他第一時間就傳訊息給小S，而小S回傳了一個「奇怪的比讚貼圖」，讓他感動大呼：「真好～還得是我姐！」

小S自《康熙來了》結束後一度減少曝光，後來在大S鼓勵下重返主持崗位。今年初大S病逝後，小S因悲傷過度向節目告假至今。這次入圍金鐘獎，評審委員會強調是基於專業考量，肯定小S和搭檔的主持默契與長期耕耘的成果。

延伸閱讀

走不出失去大S之痛！S媽崩潰看身心科「妳為何還不回來」 小S搬回家守媽媽身邊

小S「為了女兒」睽違1個半月發文！網湧入替Lily打氣：大S一定也支持妳

看更多相關新聞

Lulu雙料入圍金鐘「前後任一起走紅毯」曝心情：真的要這麼綜藝？

曾莞婷二度發聲！出道27年首入圍金鐘 激動爆哭：漫長到撐不下去

陳漢典、Lulu閃婚震撼演藝圈！名嘴揭1過往：兩人錯過多年

《全民星攻略》連3年槓龜金鐘！蔡尚樺失落吐心聲 謝曾國城提攜

金鐘男配生日放閃老婆！樂收「雙蛋黃」大禮「三兄弟」全都入圍了