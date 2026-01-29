小S超大紅包賀陳漢典結婚！ 親筆教誨6件事「一週做愛4次」：婚姻可撐15年

錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）於本月25日在台北文華東方酒店盛大完婚，這場世紀婚禮星光熠熠，席開70桌宴請約650位親友，包含王偉忠、吳宗憲、邱澤、許瑋甯、許光漢及王力宏等大咖皆到場祝賀。而過去在《康熙來了》合作多年的小S（徐熙娣）雖未出席，但紅包禮數照樣到，陳漢典今（28）日也開心地在社群平台上分享這份充滿「S式風格」的特別祝福。
事實上，小S早在先前受訪時就坦言不會出席婚宴，她幽默表示，因為婚禮現場會有很多「紙片女明星」出席，想到必須為了參加婚宴而節食，就覺得很煩。她當時也直白笑稱，自己與陳漢典私下其實僅是多年同事，真正交好的是蔡康永，加上近期要養三個小孩、供出國讀書，花費不少，因此決定人不到禮到，包1萬6千元的紅包祝賀就好。
陳漢典今日中午在IG限時動態PO出紅包袋照片，只見小S以過來人身份，在紅包袋上洋洋灑灑親筆寫下多條幽默的叮嚀。她首先叮囑陳漢典婚後要體貼：「跟老婆講話要溫柔，家事你要做」，並理性建議夫妻倆「錢各自管好」。接著她更是尺度大開，直接在紅包上立下規定，要求陳漢典「一週至少做愛4次」，且叮嚀他「每天都要稱讚老婆，感恩一切」。最令人噴飯的是，小S還傳授了化解爭吵的怪招，開玩笑建議：「老婆生氣就表演小狗拉屎的同時又變喪屍，這樣婚姻應該可以撐15年。」文末畫上一個按讚符號。
據《中時新聞網》報導，雖然小S受訪時說要包1萬6千元，但實際上最後還是包了10萬大紅包，心意十足。陳漢典感動回應：「謝謝S姐的照顧，這個紅包是滿滿滿滿的祝福。」看到紅包袋上充滿創意的教誨，他更忍不住大笑直呼：「真的很有妳的風格！」最後附上雙手合十的符號大喊「愛妳哦」，顯見兩人合作多年累積的深厚交情。
