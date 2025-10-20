小S金鐘獎與大S「同台」奪主持人獎！佩戴姊夫具俊曄設計頸鍊，內藏感動萬分的滿滿思念

第60屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮盛大舉行，最矚目焦點定必是「小S」徐熙娣久別回歸，由「大S」徐熙媛過世後休息8個月，再與《康熙來了》主持拍檔蔡康永踏上台板，笑與淚之間流露著對亡姊的思念之情，而且小S更「帶同」大S同台，讓大家亦十分感動。

小S當晚身穿低調的黑色禮服，沉穩而優雅大方，並沒有戴上百萬珠寶，頸上只有一條黑色的頸鍊，內藏大S的骨灰攜同大S上台。頸鍊由姊夫具俊曄親自設計，分送給小S、范曉萱、柳翰雅、范瑋琪及大姊，意味著永遠陪伴身邊，心思滿載。

小S後頸紋上「媛」字紋身，表達對姐姐的無限思念。(IG @elephantdee)

小S更大方展示後頸上的「媛」字紋身，由好姊妹范曉萱親自操刀，讓小S安放對大S的滿滿思念。小S攜同大S一同上台，憑《小姐不熙娣》與拍檔派翠克拿下「綜藝節目主持人獎」，台上感謝大S的鼓勵，並將獎項獻給媽媽。

「姊，謝謝你。要不是當年你的鼓勵，我可能不會再回到主持圈。但，這個獎，我想獻給我媽媽。媽媽告訴我，她心裡有一個洞，她說如果我哪天能得獎，那個洞也許就能被填滿一點。所以媽，這個獎是給你的。請你把它和珊珊的照片放在一起，我相信，那個洞，很快就會被填滿。」 －徐熙娣

具俊曄獨守大S墓園照片被網民拍下，這份無條件的愛讓人心酸，同時慶幸大S最後能遇上具俊曄

