三號風球至少維持至周二下午 6 時
小S金鐘獎與大S「同台」奪主持人獎！佩戴姊夫具俊曄設計頸鍊，內藏感動萬分的滿滿思念
第60屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮盛大舉行，最矚目焦點定必是「小S」徐熙娣久別回歸，由「大S」徐熙媛過世後休息8個月，再與《康熙來了》主持拍檔蔡康永踏上台板，笑與淚之間流露著對亡姊的思念之情，而且小S更「帶同」大S同台，讓大家亦十分感動。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
小S當晚身穿低調的黑色禮服，沉穩而優雅大方，並沒有戴上百萬珠寶，頸上只有一條黑色的頸鍊，內藏大S的骨灰攜同大S上台。頸鍊由姊夫具俊曄親自設計，分送給小S、范曉萱、柳翰雅、范瑋琪及大姊，意味著永遠陪伴身邊，心思滿載。
小S更大方展示後頸上的「媛」字紋身，由好姊妹范曉萱親自操刀，讓小S安放對大S的滿滿思念。小S攜同大S一同上台，憑《小姐不熙娣》與拍檔派翠克拿下「綜藝節目主持人獎」，台上感謝大S的鼓勵，並將獎項獻給媽媽。
「姊，謝謝你。要不是當年你的鼓勵，我可能不會再回到主持圈。但，這個獎，我想獻給我媽媽。媽媽告訴我，她心裡有一個洞，她說如果我哪天能得獎，那個洞也許就能被填滿一點。所以媽，這個獎是給你的。請你把它和珊珊的照片放在一起，我相信，那個洞，很快就會被填滿。」 －徐熙娣
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
相隔3個月還是很想念大S徐熙媛，小S、蔡康永發想念文並鼓勵徐媽媽：母親節來了，徐媽媽，謝謝你
小S上載三姊妹兒時合照憶大S，選了王菲歌曲〈我願意〉為背景音樂：思念是一種很玄的東西，如影隨行
其他人也在看
新娘潭路兩私家車迎頭撼3人傷 P牌「辣椒仔」車頭嚴重毀爛
大埔周日早上發生交通意外。一輛掛有P牌，即由暫准駕駛執照持有人駕駛的黃色私家車，今日早上7時50分沿新娘潭路往大埔方向期間行駛，至近涌尾一個彎位時，與一輛駛往鹿頸方向的黑色七人車迎頭相撞，並波及另一輛私家車。 消防及救護員接報到場後，將3名傷者包括兩名司機分別送威爾斯親王醫院及北區醫院治理，警方正調查意外原因。現am730 ・ 1 天前
Labubu x Apple成為「最強客製聯名」？Tim Cook本尊拿起「眼鏡版Labubu」，還手持iPhone 17Pro充滿細節
Apple CEO Tim Cook飛上海，不只走店、見開發團隊，還直接和Labubu之父Kasing Lung見面！Kasing Lung現場用iPad Pro＋Apple Pencil手繪示範人氣IP「Labubu」與 Tim Cook手牽手的圖像，畫面其實挺逗趣的，馬上掀起童心。Yahoo Style HK ・ 17 小時前
壽山村道中年女暈倒 家人揭發惜已天人永隔
【on.cc東網專訊】今日(20日)早上10時06分，一名姓林(49歲)女子家人報案，指林女在香港仔壽山村道6A號一單位房間內暈倒。人員接報到場，經檢驗證實事主已明顯死亡，調查後案件列屍體發現處理，死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 15 小時前
颱風樺加沙｜柴灣墮海家庭母子出院 警方：正調查 未有人被捕
上月超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣一家四口觀浪，有3人墮海，包括一名40歲甄姓父親、38歲李姓母親、及一名5歲男童；其中父親於上月26日出院，而一度情況危殆的母子亦於今日(19日)出院。警方表示正調查有關事件，暫時未有人被捕。 警方在上月底展開執法行動，拘捕兩名持香港身份證的外籍女子，分別36歲及32歲，涉嫌在風暴am730 ・ 1 天前
韓國新證券交易平台Nextrade呈爆炸式成長 盤前交易尤其受散戶追捧
【彭博】— 韓國成立僅數月的證券交易系統Nextrade迅速佔據該國2.4萬億美元股市成交量的近三分之一佔有率，凸顯對全天候交易的需求正在驅動市場的爆炸式成長。Bloomberg ・ 16 小時前
潤娥「腿精」纖瘦長腿這樣練成！跟韓國美女健身Youtuber學「瘦腿操」，14日修緊大腿肌肉線條
看見潤娥和Jennie、Liza等BLACKPINK成員那雙無敵修長的美腿，是不是超羨慕？別擔心，韓國超人氣健身Youtuber Mizi來傳授「長腿練成術」啦！Mizi在Youtube擁有266萬訂閱粉絲，她的中低強度影片超適合新手，無跑跳、無負擔，專攻瘦腿線條，讓你在家輕鬆變成韓系美女。想知道怎麼練？快跟上這篇瘦腿操教學，14天見效！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
藍田聖保祿中學男教師涉約女學生酒店「傾心事」 被指要求發生關係 教育局促校方嚴肅跟進｜Yahoo
有自稱藍田聖保祿中學學生在網上申訴，指該校一名男教師以「想傾心事」為由相約去酒店，並要求與該名女學生發生關係。教育局回覆《Yahoo 新聞》稱非常關注事件，並已即時聯絡學校，要求學校嚴肅跟進及向教育局交代事件。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
4大抗炎蔬果汁食譜功效大公開，哈佛醫學院都大推「這杯」愈喝愈年輕、從內而外美麗健康
假如自覺肌膚狀態每況愈下，那麼抗炎蔬果汁可能會你的最佳選擇，讓維他命的攝取變得更簡單方便！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
消委會牛油｜11款安全高分牛油名單 百年品牌/植物牛油/有助降低膽固醇
牛油用途多，除了是塗醬，亦可以用來烹調。但牛油並非只有一種，好像有牛油、植物牛油、混合牛油，到底有甚麼分別？又有哪款牛油健康安全，可安心食用？消委會在2022年9月第551期就搜羅28款市面常見的預先包裝牛油、人造牛油及塗抹醬等樣本進行測試，發佈「脂肪？致癌物？天然牛油、人造牛油、塗抹醬點揀好？」文章。今次就根據以上文章為大家整理出高分牛油！Yahoo Food ・ 20 小時前
英偉達客戶變對手 壟斷地位勢不保？
英偉達（NVDA）的超級客戶正加速自行研發人工智能（AI）晶片，勢將瓜分目前相當可觀的市場，長遠或蠶食這家晶片龍頭的利潤空間。Yahoo財經 ・ 14 小時前
呂宇健筆｜155元私有化對恒生股東就是筍刁？｜Ken Lui
滙控（0005.HK）千億私有化恒生（0011.HK）引起全城關注，除了金額龐大，涉事的兩家公司都是很多香港股民的愛股。雖然坊間的專家、KOL普遍大讚滙豐舉措英明，但股價不騙人，消息公布後滙控股至今累跌一成至上周五的100元邊，這亦是我反對滙控提私有化的原因之一。至於恒生，因為被提出155元收購，即使近期跌市也企穩150元之上，但是否代表今次的私有化對恒生股東一定係筍刁呢？BossMind ・ 7 小時前
楊振寧離世｜傳聞身家達18億人幣 美國發跡晚年長居北京 遺產安排掀熱議
諾貝爾物理學家楊振寧逝世，網傳其身家達18億，多年來遺產安排成謎，從愛情傳奇到科研捐贈，重構一代科學巨擘的財富人生。Yahoo財經 ・ 1 天前
歐洲護照蓋章將成回憶！歐盟生物識別邊境檢查新上線，港人入境要過「指紋臉部雙重關」
歐洲旅遊迎來重大改變，即日起，當你拖着行李箱踏入歐洲機場，迎接你的將不再是邊境人員手上的印章，而是一部部自助登記機。歐盟正式啟動全新的Entry/Exit System（EES），所有非歐盟旅客包括香港特區護照及BNO持有人，進入申根區（Schengen Area）的國家時，需要掃描護照、拍攝臉部照片、按下指紋。這套系統將在未來6個月內陸續在29個申根區國家的機場、港口和陸路關口全面使用，預計2026年4月前完全取代傳統的人工蓋章制度。對習慣快速過關的港人來說，初期可能要預留更多時間應對新程序。Yahoo 旅遊 ・ 18 小時前
陳偉霆超模妻疑曾遭假富豪騙婚 神秘身份竟然係佢？
【on.cc東網專訊】憑內地劇《許我耀眼》翻紅嘅39歲男神陳偉霆，日前擲下震撼彈，與低調交往4年嘅內地超模何穗官宣一索得男，據知二人已經領證，確認何穗名份。何穗產子消息震撼網友，有網友考古何穗感情史，發現佢喺11年前曾登記結婚，隔年曾晒出結婚證，但未曝光新郎身分東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
祖高域18次晉年終賽 追平費達拿紀錄
【Now Sports】繼艾卡拿斯，以及冼拿後，現年38歲的祖高域，成為第3位取得今季ATP網球年終賽入場券的球手，而這亦是該塞爾維亞人歷來第18次躋身年終賽，追平了歷來參予次數最多的費達拿。祖高域（Novak Djokovic）剛在六王大滿貫季軍戰，中途因傷退賽，但隨著稍後進行的ATP500巴素利賽事及維也納賽事抽籤過後，ATP公佈這位38歲老將肯定取得11月份舉行的年終賽參賽資格，以往最多參賽屆數的為費達拿，共18次，如今祖高域也達到這個參賽數字。祖高域已連續8年打入年終賽，2007年首次參賽，總成績為7次冠軍、兩次亞軍，取得50勝18負。今季年終賽於意大利都靈上演，日期為下月9至16日。now.com 體育 ・ 16 小時前
高盛和城堡等公司高管據悉將出席香港11月國際金融領袖投資峰會
【彭博】— 高盛集團和摩根士丹利的執行長擬參加在香港舉行的年度國際金融領袖峰會，此次活動正逢中美緊張局勢再度升溫、一系列信貸損失給全球銀行帶來壓力之際。Bloomberg ・ 14 小時前
日本維新會同意聯合執政 高市早苗篤定成首位女日相
（法新社東京20日電） 日本維新會宣布，執政自民黨將於20日晚間與他們正式簽署聯合執政協議。日本維新會在眾議院預定21日舉行首相指名選舉前夕，宣布與自民黨達成聯合執政協議。法新社 ・ 14 小時前
逾萬名慢性阻塞肺病患者發作入院 3年間醫療開支12億
【Now新聞台】香港哮喘會聯同港大研究發現，3年間逾萬名慢性阻塞肺病患者因急性發作入院，醫療開支達12億元，而冬季出現急性發作機會比夏季高，建議患者注意保暖。72歲的盧先生廿多年前確診慢性阻塞肺病，多年來一直受氣喘影響，現時肺活量只剩下四分之三，同時有肺積水，令他決心戒煙。慢性阻塞肺病患者盧先生︰「如果行街，很多時你會見到我坐在消防喉頭上，因為走得久不夠氣，最嚴重時，行五、六級樓梯都要停下來，如果你沒有太大問題可以行兩層樓，但如果你不照顧自己，走幾步路都要休息。」吸煙及空氣污染令呼吸系統長期受損，引致缺氧、氣喘及咳嗽等症狀，慢性阻塞肺病無法治癒。港大研究指醫管局2022至2024年間共有1.1萬人發作，累計約2.5萬人次入院，平均住院6日，涉及醫療開支逾12億元。而冬季出現急性發作機會比夏季高1.5倍，醫生呼籲患者注意保暖，避免溫差刺激。港大醫學院呼吸系統專科醫生郭宏駿︰「我們氣管容易因為天氣轉變而有出現各種刺激，另外，冬天期間流感或其他病毒都比夏天更加活躍，令病人感染機會增加，導致他們出現急性發作機會同樣增加，我們知道夏季流感高峰期仍未過，但冬季流感高峰期隨時又會出現，這個時候病人需要做好各種預防措施，包括疫苗接種。」醫生又建議患者戒煙及避免接觸到二手煙，亦應在空氣污染嚴重時避免外出，減低發作機會。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
「與其內耗自己，不如外耗別人」愛自己＝自私？4步學習如何「愛自己」做回真我｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
在這個快節奏的時代，「愛自己」不再只是一句流行語，而是一場關乎心靈自由與真我覺醒的旅程。我們常常被外界的期望、社會壓力或無窮無盡的待辦事項牽引，愛自己似乎成了一個遙不可及的目標。然而，為何我們總在關係中迷失自己？愛自己是否真的會讓我們變得自私？如何在愛自己的同時，與他人建立更真摯的連結？Yahoo Style HK ・ 19 小時前
Miu Miu激減罕有低至半價！經典Matelassé口金包6折入手、入門級「富家千金風」首飾低至$2,190有交易
Miu Miu 手袋、鞋履及首飾勁減低至半價！Miu Miu 近年登上 LYST 熱門品牌榜榜首，經由人氣韓星張員瑛帶貨後，各式單品亦成為了時尚潮人的搶購目標。Mytheresa 突發推出勁減優惠，時尚首飾低至$2,190、手袋超抵$8,760起即有交易，手快有手慢無！Yahoo Style HK ・ 7 小時前