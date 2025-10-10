德國取消移民快證 廢除「三年入籍」
少壯勿輕視流感後果 接種流感疫苗減重症
撰文：港島西醫院聯網家庭醫學及基層醫療部副部門主管陳俊平醫生
今年本港已經歷了12個熱帶氣旋警告，天文台提醒風季仍未結束，市民切勿因進入秋季而掉以輕心。天氣轉冷，另一樣不可掉以輕心的，就是季節性流感，因為病毒會隨著溫度下降變得較活躍，而且本港剛剛在上月才踏入夏季流感季節，意味流感活躍程度正持續上升。
每當踏入流感季節前，我也會呼籲高危群組盡早接種流感疫苗。去年，我在門診中曾遇上一位患有糖尿病和高血壓的六旬病人，並提醒他要注射疫苗，提防染上流感後患重症。不料他未及打針，就已經不幸患上流感，並併發肺炎留院。三個月後，病人再到門診覆診，他因為是次入院而狀態轉差，走路易喘氣，日常生活中難以做運動，最終本身的糖尿病病情亦因而受牽連。幸好，病人在再三勸喻下終於接受了疫苗注射。
作為醫生，我最希望看到廣大市民能預防患病，而非患病後接受治療。上述個案不幸地留院，但其實他的情況絕對可以透過接種疫苗有效避免。
流感疫苗最重要的功能之一是預防重症。長期病患者包括心血管病、肝腎或肺病、嚴重肥胖、自身免疫系統疾病等患者，不論年紀，一旦感染流感再併發重症的後果可以非常嚴重，癒後的日常生活亦可受到影響。有見及此，今年季節性流感疫苗接種計劃擴大資助範圍，18至49歲的長期病患者都可以接種免費或獲資助流感疫苗。
根據去年統計，此年齡層出現49宗流感嚴重個案，佔所有嚴重個案的10%，而當中絕大部分人均沒有接種流感疫苗。不少人往往認為自己仍年輕力壯，容易忽視流感所帶來的風險，尤其長期病患者本身免疫系統較弱，流感併發重症的風險更高。
疫苗一定是「應打盡打」，才可以達致群體免疫。接受疫苗注射，不僅保護自身，更可保護身邊人。合資格人士可以按自己所屬組別，前往醫院管理局的公立醫院或門診，以及地區康健中心、母嬰健康院等地點接種疫苗，詳情可參閱衞生防護中心疫苗計劃專頁（https://www.chp.gov.hk/tc/features/107880.html）。
在此呼籲各個年齡層的市民，認真看待流感風險，立即行動接種疫苗！
