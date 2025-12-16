Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

少女時代太妍親自求「復活」的韓國絕美腮紅！WAKEMAKE彩妝到底紅甚麼？5折起最平$55入手大熱粉底/眼影/眼線筆等

最近一款討論度極高的腮紅並非某大牌全新推出的彩妝，而是一款已經停產，卻被少女時代太妍親自點名要求再產的WAKEMAKE腮紅！太妍早前在限時動態上公開向韓國彩妝品牌WAKEMAKE喊話，希望品牌重新推出Soft Mute色號，更豪言只要產品再出產，她願意一人「全包」。此舉旋即引發網友熱議，讓不少人好奇到底WAKEMAKE的美妝產品有多好用！

連少女時代太妍都愛上的WAKEMAKE彩妝？

故事要從太妍在社交平台上載的限時動態說起，她連發兩次WAKEMAKE已停產的腮紅照片，並寫道：「不是，這個爲什麼没有了」、「WAKEMAKE快把已經停產的『Soft Mute』復活吧！！！！」、「這個顏色不是WAKEMAKE還有誰能做出來」「我會買的，我會全部買下來的，請救救我吧」、「WAKEMAKE曾經多獨特啊，那種獨一無二的感覺多好」、「就算只出限量也行吧？嗯？？？不，拜託一定要再出！」等字句，讓人充分感受到她有多渴望這個產品再次出產。

圖片來源：Instagram@taeyeon_ss

而WAKEMAKE官方帳號在看見太妍的限時動態後，則表示：「真的嗎？真的想要嗎？」、「因爲太妍大人的喊話，急急忙忙地再次啟動工廠（生產線）」，暗示該款腮紅有機會重新回歸市場。太妍與WAKEMAKE這次互動令該產品在停產後反而獲得更高討論度，還成功為WAKEMAKE品牌提高知名度。

圖片來源：Instagram@taeyeon_ss

WAKEMAKE品牌介紹

WAKEMAKE隸屬於韓國最大美妝連鎖店Olive Young，品牌以「Self-Beauty Profiler」為核心理念，希望每個人都能像替自己做美妝分析一樣，透過色彩與質地找出最適合自己的妝感。底妝、眼妝、唇妝系列以色彩趨勢為導向，對喜歡追求新色、愛研究妝容氛圍的女生來說，WAKEMAKE幾乎是必買品牌。

WAKEMAKE Waterful Glow Tint

WAKEMAKE必買推薦：Seamless Wear Foundation

特價：$264.52｜ 價格：$342.32

這款粉底液主打高遮瑕力，能有效修飾臉上明顯泛紅、暗沉以及粗大毛孔，同時質地仍然保持相對輕盈，不會一上臉就出現粉感堆積的情況。它的配方兼顧控油與保濕，讓妝感在一整天的時間裏既不容易暗沉，也較不易出現脫妝或卡粉情況。

Seamless Wear Foundation

WAKEMAKE必買推薦：WAKEMAKE Any-Proof Pen Eyeliner

5折優惠：$54.46｜ 價格：$108.92

筆尖設計流暢好控制，無論是畫細細的內眼線，還是稍微上揚的眼尾，都能一筆完成，不會出現顆粒感或斷線情況。乾透後能在眼皮上維持一整天，適合容易眼皮出油或經常戴口罩的上班族。

WAKEMAKE Any-Proof Pen Eyeliner

WAKEMAKE必買推薦：WAKEMAKE Natural Hard Brow Pencil

5折優惠價：$62.24｜ 原價：$124.48

畫在眉毛間不會出現一條過度明顯的界線，而是能慢慢堆疊出接近真毛髮的質感。顏色飽和度適中，單次上色不會過重，方便調整眉型濃淡。筆尾附有柔軟螺旋眉刷，可以輕輕暈染開邊界，令眉色看起來更自然。此外，內藏削筆器的設計，亦方便保持筆尖銳利。

WAKEMAKE Natural Hard Brow Pencil

WAKEMAKE必買推薦：WAKEMAKE Soft Blurring Eye Palette

折上折特價：$129.15｜ 原價：$295.64

這款眼影盤在初推出時迅速登上Olive Young的熱銷排行榜！眼影盤集合了日常打底色、修飾輪廓的深色，以及提亮的珠光色，方便一盒完成所有眼妝需求。

WAKEMAKE Soft Blurring Eye Palette

WAKEMAKE必買推薦：WAKEMAKE Water Glow Coating Balm

折上折特價：$129.15｜ 價格：$295.64

這款產品採用膏狀質地，結合粉底的遮瑕力與氣墊般的便攜性，方便隨時快速補妝或直接當作底妝使用。只需少量在需要修飾的區域輕輕推開，就能迅速覆蓋毛孔與膚色不均。塗抹後能形成均勻薄膜，減少浮粉的機會。

WAKEMAKE Water Glow Coating Balm

WAKEMAKE必買推薦：WAKEMAKE Waterful Glow Tint

5折優惠價：$73.91｜ 原價：$147.82

它的質地輕盈帶水感，能在不掩蓋原本唇色的前提下，提升氣色與立體感。上唇後會形成帶光澤的薄膜，既有光澤感，又不會過度黏膩，適合不喜歡厚重唇蜜的人。

WAKEMAKE Waterful Glow Tint

