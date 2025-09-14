銀債開售｜專家建議抽 30 手
少女時代Sunny退圈轉行？學習心理學成培訓導師，解開心結找到新自我：我要鼓起勇氣，在新的環境下用不同的視角看待自己
二代女團少女時代成員 Sunny 退出幕前後，現在有甚麼新動向？ Sunny 於 2023 年離開簽約 16 年的 SM 娛樂，並過著更「忠於自己」的退圈生活，現時已走出她新道路了！
「現在開始，我要鼓起勇氣，在新的環境下用不同的視角看待自己。多謝粉絲和大家的持續關心與喜愛，未來的日子，不管過得怎麼樣，都會以『活力素』Sunny 繼續前行。」 －Sunny 少女時代成員
Sunny 現時於李秀滿創立的 A2O 娛樂擔任制作人的培訓導師，雖然不是自己最初的夢想，但挑戰全新的領域令她感到幸福，網民亦十分支持她的決定，認為「Sunny 終於學會把自己放在第一位了。」
「為了更好地愛自己、保護自己，我先學習了心理學。因為常常感到焦慮，我想理解自己並學會照顧自己。」 －Sunny 少女時代成員
Sunny 直言過去總希望自己成為一個「看起來很厲害的人」，但理想與現實的差距太大，讓她長期沒有自信。現在她透過心理學，進行更深入的自我探索，更能學會接納不完美的自己。
「我知道大家會擔心我挑戰新領域，但對我而言，這並非一個完全陌生的領域，而是我工作的延伸。大家將能看到一個更完整的 Sunny。」 －Sunny 少女時代成員
「我希望自己能成為一個守護者，讓後來者的心不受到傷害。」 －Sunny 少女時代成員
離開舒適圈的 Sunny ，在新的領域閃閃發光，而且運用自己的經驗及知識，保護新來者的夢想並供給堅實的力量。不困於習慣了的圈子內，更能了解自己及發掘自己新的面向，Sunny 要加油呢～
