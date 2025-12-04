少女時代Yuri移居濟州島「退出演藝圈」？女團偶像退隱田園生活的意義是找回生活節奏

當少女時代成員 Yuri 宣布移居濟州島時，不少人不禁質疑：「這是否意味著她將退出演藝圈？」畢竟在 K-pop 界闖蕩多年，突然從首爾搬離，選擇隱居田園生活，產生此疑問亦屬合理。然而，Yuri 雖然暫別了城市生活，卻並未完全離開舞台，反而主動選擇以另一種方式生活。讓我們一同深入探討 Yuri 的大自然療癒與慢活日常。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

告別喧囂城市，重塑生活步調

近年來，不只 Yuri，越來越多韓國民眾，包括藝人、創作者，甚至許多年輕世代，都開始選擇「逃離」大城市。新冠疫情後，大眾對生活有了不同的反思：快速是否等於美好？便利是否代表幸福？ 相反地，精神健康、身心平衡與生活質感開始變得更為重要。濟州島坐擁山海美景，遠離大都會的喧囂，抬頭即可見廣闊天際，吸引了一批人遷居至此，尋求「重新生活」的機會。

廣告 廣告

Yuri 的療癒日常：擁抱自然，找回自我節奏

開啟 Yuri 的 Instagram，你會發現一個與平日螢幕形象截然不同的她——素顏、身穿簡約樸素的 T 恤。她的日常充滿了對大自然的熱愛與對簡單生活的享受：她喜愛與狗狗玩耍、品味咖啡、親手種植花草、閱讀、騎乘電單車兜風、登山、練習瑜伽、潛水，甚至會前往海灘協助淨灘活動。這些活動對她而言，不僅是興趣，更是一種療癒與慢活文化的實踐——將自己重新融入大自然，找回屬於個人的生活步調。

休息是為了走更長遠的路：Work-Life Balance 的嶄新詮釋

那麼，Yuri 真的不再從事幕前工作了嗎？當然不是。她依然有參與戲劇演出、承接廣告，有時也會返回首爾工作，採取兩地奔波的生活模式。只不過，她不再是全天候 24/7 都堅守在演藝圈的忙碌狀態，而是找到了一個屬於自己的平衡點。她曾表示，在濟州島充分休息後，再回到首爾工作，反而能提升效率。事實上，這種工作與生活平衡（Work-Life Balance），亦是另一種更長遠、更健康的前進方式。

少女時代 Yuri 遷居濟州島並非「退出演藝圈」，而是選擇轉換生活節奏。如果你也覺得自己被城市生活的快速與壓力所困，不妨參考一下 Yuri 的做法：你不必真的搬遷至島嶼，但至少可以在日常生活中，嘗試放慢步調，為自己保留更多休息時間，給予自己更大的空間去感受生活的美好。

養生旅遊Wellness Tourism熱潮掀起！新世代已厭倦「食玩買」？6大新興減壓療癒旅遊行程

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

小S愛女Lily許韶恩，16歲驚人自律日常吸逾萬人觀看！3大瘦身秘訣，從護膚到古法養生的「超模身材養成術」

足浴養生｜浸腳助驅寒兼改善手腳冰冷！泡腳學問多每次泡XX分鐘最理想

長假期坐下來睇好書推薦13本！提升生活效率、認識元宇宙、心靈紓壓、戀愛關係人氣書單