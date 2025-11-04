少女遭毆13次患精神分裂 打人同學未被行拘惹爭議

【on.cc東網專訊】內蒙古額爾古納市第二中學一名初中女生，疑被女同學強行索錢甚至多次毆打，先確診「情緒障礙」，後確診「未分化型精神分裂」。警方事發處打人者行拘但不予執行，引發社會廣泛關注。受害人母親上周六（1日）透露，額爾古納市前一天已通知她將啟動全面覆查。

受害人為15歲的小郝，其母王女士今年6月發現她上初中時遭索錢毆打。今年7月22日經警方調查，認定同校女生高某在同年5月7日至6月20日期間，在班級內外的走廊內毆打小郝13次，決定對高某以毆打他人行政拘留15日，並罰款1000元人民幣（約1,100港元）。因高某未滿16周歲，不執行行政拘留。經校園欺凌防治委員會研判，小郝和高某原是好朋友，故不屬於校園欺凌。

事發後，額爾古納市教科局對涉事學校校長誡勉談話；副校長被警告處分，處分期半年，取消年度評優；班主任被警告處分，取消年度評優、職稱晉級，調離班主任崗位，進行師德師風培訓。王女士透露，小郝最近病情加重，在醫院不斷哭喊「我不上學，我要回家，他們打我」，甚至出現傷人傾向。家屬希望希望參與校園欺凌認定過程，讓他們對結果有申辯機會。

