重閱24年前《少年Pi的奇幻漂流》，充滿人性與生存哲學的小說令人一看再看：真實是否取決於我們選擇相信的故事？｜誠品書店《閱見自己》

「人生就是不斷地放下，然而最讓人痛心的是，沒來得及說再見。」《少年Pi的奇幻漂流》（Life of Pi）是一部由加拿大作家楊·馬泰爾於2001年出版的小說，並於2012年由李安執導拍成電影，被譽為奇幻與哲理兼具的現代經典。小說融合了宗教信仰、生存哲學、心理寓意與動物象徵，每次翻看都會有不同的啟發，令人一看再看都不膩的作品。一起來回味故事中關於人性的金句，蘊含對生命、信念、恐懼與生存的深刻體悟。

《少年Pi的奇幻漂流》劇照

在2000年初的書架，是全世界最迷人的夢境交會點。那是一個一切剛剛開始數位化的年代——網路改變了溝通速度，也改變了閱讀節奏。人們渴望在新世紀找到「確定」的事物：愛、信念、勇氣、真實。誠品書店和大家回顧風靡千禧年的作品，正回應了那個「對世界又懷疑又浪漫」的時代。

今期《閱見自己》集中留意加拿大作家楊·馬泰爾於2001年出版的小說《少年Pi的奇幻漂流》（Life of Pi），熱賣突破1,400萬冊，囊括國際大獎肯定，楊·馬泰爾奠定世界文壇地位最重要的代表作！

《少年Pi的奇幻漂流》劇照

故事主角16歲的皮辛·帕帖爾（Pi），生長於印度的動物園家庭，因政治動盪，全家決定移民加拿大，但在橫渡太平洋的貨輪上遇難。Pi成為唯一幸存的人類，與一隻成年孟加拉虎「理查德·帕克」同舟共處227天，展開了艱苦又奇幻的海上求生之旅。這場大海上的寓言象徵人性與信仰交鋒——在後現代的懷疑氛圍中，《少年Pi》以哲理的溫度問世界：「真實是否取決於我們選擇相信的故事？」

《少年Pi的奇幻漂流》劇照

這個世界不全然是表面的模樣，而是取決於看待它的方式。

人生就如同一篇故事，理解的同時，也為它賦予了意義。

記憶如海洋，這輩子我就和我的名字「Pi」一樣，隨著年少的自己不斷在海中生滅流轉、浮沉漂蕩。

16歲的我遭遇海難，親人全都葬身在狂野的藍色太平洋，只有我活了下來。在唯一的救生艇上，還存在著四隻動物：一隻斑馬、一隻紅毛猩猩、一隻斑鬣狗，以及一隻450磅重的孟加拉虎——理查．帕克。

恐懼之火就要把我吞噬，焦慮、瘋狂、不安、絕望都無法形容此刻的心情，因為這隻猛獸瞬間就消滅了其他生物，正對我「虎」視耽耽，隨時都可能奪走我的性命。

如今，飲水與存糧即將告罄，無助的我卻要面對一個難題：究竟要跟理查．帕克搏鬥至死？或是要跟牠一起活活餓死？還是要留牠下來，與孤獨的自己作伴……

《少年Pi的奇幻漂流》是對人性的完美隱喻，也是一場生命的永劫回歸。人總是嚮往某種形而上的追求，卻又難以擺脫動物本能。每個人的心中都住著理查．帕克和少年Pi，他們讓人洞見現實不一定等於真相，最大的恐懼往往就藏在人心之中。人生一如多變的大海，真正的圓滿，是沒有遺憾的道別。

《少年Pi的奇幻漂流》劇照

《少年Pi的奇幻漂流》金句

「人生就是不斷地放下，然而最讓人痛心的是，沒來得及說再見。」

「我必須說說恐懼，它是生活唯一真正的對手，因為只有恐懼才能打敗生活。」

「信仰就像一座房屋，可以有很多樓層、很多房間。」

「那個讓我生存下來的理查德·帕克，那個讓我痛苦、害怕的兇狠的夥伴，就這麼向前走沒有回頭，永遠消失在我的生命裡。」

《少年Pi的奇幻漂流》

作者｜楊·馬泰爾

出版｜皇冠文化

《少年Pi的奇幻漂流》

關於「千禧年之夢」主題，誠品書店還有其他的書本介紹，各位要密切留意下星期，願這些書助你在日常中尋得放假般的從容與愜意。

