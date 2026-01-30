Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

少時太妍自帶高級蜜桃香全靠「Kuoca潤膚乳」！4款太妍同款冬日保養急救護膚品名單請收藏

少時太妍真心推薦護膚品名單又來了！太妍常於 YouTube 頻道分享對美妝產品的熱愛，而且更是100％ 私心推薦，是次分享「冬日保養」的續命名單，大部分更是性價比高的開架產品，讓大家很想即 get 太妍同款！

太妍冬日保養推薦1）L’occitane 的杏仁緊實美膚油與杏仁緊膚乳

韓國天氣又乾又冷，保濕當然就是太妍的「頭號目標」！太妍分享冬天必備的「續命身體護理」，特別推薦 L’occitane 的杏仁緊實美膚油與杏仁緊膚乳，加入甜杏仁油作為護膚基底，為肌膚保濕而不油不膩，更有緊緻美體的效果，而且更有淡淡杏仁香氣，難怪成為泰妍的冬天最愛！

太妍冬日保養推薦2）Elizabeth Arden 8小時潤澤霜

另外更有化妝師最愛的「保濕經典」Elizabeth Arden 8小時潤澤霜，加入多種多種元素礦脂和維他命E，太妍常於妝前或急救時使用，對嘴角、手部乾裂、小傷口有修復效果。但太妍指有點「微妙」的烤焦朱古力怪味，現時有推出淡香版本更方便使用。

太妍冬日保養推薦3）ATOPALM Pantheon Cream

韓國敏感護膚品都 ATOPALM 的 Pantheon Cream 蘊含高含量維他命 B5（即泛醇），溫和配方具有修復及保濕肌膚屏障的功效。於肌膚敏感泛紅、乾裂的日子，簡單塗抹一層即可帶來強效保濕、紓緩與鎮靜，就是居家必備的身體護理好物。

太妍冬日保養推薦4）Kuoca 野桃 手部身體兩用潤膚乳

最受注目的就是太妍大推的 Kuoca 野桃香氣手部身體兩用潤膚乳，白桃與香草的高級清爽香氣讓大家一聞愛上，添加白松露萃取為肌膚滋潤保濕，質地水潤而不油膩。Kuoca 近日已進駐香港 Sephora，性價比高絕對值得一試，雖然潤膚乳需等待補貨，但潤手霜依然有貨，一起來擁有有太妍同款吧！

