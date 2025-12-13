精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
少時第一個結婚是她？36歲Tiffany傳嫁39歲男演員卞耀漢，Tiffany手寫信甜蜜告白：給我帶來安定感的人
韓國K-pop偶像天團《少女時代》成員Tiffany Young（黃美英）被傳與實力派演員卞耀漢明年秋天舉行婚禮，這結婚消息相當震撼，那些年我們追看的女團偶像現在要結婚了，是《少女時代》首位人妻！
Tiffany與卞耀漢兩人始於2024年5月播出的Disney+原創劇集《逆貧大叔》結緣，兩人在劇中飾演情侶，更上演吻戲，現實中，Tiffany也因為結婚傳言而發布手寫信，指與卞耀漢「我目前正抱著良善、真摯的心，和對方以結婚為前提交往中。」、「雖然目前還沒有具體的日程，但若之後有任何重要的決定產生，我會最先、親自告訴各位粉絲。」
Tiffany曾在受訪時大方表達對卞耀漢的欣賞：「我一直是卞耀漢演員的超級粉絲，現場的他就像獨角獸一樣。 他是個非常熱情的人，我也盡可能地吸收他的能量並從中學習。」而卞耀漢則笑稱：「Tiffany是我的英文老師。我在片場非常依賴她。」這種互相欣賞、互相成就的關係，相信愛情是雙向的能量供給，令女團偶像與成熟男演員這夢幻關係修成正果。
「他是一個讓我以更加正向、充滿希望的視角看待世界，也給我帶來安定感的人。」Tiffany在手寫信裡也指，卞耀漢是位令她感到安定的人，現在以結婚為前題跟他交往，也許這比轟轟烈烈的激情，Tiffany更需要踏實可靠的伴侶。祝福這對神仙眷侶開花結果。
其他人也在看
鍾鎮濤帶21歲女兒走紅毯！父女同框掀熱議：根本「迪士尼公主」真人版！
爸爸穿著經典黑色西裝，氣場穩重又紳士，鍾懿則以白色短洋裝登場，裙擺輕盈、妝容乾淨，站在爸爸身旁時那個自然又明亮的笑容，立刻成為媒體爭相捕捉的畫面！兩人靠得親密卻自然，完全是「父女合體的最佳示範」。紅毯當下就掀起討論，不少人驚呼她像「公主現身」，不只是因為...styletc ・ 22 小時前
袁文傑說「感謝」惹離巢疑雲 《愛．回家》「潮善CP」成歷史？
無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》一直造就不少經典CP，當中「潮善CP」更是觀眾最喜愛一對之一。袁文傑在《愛．回家》「潮偉」一角入屋...東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
方力申興奮宣布愛女Isla出世 爆太太葉萱最新生育大計「生住三個先」
現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。去到父親節時，方力申就宣佈Maple懷孕消息。去到今日方力申喺社交網站興奮公佈喜訊，Maple喺預產期前已提早誕下愛女Isla，母女平安。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
41歲尹恩惠169公分「長年維持47kg」 飲控法曝光：一天吃滿三餐，不節食也能瘦！
南韓女星尹恩惠出道自女團Baby V.O.X，現年41歲的她近日在YouTube頻道公開赴美旅遊的Vlog，其中與友人聊到關於減重的話題，再度引發大眾關注她的身材管理方式。姊妹淘 ・ 1 天前
陳曉華首公開回應與郭晉安緋聞 強調工作為上未有單獨約會
無綫台慶劇《新聞女王2》喺噚日（11日）於天水圍舉辦宣傳活動，劇中演員陳曉華、王敏奕、龔慈恩、何廣沛及蔣祖曼等人都有出席。近日有傳媒報道指陳曉華與郭晉安戲假情真，喺宣傳活動中黐實對方，更與朱敏瀚戀情出現暗湧，搞到男方要出招箍煲。而喺噚日嘅宣傳活動上，陳曉華就為事件首度公開回應。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
宋慧喬拍新戲收到秀智超豪華應援！「美女閨蜜」再度展現高級友情 網讚：這組太有愛！
咖啡車外側的韓文寫著「천천히, 강렬하게 응원합니다(溫柔又強烈地支持你)」；另一面則是「모든 스탭 배우분들 맛있는 커피 드시고 힘내세요(請所有工作人員和演員喝杯好喝的咖啡加油)」。連飲料杯貼紙都做成客製版，喬妹美照、字樣與祝賀語一個不漏，秀智這次的應援規格完全...styletc ・ 1 天前
叱咤頒獎禮2025｜「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」十強誕生 MIRROR成員霸一半席位
由商業電台主辦《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2026年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館ARENA盛大舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」首輪投票已於12月8日中午12時正式展開，從全年「叱咤樂壇流行榜 – 903專業推介」的新上榜歌曲中，選出「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後十強。截至12月12日中午12時首輪投票正式完結Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
高鈞賢豪擲逾兩千萬購畢架山一號 為囡囡九龍塘升學鋪路
高鈞賢（Matthew）去年12月甜蜜宣布與細10歲內地女友黃梓漫結婚，並雙喜臨門，今年迎來愛女Liona誕生，一家三口幸福美滿。其後黃梓漫被爆係美容界富婆，所創辦嘅「美妍堂」現時喺香港擁有4間分店，「美妍堂」（MCTA）喺美國上市，股價曾一度如坐火箭飆高超過6倍，帳面身家暴漲至逾27億港元。但美國證券交易委員會（SEC）指控「美妍堂」涉嫌股價操縱，喺上月勒令公司停牌，至今復牌無期。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
何佩瑜年花數十萬供細佬讀書 赴澳感動見證畢業
現年36歲嘅何佩瑜（Jeana）2010年以「周秀娜師妹」身份出道，加入𡃁模戰場，其後憑電影《喜愛夜蒲》大膽演出而成功彈出。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《坂本日常》真人版電影預告首曝！目黑蓮化身140公斤胖大叔2026年上映
由鈴木祐斗創作，在週刊少年 JUMP 上連載的高人氣漫畫《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》，真人版電影官方終於在近日釋出首支特報影片，並正式宣布將於 2026 年 4 月 29 日在日本上映。本次電影最大的亮點，就是邀請到男團 Snow Man 的人氣成員目黑蓮擔綱主演傳奇殺手「坂本太郎」。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
連加特告別戰淌淚：首爾令我成長
【Now Sports】連加特周三已替FC首爾完成效力最後一戰，並射入1球，他深信自己在離開韓國後，會變得更加成熟。周三主場對墨爾本城的亞洲足協冠軍精英聯賽（前身為亞冠盃），連加特（Jesse Lingard）射入1球，可惜最終比數為1:1，但戰果無損球迷向這名前曼聯球星的致敬。當他觀看大螢幕上播放「我們敬愛的隊長」的致敬影片時，眼淚不禁流下。影片中說道：「你的名字和傳奇地位，將永遠銘刻在我們球會的歷史上。首爾永遠是你的家，謝謝你，我們的隊長。」連加特則認為自己離隊後，會更加成熟：「在韓國，我學到很多，今年身為隊長，肩負更多責任，所以我相信當我離開後，我會變得更加成熟。」現年32歲的連加特，2023年夏天被諾定咸森林放棄後，半年沒有班落，後來才終於落戶韓職，但遭到包括史高斯等名宿批評他去K League是浪費人生，但他在這間球會除了初到埗時未適應，後來漸入佳境，也獲得隊長臂章，深受球迷喜愛。now.com 體育 ・ 1 天前
張栢芝涉違約案指遭冒簽 雙方筆跡專家庭上爭辯
【on.cc東網專訊】藝人張栢芝前年遭前經理人余毓興及經理人公司AEG Entertainment Group Limited入稟高等法院控告，指她涉收取預支的4,176萬元片酬後，並未履行電影合約並違反經理人合約。昨日（10日）在高等法院續審。張栢芝方在案中提東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
最溫柔的大S！陌生網友求助學費「她二話不說就匯款」 12年暖心拒收回報
一份塵封12年的轉帳紀錄，意外揭開大S（徐熙媛）生前鮮為人知的溫暖行動。2013年她默默資助一名陝西大學生2萬元學費，直到今年受助者發文致謝，這段善意才首度被外界看見。姊妹淘 ・ 1 天前
帶阿姐看世界 ｜羅家英唐僧上身驚喜突襲獻唱《Only You》 阿姐妙回「見慣不怪」？
今晚（11日）及明晚（12日）的《帶阿姐看世界》，繼續是汪明荃與羅家英的甜蜜不丹之旅。今明兩集，阿姐和家英哥將一償多年心願、穿起不丹傳統服飾補影結婚相，並親身體驗當地結婚儀式、接受「甘露水」、「黃米飯」及「酥油茶」等不同類型的祝福。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「三金」男配袁富華孖楊天經聖誕踩台放笑彈
【on.cc東網專訊】藝人袁富華上月憑電影《水餃皇后》勇奪內地金雞獎最佳男配角，加埋曾奪得的香港金像獎、台灣金馬獎最佳男配角，成為史上首位「三金」男配，本身已經非常多工作的他，近日正積極為音樂劇《歡樂在今宵》綵排，大放笑彈，該劇由大型舞台劇《劍雪浮生》之班底組成東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
佘詩曼慶影迷會22周年 自揭多年小秘密 勁寵粉親回粉絲提問
佘詩曼入行多年，選美出身的她，由TVB紅到返內地，再回歸娘家懷抱，依然人氣不減，近期由她主演的電視劇《新聞女王2》話題不斷，Man姐頻爆金句，不僅成為城中熱話，外界更看好她大有機會第四度奪得視后。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
家品創意用法｜書擋10大隱藏用法 雪櫃更企理、放衫慳位、變身磁力牆
書擋除了讓你整齊放置書本避免掉下來，原來還有其他用途？看似用途單一的書擋，可到了一向擅於收納的日本人手上發揮小小創意，書擋秒變收納神器！Yahoo著數專員為大家整理出書擋10大隱藏收納用法，從衣櫃到廚房，甚至廁所都能派上用場，大家快點學起來吧！YAHOO著數 ・ 1 天前
193豪言傳緋聞為搵錢 唔介意做「螢幕小三」
【on.cc東網專訊】男團ERROR成員193近日推出新歌《你的名字我的聖詩》，是一首充滿濃濃冬日氣氛的聖誕情歌，關於一見鍾意的甜蜜愛情故事，歌詞有句「就等今晚約會講起結婚」，見面就想結婚，情節非常戲劇性。現年35歲的193曾自誇拍拖逾30次，試過一見鍾情，細個東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
獨力承擔廣告賠償 永野芽郁傳賣豪宅撲水
【on.cc東網專訊】26歲日本女星永野芽郁，爆出疑與已婚男星田中圭搞不倫及介入鹽系男神坂口健太郎戀情後，重挫演藝事業。其代言的9個廣告即時叫停，盛傳違約金額高達10億日圓(約5000萬港元)。東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
「如果沒有人站出來，世界就不會變得更好」迪士尼《優獸大都會2》反思強權壓迫與制度上的不公（內附電影金句）｜影評
《優獸大都會2》是2016年迪士尼大熱動畫電影《優獸大都會》的續集，電影仍然是圍繞朱迪與阿力這對搭檔。轉眼已過了九年續集才強勢回歸，但電影內的時間線只是上集朱迪與阿力成為拍檔後的一星期，他們查案同時，繼續深入探討優獸市這座多元化城市的內部矛盾，並聚焦在族群的隔閡，帶領觀眾反思強權壓迫與制度的不公。 《優獸大都會2》由朱迪與阿力這對搭檔查案開始，剛成為拍檔的他們仍然有很多需要磨合的地方，頻生意外﹐甚至警局都想將他們拆散。朱迪與阿力意外發現蛇族基仔潛入優獸市，懷疑他背後藏住驚天秘密，所以決定追捕基仔。追捕的過程中，朱迪漸漸揭開蛇族與優獸市之間的神秘關係，同時與阿力的拍檔關係都有了翻天覆地的改變。Yahoo Movies HK ・ 1 週前