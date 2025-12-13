少時第一個結婚是她？36歲Tiffany傳嫁39歲男演員卞耀漢，Tiffany手寫信甜蜜告白：給我帶來安定感的人

韓國K-pop偶像天團《少女時代》成員Tiffany Young（黃美英）被傳與實力派演員卞耀漢明年秋天舉行婚禮，這結婚消息相當震撼，那些年我們追看的女團偶像現在要結婚了，是《少女時代》首位人妻！

Tiffany與卞耀漢兩人始於2024年5月播出的Disney+原創劇集《逆貧大叔》結緣，兩人在劇中飾演情侶，更上演吻戲，現實中，Tiffany也因為結婚傳言而發布手寫信，指與卞耀漢「我目前正抱著良善、真摯的心，和對方以結婚為前提交往中。」、「雖然目前還沒有具體的日程，但若之後有任何重要的決定產生，我會最先、親自告訴各位粉絲。」

Tiffany曾在受訪時大方表達對卞耀漢的欣賞：「我一直是卞耀漢演員的超級粉絲，現場的他就像獨角獸一樣。 他是個非常熱情的人，我也盡可能地吸收他的能量並從中學習。」而卞耀漢則笑稱：「Tiffany是我的英文老師。我在片場非常依賴她。」這種互相欣賞、互相成就的關係，相信愛情是雙向的能量供給，令女團偶像與成熟男演員這夢幻關係修成正果。

「他是一個讓我以更加正向、充滿希望的視角看待世界，也給我帶來安定感的人。」Tiffany在手寫信裡也指，卞耀漢是位令她感到安定的人，現在以結婚為前題跟他交往，也許這比轟轟烈烈的激情，Tiffany更需要踏實可靠的伴侶。祝福這對神仙眷侶開花結果。