以為少甜就健康？這3款飲品讓你糖分攝取快要超標！揭秘飲品的隱藏糖分｜營養師Kathy NG
外出食飯少不免有餐飲，街上又有不同的手搖飲品，想休息都有咖啡廳，而當中的共通點就是飲品。從台灣傳來的珍珠奶茶，到不同的特色咖啡，再到熟悉的港式奶茶、鴛鴦和紅豆冰，但飲品的確又會有熱量，而不同的飲品糖分差異都十分驚人。
最高糖的飲品 VS 最低糖的飲品
以茶餐廳為例，一杯紅豆冰就含有36克糖，世界衛生組織的建議每日游離糖攝取量最好控制在50克以內。而一杯紅豆冰的含糖量就相當於每日建議攝取量的七成，這意味著只要一杯飲品，整天的糖分攝取量就已經不知不覺地就快超標了。而凍檸檬茶、凍奶茶這些大部分人常選擇的飲品，每杯其實也含有超過20克的糖分，即大約超過4粒方糖，而「少甜」後都仍有大約3粒方糖！而相對低糖又低熱量的飲品選擇就有凍檸檬茶 (自行加1茶匙糖或走甜)、凍低糖綠茶以及黑咖啡 (自行加1茶匙糖或走甜)等，三者的糖分含量每杯都少於2粒方糖甚至無糖。
不過都無需完全放棄喜愛的飲品，可以透過幾個調整，改善整體糖分攝取量：
1. 優先選擇「走甜」
不加糖的檸檬茶，它只有2克糖，清新又健康的同時都有味道。而鴛鴦等飲品選擇不加糖，都有助減少糖分攝取，但需留意有奶的飲品熱量除了來自糖分以外，更有脂肪。
2. 可自備代糖或自行加糖
若是習慣飲甜味的話，可以自備代糖，代糖不含熱量，更不會影響血糖升幅。如沒有準備，不妨先從自行加一茶匙糖開始嘗試，讓味蕾慢慢適應甜度的改變。
3. 控制整體飲用次數
最後如果不能割捨全糖的飲品，就建議減少飲用次數，偶爾就好，而非日常習慣。
