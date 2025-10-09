衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
少雪齋「文藝無疆戲曲夜」圓滿舉行
匯萃粵曲瑰寶 藝術對話響徹滿堂彩
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月9日 - 由少雪齋（Chamber of Young Snow）主辦的「文藝無疆戲曲夜」，於中秋節翌日10月7日假西九文化區戲曲中心大劇院圓滿舉行，與一眾粵劇愛好者團圓，演出全場爆滿，反應熱烈。是次演出匯聚多位本地優秀粵劇名家與新秀，呈獻多首經典曲目，不僅弘揚中國傳統戲曲文化，更促進中西藝術交流，為觀眾帶來難忘的戲曲之夜。
作為非政府組織，少雪齋一直致力推廣中西文化交流，早前夥香港大學圖書館舉辦的少雪齋文化節——「夢幻敦煌：重現敦煌大美之境」展覽反應熱烈。適逢中秋佳節，少雪齋創辦人李師成博士聯同資深演員潘海倫率領一眾新生代演員，演出多部《紅樓夢》等經典曲目，與市民共渡月圓之夜。
節目內容豐富 匯聚名家新秀同台獻藝
是次演出陣容鼎盛，特邀著名粵曲演唱家李師成博士、何卓盈、曉瑜、余仲欣、潘海倫及芯融等同台獻藝。節目編排豐富多元，兼具抒情與敘事特色，充分展現粵曲的藝術魅力。精彩節目包括：
〈山伯臨終〉 演出者：李師成
〈林黛玉之葬花〉 演出者：何卓盈
〈幾度悔情慳〉 演出者：曉瑜、李師成
〈多情粉黛俏紅娘〉 演出者：余仲欣、潘海倫
〈紫鳳樓〉 演出者：芯融、李師成
少雪齋積極推動傳統藝術 全方位促進學術界文藝交流
少雪齋長期積極參與本地演藝文化活動，近期更拓展多元合作模式。除了與香港大學圖書館合辦「香港大學圖書館少雪齋文化節」以「中華文藝耀香江」為主題，舉辦一系列包括公開講座、表演、工作坊及展覽等活動，反應熱烈，所有場次均告滿座。而「夢幻敦煌：重現敦煌大美之境」展覽（2025年6月7日至9月7日）則由敦煌研究院、香港大學圖書館及少雪齋共同精心策劃，更創下敦煌研究院首次與香港高等學府及民辦機構合作之里程碑。近期，少雪齋更積極邀請多間本地學校師生參與「夢幻敦煌：重現敦煌大美之境」展覽，透過導覽與互動體驗，讓年輕人近距離感受敦煌藝術的深厚底蘊，進一步落實傳統藝術紮根校園的目標。
在推動傳統藝術教育方面，少雪齋與進念二十面體合作舉辦《琴外音：香港校園古琴演奏會》，邀請知名琴家前往校園展演古琴藝術；同時於香港大學圖書館呈獻《絲絲入扣：古琴之夜》表演節目，廣受學界好評。另外，少雪齋主辦的《戲曲迎金秋》活動，成功在社區推廣粵劇與中華傳統文化，獲得熱烈迴響。此外，今年6月舉行的《國粹再現：京崑粵共鳴》及《中西交融戲曲夜》演出亦廣受好評。
少雪齋更獲邀為康樂及文化事務署「中國戲曲節2025」贊助機構之一，支持「河南省越調藝術保護傳承中心」來港演出。本次《文藝無疆戲曲夜》承先啟後，旨在持續搭建傳統戲曲與觀眾之間的橋樑，促進深層文化對話。
Hashtag: #少雪齋
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於少雪齋
少雪齋 Chamber of Young Snow 是由李師成博士於2016年推動中西文化交流為目標的非政府組織。李博士於2005年創立居士林，致力於向香港市民介紹佛學的義理及實踐佛法的概念。
李博士熱愛中國藝術文化，並全心投入其發展。他的機構不僅推廣文化，還收藏了從漢代到當代的中國藝術品，並資助北京大學、香港大學及嶺南大學等著名學府，促進文化研究和教育。
李博士在香港新城財經台主持「談文說藝」和「人生百味」兩項節目，粉絲以十萬計。少雪齋透過展覽、工作坊、講座和演出等多樣化活動，吸引年輕人和社區成員參與，特別關注青年人的發展，鼓勵他們探索文化藝術的多樣性。
新聞稿由客戶提供
