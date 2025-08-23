尖扎黃河特大橋斷裂事故 12死者遺體移送殯儀館

【on.cc東網專訊】川青鐵路青海尖扎黃河特大橋周五（22日）凌晨在施工期間鋼絞線斷裂，造成12名工人落水身亡，另有4人失聯。內媒周六（23日）報道，全部罹難者遺體送至殯儀館，工作人員已為他們整理遺容並更換衣物，等待家屬前來見最後一面。部分遺屬正從外地趕往青海，當地將統一安排後續事宜。

一名遇難工人的妹妹稱，老家在南方地區一個村莊，該村有多名男子在今次事故中出事，其中一人是她的哥哥。她哥哥今年40歲，從去年開始在該項目幹活，其他幾人的年紀稍大。她指哥哥是家中的頂梁柱，他的女兒已上初中，得知消息後家人很悲痛，家屬暫時不了解事故的具體情況。

事故救援工作仍然持續，青海省政府成立由省委常委、常務副省長擔任調查組組長的事故調查組，下設綜合組、技術組、管理組、救援評估組4個工作組，將按照「科學嚴謹、依法依規、實事求是、注重實效」原則，針對事故發生經過、原因進行全面、科學的判斷和論證，查清事故責任，依法依規提出處理建議，深刻總結事故教訓，按程序提交事故調查報告，調查處理結果將及時公布。

另外，國務院安委會決定，對上述起重大事故查處掛牌督辦。國務院安委會辦公室、應急管理部會同國務院國資委、國家鐵路局成立現場督導組，對青海省事故調查工作全程督導。

