潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
尖扎黃河特大橋斷裂事故 12死者遺體移送殯儀館
【on.cc東網專訊】川青鐵路青海尖扎黃河特大橋周五（22日）凌晨在施工期間鋼絞線斷裂，造成12名工人落水身亡，另有4人失聯。內媒周六（23日）報道，全部罹難者遺體送至殯儀館，工作人員已為他們整理遺容並更換衣物，等待家屬前來見最後一面。部分遺屬正從外地趕往青海，當地將統一安排後續事宜。
一名遇難工人的妹妹稱，老家在南方地區一個村莊，該村有多名男子在今次事故中出事，其中一人是她的哥哥。她哥哥今年40歲，從去年開始在該項目幹活，其他幾人的年紀稍大。她指哥哥是家中的頂梁柱，他的女兒已上初中，得知消息後家人很悲痛，家屬暫時不了解事故的具體情況。
事故救援工作仍然持續，青海省政府成立由省委常委、常務副省長擔任調查組組長的事故調查組，下設綜合組、技術組、管理組、救援評估組4個工作組，將按照「科學嚴謹、依法依規、實事求是、注重實效」原則，針對事故發生經過、原因進行全面、科學的判斷和論證，查清事故責任，依法依規提出處理建議，深刻總結事故教訓，按程序提交事故調查報告，調查處理結果將及時公布。
另外，國務院安委會決定，對上述起重大事故查處掛牌督辦。國務院安委會辦公室、應急管理部會同國務院國資委、國家鐵路局成立現場督導組，對青海省事故調查工作全程督導。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
川青鐵路大橋繩索斷裂畫面曝光 增至10死4失聯(有片)
據新華社報道，青海省應急管理部門消息，川青鐵路青海段尖扎黃河特大橋周五（22日）凌晨3時許發生施工繩索斷裂事故，至中午時已增至6人遇難，救援人員尋回部分失蹤者，仍有10人失蹤，大橋在鋼絞線張拉作業中斷裂，導致108米鋼樑主拱肋垮塌。及後官方公布事件造成10人死亡，4人失聯，2人在塔架尚無法確認生命體徵。 事發後，am730 ・ 1 天前
青海多人因大橋施工繩索斷裂落水 啟動重大突發事件Ⅲ級應急響應
青海省一條大橋在施工期間有繩索斷裂，多名施工人員落水，早前一度有消息指造成7人死亡，新華社最新報道指最少6人死亡，另有10人失聯。 事發在凌晨約3時，川青鐵路青海段的尖札黃河特大橋在鋼絞線張拉作業中斷裂，導致橋樑部分結構垮塌，初步知道當時有16名人員正在現場施工。 青海省委、省政府主要負責人，趕赴現場指揮救援處置工作。青海省啟動重大突發事件Ⅲ級應急響應，成立應急指揮部，調派應急、消防、衛健等多個部門共超過380人參與搜救。當局又出動皮划艇及直升機協助。香港電台-大中華 ・ 1 天前
紅山半島獨立屋遭爆竊 外傭痛失逾20萬元現金及飾物
紅山半島一間獨立屋遭爆竊，被偷去一批約2.9萬元的首飾和金器，以及約20萬元現金。 警方今早10時接獲一名71歲姓施女子報案，指其紅山半島獨立屋內有金飾不翼而飛，屋內物品有被移動的痕跡，懷疑被爆竊。消息指，施姓屋主及服務44年、年約73歲的外傭一同居住，外傭早上起床時，發現屋內有金器不見了，通知屋主報案。警方經初am730 ・ 1 小時前
青海省大橋施工繩索斷裂增至7人死亡9人失聯
青海省有大橋施工繩索斷裂，增至7人死亡，9人失聯。 新華社報道，川青鐵路青海段尖札黃河特大橋發生施工繩索斷裂事故，事發時有15名工人和一名項目現場負責人正在施工。 應急管理部已派工作組趕赴現場指導事故救援處置工作，要求抓緊核清人員情況，協調調派水域救援力量，搜救落水人員，同時要儘快查明事故原因，避免類似事故發生。香港電台-大中華 ・ 1 天前
從10歲東寶冠軍到全能天后！ 上白石萌歌橫掃影視歌壇！
上白石萌歌，2000年2月28日生於鹿兒島的25歲全能女孩，10歲時就在「東寶灰姑娘」選拔中打敗44,120人，成為史上最年輕冠軍！😲Japhub日本集合 ・ 1 天前
控煙酒辦下周一至六在全港公共運輸設施執法打擊違例吸煙
衞生署控煙酒辦將於下周一至六，在全港公共運輸設施法定禁煙區執法，加強打擊違例吸煙行為，並向市民宣傳新禁煙法例。衞生署提醒市民，經訂的禁煙公告將於本月31日起生效，新增10個公共運輸設施為指定禁煙區，另有一個公共運輸設施的禁煙區範圍作出修訂。 10個新增為指定禁煙區的公共運輸設施為柴灣（東）臨時巴士總站、灣仔會展站公共運輸交匯處、黃竹坑站公共運輸設施、港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處、葵涌葵翠邨公共運輸交匯處、西貢北潭涌巴士總站、屯門市中心巴士總站、東涌發展碼頭巴士總站、屯門友愛（南）巴士總站及元朗德業街的巴士總站。 一個修訂禁煙區範圍的公共運輸設施為中環碼頭公共運輸交匯處。 衞生署說，任何人在指定為禁止吸煙區或公共交通工具內作出吸煙行為，可被處定額罰款1500元。控煙酒督察會即時票控違例吸煙人士而不予事先警告。香港電台-港聞 ・ 1 天前
打擊運輸設施違規吸煙 控煙酒辦下周一至六採取執法行動
【on.cc東網專訊】衞生署控煙酒辦公室將於下周一至周六（25日至30日）在全港公共運輸設施法定禁煙區採取代號名為「雷火」的執法行動，加強打擊違例吸煙行為，並向市民宣傳相關禁煙法例。on.cc 東網 ・ 1 天前
聯合國正式宣布加薩陷入饑荒
（法新社羅馬22日電） 聯合國今天正式宣布加薩陷入饑荒，為中東地區首例。「糧食安全階段綜合分類」（IPC）團隊在今天的最新更新報告中表示，自2025年8月15日起，有合理證據顯示，加薩省（加薩市）已確認進入饑荒（IPC第5級）。法新社 ・ 21 小時前
網上熱話｜食客爆粗斥店員拒以蝦代替售罄小菜 人氣兩餸飯店公開CCTV指「人工唔包問候母親」
兩餸飯店成行成市，成為很多市民日常選擇。近日有一名男子不滿選擇了西蘭花小菜後，店方突然指西蘭花不夠，又不願以蝦代替。食客在現場連環爆粗怒斥店員，再發文「公審」，店方亦公開閉路電視片段，指「我哋啲人工唔包括俾人問候母親」。 該名男子在Facebook「香港兩餸飯關注組」發文，指「銅鑼灣權發呢件臭X，我講要西蘭花，之am730 ・ 2 小時前
鷹君羅嘉瑞家族$8494萬掃滶晨6伙！年內斥逾$3.4億掃港樓
p鷹君主席羅嘉瑞家族近年活躍於本港樓市，年內頻頻入市掃貨，近期陸續買入黃竹坑站新盤滶晨6伙單位，涉資約8,494萬元。/pp據了解，羅嘉瑞家族以不同公司名義入市，例如於8月初一口氣購入滶晨II 2座9至11樓3伙A室，成交價介乎1,254萬元至1,266.6萬元之間，平均呎價約2.1萬元。/pp羅嘉瑞家族今年頻頻入市掃貨，涉資約3.4億元：/pp7月一口氣購入4個柏傲莊單位，總樓面約2,583平方呎，成交價達5,310萬元，平均呎價約20,557元。其中最貴單位為柏傲莊I的第2A座高層B室，實用面積754平方呎，屬於3房間隔，成交價1,705.1萬元，呎價22,614元。/pp2月以6,500萬元購入淺水灣南灣道61號的華景園1座中層A室，實用面積2,555平方呎，呎價約2.5萬元。/pp1月購入擎天半島2座極高層F室，實用面積1,087平方呎，成交價2,560萬元。/pp若連柏傲莊及滶晨計，羅嘉瑞家族今年已經動用逾3.4億元掃貨！/pp此外，羅嘉瑞家族去年12月更以1.19億元招標買入啟德天璽middot;海一個4房海景單位，實用面積2,196平方呎，呎價54,189元，意味羅嘉瑞家28Hse.com ・ 1 天前
鷹君(00041)羅嘉瑞家族斥8494萬元掃「滶晨II」6伙
鷹君(00041)主席羅嘉瑞家族或相關人士,近月頻頻趁低吸納掃貨。繼早前以5300萬港元購入大圍柏傲莊4個單位後,近日向新世界發展(00017)等購入香港仔黃竹坑站港島南岸「滶晨II」共6伙,涉約8494.2萬港元。 (BC)#鷹君 #羅嘉瑞 #新世界發展 #滶晨IIinfocast ・ 21 小時前
跨部門打擊九龍城「學神」違例 發10告票及2傳票
【on.cc東網專訊】九龍城區警員聯同運輸署人員於本月18日至22日，在區內展開代號為「黑角」的跨部門聯合行動，打擊與「違規學習駕駛」相關的違法行為。行動期間，人員共發出10張定額罰款通知及2張傳票，針對違規駕駛的導師和學員。違規行為主要包括在非學習駕駛時間進行on.cc 東網 ・ 7 小時前
澳洲醫生涉醫院偷拍逾 460 名女性 錄下 4500 段不雅影片 獲准保釋候審︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲墨爾本一名 28 歲實習外科醫生 Ryan Cho（曹、音譯）涉嫌在三間醫院員工洗手間安裝偷拍裝置，錄下約 4,500 段不雅影片，涉及至少 460 名女性。曹於 7 月被捕後被控超過 130 項罪名，包括跟蹤、製作不雅影像及安裝監察器材。維多利亞州最高法院法官 James Elliott 周五裁定，雖然案件嚴重，但控方未能證明曹獲保釋後會構成「不可接受風險」，最終批准他以嚴格條件保釋。Yahoo新聞 ・ 1 天前
指藥倍安心傳遞錯誤價值觀 議員強調應堅守學術誠信非模糊處理
【on.cc東網專訊】「藥倍安心」捲入「請槍」爭議及侵犯病人私隱風波，研發者潘浠淳父親潘冬平與太太昨(22日)發聲明指主動自願放棄相關獎項以平息風波，並重申「藥倍安心」屬潘浠淳的「原創概念」。議員何敬康認為自行接觸AI公司探討開發具商業潛力的產品的行為模糊了「原on.cc 東網 ・ 7 小時前
結業潮2025｜旺角潮州打冷「鴻發餐廳小廚」尋求頂手 1600呎地鋪月租高達15萬
香港開埠時期有大量潮州人抵港謀生，故本地打冷潮州菜發展蓬勃，各區都有人氣潮州菜館，潮州打冷亦成為香港獨特的飲食文化。但近年結業潮湧現，連扎根旺角多年潮州菜館都難以倖免。有網民發現於Facebook「香港餐飲業買賣/頂讓/放盤 」群組，有潮州菜館正尋求頂手，1,600呎地鋪月租高達$150,000。雖然圖中餐廳名經打格處理，但眼利的網民仍認出餐廳為旺角打冷潮菜「鴻發餐廳小廚」，引來不少街坊熟客熱議。Yahoo Food ・ 1 天前
青海省有大橋施工繩索斷裂4死12失聯
青海省有大橋施工繩索斷裂，造成4人死亡，12人失聯。 新華社報道，川青鐵路青海段尖札黃河特大橋發生施工繩索斷裂事故，救援工作正在開展。香港電台-大中華 ・ 1 天前
北角英皇道美都大廈火警 七旬男子燒傷昏迷送院不治｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】今（23 日）下午 4 時許，北角英皇道美都大廈發生火警，據悉一名男子燒傷昏迷送院。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
警方與海關於西貢檢約350萬元懷疑私煙 涉案快艇逃離本港水域
警方與海關進行反走私行動，在西貢海傍街岸邊及一部貨車上，檢獲73箱懷疑私煙，估計市值約350萬元，應課稅值約260萬元，涉案貨車被扣查，案件將由相關部門人員繼續跟進調查。 水警總區特遣隊、港外警區特遣隊、水警東分區、聯同海關海域聯合特遣隊人員，凌晨時分在頁貢海域展開行動，發現一艘沒有亮起航行燈的快艇駛至西貢海傍街岸邊，同時有數名可疑男子將貨物由快艇搬到岸上一輛貨車上。 執法人員隨即採取行動，可疑男子跳上涉案快艇，高速往香港東面水域逃去，水警人員展開追截，快艇最終在逃離香港東面水域往內地方向駛去。香港電台-港聞 ・ 1 天前
空置17年｜前泰林電器全幢巨舖傳取消交易 美聯前執董2月曾以4,800萬接手 創辦人家族曾爆爭產風波
位於佐敦彌敦道、已空置17年的前泰林電器旗艦店巨舖，傳出交易取消。上述物業為佐敦彌敦道310號全幢商住樓，連同鄰座美明大廈（312號）地舖及一樓，合共三分之二業權，今年2月以4,800萬元由偉諾有限公司（WAY PROMISE LIMITED）承接，買方公司董事為美聯集團（1200）前執行董事、資深舖位投資者郭應龍。惟近日傳出交易取消，郭應龍回覆傳媒查詢稱，自己未有取消交易，但目前仍未完成交易，且不便透露何時完成。閱讀更多舖市消息：集體回憶｜Burger King山頂分店月底拉閘 市區鋪全執 僅剩機場唯一分店港產片《生化壽屍》拍攝地｜北角「翻版天堂」變「死場」 3劏舖拍賣底價42萬 呎價低至2,900元據《香港01》記者翻查土地注冊文件，上述交易最新狀態為「中止註冊」（Registration Withheld），原因可能是部分文件暫未能完成註冊；同時新增一筆由財務公司提供的按揭登記，涉及泰林創辦人林球次子林作禮，該按揭同樣顯示「中止註冊」（Registration Withheld）。泰林於1946年由林球創立，早年以維修、買賣收音機起家，其後兼賣錄音機、唱機及擴音機等，全盛時在港擁28Hse.com ・ 1 天前
安達臣道建築地盤上蓋工程鋼筋不符標準 屋宇署提出205項檢控
屋宇署表示，就觀塘安達臣道一個建築地盤的上蓋工程有部分結構的鋼筋未有依照《建築物條例》標準安裝，提出合共205項檢控。 發言人表示，屋宇署去年8月接獲相關舉報，該地盤是住宅發展項目，包括6幢多層住宅大樓，署方勒令整個地盤停工和多次派員到地盤核查，並要求項目的註冊結構工程師及註冊承建商在6幢大樓上蓋工程的不同位置鑿開混凝土進行調查。結果顯示，6幢大樓均發現部分鋼筋配置嚴重偏離批准圖則的情況，包括一些鋼筋位置與圖則不符或移位、鋼筋粗幼與圖則不符、鋼筋數量比批准圖則少，以及結構柱移位等。 發言人說，屋宇署根據調查結果，認為涉事的建築工程公司及個別與工程直接相關的人士干犯《條例》。經徵詢律政司意見後，屋宇署已按照《條例》向與該等工程直接有關的原先和目前負責的註冊一般建築承建商、原先和目前負責的註冊一般建築承建商的獲授權簽署人，以及與該工程直接有關的4名適任技術人員提出共204項檢控，合共涉及兩間公司和6名個別人士；亦向當中一名適任技術人員提出一項檢控。 屋宇署強調，6幢大樓的整體結構沒有明顯危險，署方正與項目的註冊結構工程師緊密跟進事故報告及所需的補救措施，包括為建築物進行局部加固、有需要時香港電台-港聞 ・ 1 天前