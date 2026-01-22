專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
尖沙咀七旬男女倒臥酒店房 雙雙昏迷送院 男子搶救後不治 警檢安眠藥｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】今（22 日）下午約 5 時，尖沙咀柯士甸道一間酒店有一男一女倒臥房間，職員報警。兩人昏迷送往伊利沙伯醫院，男子經搶救後不治，警方正調查案件。
據了解，酒店職員清潔房間時，發現一對年老男女昏迷房間，於是報警，77歲男子送院後證實不治。73歲女子留醫ICU。據悉，兩人長期租住該酒店房，房內發現安眠藥樽，估計二人曾服用。二人亦患有心臟病、肝病等疾病紀錄。
