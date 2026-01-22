尖沙咀七旬男女倒臥酒店房 雙雙昏迷送院 男子搶救後不治 警檢安眠藥｜Yahoo

近日有女網民指周一(19日)晚上約9時到港鐵屯馬綫屯門站女廁如廁，現場雖有9個廁格，惟其中7格均被反鎖。當時廁所門外排長龍，事主與其他乘客等逾8分鐘，一度以為有人使用其他廁格，最終發現裡面竟空無一人。事主質疑有清潔工為減少工作量，故意鎖起大部分廁格，當場質問清潔工：「無理由唔知鎖晒㗎喎！」，對方回應「我要清垃圾過去」，惟見到事主拿起手機拍攝才取出鑰匙開門。港鐵回應《am730》查詢指周一晚上9時許，當時屯門站一個女廁有部份廁格沒有人使用但門被鎖上，清潔人員其後打開廁格，讓乘客使用，車站會密切留意有關情況。

am730 ・ 5 小時前