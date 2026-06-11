尖沙咀太空館光影表演每晚八時十五分開始

【Now新聞台】尖沙咀太空館舉行以馬為題材的光影表演。

光影表演由馬會慈善信託基金贊助，每晚八時十五分開始，至十時結束。適逢今年是馬年，表演亦以馬為主題，包括有馬匹的畫作和馬匹圖案的陶瓷，表演中亦展示上演神功戲的傳統竹搭戲棚。

光影表演是今年非遺月其中一個節目，展出至本月24日。文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席開幕禮指，之後會有更多非遺主題活動舉辦。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩：「今年第二屆的香港非遺月活動已正式展開，內容非常豐富。而在未來兩個星期，在香港不同地區舉辦的非遺遊蹤、展演、同樂日、學術論壇和校園活動等，會讓市民和旅客可以在處處有非遺的氛圍中，親身感受非物質文化遺產的獨特魅力。」

#要聞