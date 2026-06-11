尖沙咀太空館光影表演每晚八時十五分開始
【Now新聞台】尖沙咀太空館舉行以馬為題材的光影表演。
光影表演由馬會慈善信託基金贊助，每晚八時十五分開始，至十時結束。適逢今年是馬年，表演亦以馬為主題，包括有馬匹的畫作和馬匹圖案的陶瓷，表演中亦展示上演神功戲的傳統竹搭戲棚。
光影表演是今年非遺月其中一個節目，展出至本月24日。文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席開幕禮指，之後會有更多非遺主題活動舉辦。
文化體育及旅遊局局長羅淑佩：「今年第二屆的香港非遺月活動已正式展開，內容非常豐富。而在未來兩個星期，在香港不同地區舉辦的非遺遊蹤、展演、同樂日、學術論壇和校園活動等，會讓市民和旅客可以在處處有非遺的氛圍中，親身感受非物質文化遺產的獨特魅力。」
#要聞
其他人也在看
駿馬之旅光影表演太空館上演 圓拱外牆化身舞台 多角度演繹馬文化
香港賽馬會呈獻系列：「駿馬之旅．文藝傳承」光影表演昨起在太空館圓拱外牆上演，以創新投影技術，從多角度演繹馬於歷史、傳統及非遺文化中的深厚意涵。光影表演把圓拱外牆化身不同場景，起初多匹賽駒在綠茵馬場奔馳競賽；其後畫面瞬間轉換，一幅幅名家書畫中的馬匹幻化成形，在外牆動態呈現，並展示多項非物質文化遺產，以不同方式展現馬匹形態，如戲棚內粵劇演員模擬騎馬場景等。駿馬其後化為飛馬，躍進星空，最後重回大地，以維港夜色作結。
山頂光影匯演周六起上演 凌霄閣外牆呈現港景點特色
山頂立體光影匯演周六起，每晚於凌霄閣外的山頂道花園上演3場，分別是晚上7時半、8時半和9時半，每節長約10分鐘，為期約一年。光影匯演會在凌霄閣外牆投影香港景點和文化遺產，包括港式茶餐廳、大坑舞火龍、維多利亞港夜景與煙花、啟德體育園，以及霓虹招牌等城市風貌。此光影匯演由山頂纜車及滙豐保險合辦，大會透露匯演面積達1,500平方米，採用光雕投影技術取代傳統燈泡，節省逾七成半電力消耗。匯演的技術團隊共耗時半年規劃投影設計，包括精準測量和校準投影系統，並特別訂製具溫濕度控制的戶外防護裝置，確保系統能克服多變的天氣。
即日焦點｜明愛醫院涉不當行為女實習醫生遭即時解僱／球迷歎早茶觀看世界盃賽事
【Now新聞台】今日焦點回顧：明愛醫院女實習醫生涉不當行為被解僱 據悉涉擅自瀏覽病人資料被捕明愛醫院一名女實習醫生涉及一連串不當行為，被醫管局即時解僱，據了解她涉嫌不誠實使用電腦被捕。東九龍綠色集運系統7月招標 3000元批三幅住宅用地增營運誘因行政長官會同行政會議批准東九龍智慧綠色集體運輸系統財務安排，今年七月公開招標，又稱要增加誘因，會向中標公司以每幅一千元批出三幅住宅用地。李家超：首份五年規劃有望提前至第三季末推出 形容是「跨屆」政策不受換屆影響行政長官李家超接受傳媒訪問時透露，本港首份五年規劃有望提前至第三季末出台，下周一起展開公眾諮詢，期間會落區聽取民意。他又形容規劃為跨屆政策，要確保施政延續性，不受政府換屆影響。世界盃｜球迷歎住「早茶」觀看分組賽 餐飲業界：商場直播帶旺人流刺激市道世界盃分組賽開鑼，有酒樓設賽事直播，吸引球迷光顧早市，有餐飲業界認為商場直播賽事可帶旺人流刺激市道。中國制裁菲防長特奧多羅 外交部：肆意妄為必然會自食其果菲律賓防長特奧多羅回應中國的制裁，表示制裁不會阻礙他繼續履行職責。菲律賓政府則批評制裁是不友善行為，會令兩國關係變得更複雜。在北京，外交部重申，
東華三院幼稚園藝術展逾500份作品 打造沉浸式「校園故宮」藝術空間
畢卡索曾言「每個孩子都是天生的藝術家」，「心繫家國．東華三院幼稚園『童』是藝術家2026」展覽，正是這句名言的完美寫照。這場為期半個月的藝術展由東華三院屬下18所幼稚園共同呈現，參展的「小小藝術家」以精心挑選的兒童繪本為靈感起點，將天馬行空的想像力轉化具中華民間藝術特色的實體作品。東華三院表示，本屆藝術展已納入教育局「2025-2026學年『心繫家國』」冠名計劃活動，備受社會各界及教育同仁的高度矚目。 東華三院幼稚園一眾小小藝術家精靈活潑歡迎大家。（東華三院提供） 自2014/2015學年起，東華三院每年持續舉辦「童」是藝術家幼兒藝術教育發展計劃，鼓勵幼兒圍繞不同主題進行藝術創作，藉此激發他們探索世界的好奇心，並全面提升藝術欣賞與自我表達的能力。今年展覽以「校園故宮—中西文化薈萃」為主題，來自18所幼稚園的幼兒各自發揮無限創意，將繪本故事與中西方藝術元素完美融合，創作出無數充滿童心的藝術珍品。 是次展覽於荃灣愉景新城展覽區舉行，展期為5月28日至31日及6月10日至14日。現場展出的500多份作品題材豐富多樣，涵蓋陶泥、戲偶紮作、水墨畫、走馬燈、刺繡、帽子藝術等，皆由幼兒親手創作。在5
行會批准東九龍綠色集體運輸系統財務安排 7月招標 政府向中標公司批出三幅住宅用地
【Now新聞台】行政長官會同行政會議批准東九龍智慧綠色集體運輸系統財務安排，將會在7月招標。 政府預計明年批出合約，期望2033年或之前通車。當局指，項目在扣除預計總開支後的預計總收入，會少於預期的投資回報，政府須提供財務資助推展項目，將會批出三幅用地，分別位於馬游塘、啟德及茶果嶺道，20年住宅用地物業發展權予未來的專營公司，用地年期為50年，並收取每幅1000元象徵式地價。有立法會議員指，香港較缺乏應付東九龍上坡地區的運輸項目，期望政府提供優惠吸引海外或內地公司，合伙本地發展商。立法會議員(九龍東)鄧家彪：「這項技術大家最理解、最形象化說，是並沒有架空電纜的輕鐵，通常用新能源電池爬坡力較強，因為是用膠轆，是香港缺乏本地機構這種經驗，好多時是希望海外或內地有實力的機構。如果透過再多一些土地優惠，吸引不只是他，其實他都要合伙本地發展商，我相信會真的帶來很大的刺激。」#要聞
廖啟智遺孀陳敏兒離世終年65歲 去年曾接受大手術
已故藝人廖啟智的遺孀陳敏兒今日（12日）離世，終年65歲。她的一對兒子廖文哲與廖文信於6月12日公告，表示母親在今日上午於家人陪伴下在威爾斯親王醫院因病安詳辭世，回歸天父懷中。家人衷心感謝醫護人員對母親的悉心照顧，家人雖有萬分不捨，但深知此刻母親已經在天家安息。並感謝各界朋友對母親敏兒的懷念和關心。遵照敏兒生前意願，安息禮將以私人形式低調舉行，僅限親友及家屬參與，不對公眾開放，敬盼見諒。
1000間食肆成功申請狗狗友善食肆 7月9日正式實行
【動物專訊】食環署今日為首批准許狗隻進入食肆牌照進行抽籤，於1,600多宗申請中抽出1,000名額，並公布有關牌照及准狗進入安排，將於7月9日正式實施。中籤食肆當中，平均分布於港九新界，各佔300多間，當中759間為餐館、159間為咖啡及茶飲店、50間酒吧、23間酒店食肆及9間快餐店。 據了解，獲批的1000間食肆中，包括經常宣揚愛護貓狗信息的「一浪」，亦有一些大型飲食集團式餐廳部分店也獲批，包括大家樂、麥當勞、一粥麵、華星冰室、牛奶冰室、百分百餐廳、潮江春及多個亞洲飲食集團品牌等，而越式pho火車亦在其社交媒體專頁中宣布成為狗隻友善餐廳。部分連鎖中式茶樓部分店如美心酒樓、北京樓、念川居也獲成功申請。 一浪老闆娘Cathy表示，其大角咀和九龍城分店均獲批成為狗狗友善食肆，她表示，早在2021年開業時已經奉行寵物友善，只是礙於狗隻不准進入餐廳的規條，因此有掣肘，但現在有這個新的牌照加註准狗進入，讓她們可以安心提供服務，所以第一時間申請。 Cathy：「與其說我們想客人特別帶狗狗來光顧我們餐廳，不如說在越來越多家庭養寵物的環境下，接受寵物進內用餐，這個需求是不用忽視的。」 首批狗狗友善食肆
咸輝率全國政協代表團訪問泰國
<匯港通訊> 周三至周五，全國政協副主席咸輝率團訪問泰國，分別會見詩琳通公主、阿努廷總理、國會主席兼下議長索蓬、國會副主席兼上議長蒙坤。咸輝表示，去年中泰建交50周年之際，習近平主席同首次對華進行國事訪問的哇集拉隆功國王就推進中泰命運共同體建設達成重要共識，為兩國關系發展擘畫藍圖。中方願同泰方一道，以兩國元首重要共識為指引，增進互信合作，密切人文交流，推動命運共同體建設。中國全國政協願為此作出貢獻。泰方表示，泰中友誼源遠流長，當前兩國各領域務實合作穩步推進，富有成果。泰方讚賞中國經濟社會發展取得的重大成就，堅定不移奉行一個中國政策，願同中方落實好兩國元首重要共識，推動各領域合作走深走實，更好造福兩國人民。(JC)
親子好去處｜香港迪士尼Pixar夏日狂歡 舞台演出+角色見面+夜間匯演
今個暑假，香港迪士尼為一眾大小朋友準備了Pixar Summer Fest，齊齊玩轉炎炎夏日！由即日起至8月31日，香港迪士尼化身成Pixar好友的遊樂場，遊樂設施、舞台演出、巡遊表演、與角色見面互動，以至夜間匯演，多個精彩項目，帶大小朋友由日玩到夜。 Pixar Summer Fest 由即日起至8月31日於香港迪士尼舉行。 多個Pixar主題體驗 Pixar Summer Fest將設有多個Pixar主題體驗，來自《反斗奇兵》、《超人特工隊》、《玩轉腦朋友》、《玩轉極樂園》、《沖天救兵》等人氣Pixar好友將現身園內各處。其中包括全新「迪士尼朋友畫班見面會」，小朋友可親手畫出抱抱龍、小馬紅心或勞蘇，然後轉身與畫中角色開心合照！ 迪士尼朋友畫班見面會，小朋友完成畫作後，可與畫中角色開心合照！ 盛夏必睇！Pixar水花大街派對＋迪士尼好友巡遊派對 炎炎夏日，當然不少得「Pixar水花大街派對！」多位人氣Pixar角色和大家玩水狂歡，包括《反斗奇兵》的胡迪、巴斯光年、翠絲與牧羊女寶貝、《超人特工隊》的超能先生、超能太太、冰條俠及E夫人等。「迪士尼好友巡遊派對」一系列深受粉絲喜愛的Pixa
漁護署陸續從520浪浪加油站帶走狗狗 動保人士冀協助安置
【動物專訊】漁護署今日聯同警方展開行動，進入520浪浪加油站位於元朗八鄉的狗場，並帶走多隻狗。由一班動保人士組成的動物福利關注聯盟表示，已向漁護署表達意向，希望獲准向署方提供專業支援，協助跟進場內動物的暫時安置、日常看護、去向跟進等工作。不過，有關建議並未獲漁護署同意。 520浪浪加油站負責人Bella日前以涉嫌殘酷對待動物被警方拘捕，事緣她帶狗狗「道風」到NPV動物醫院求醫，獸醫發現道風後腳出現壞死及有壓瘡，懷疑有疏忽照顧，因此報警。漁護署人員及警員今日下午到場，漁護署人員帶多個狗籠進入場內。 本報收到有關場內的相片，顯示場中很多狗狗都困於籠中，甚至有一籠兩狗的情況，沒有足夠活動空間，亦有些狗籠位於室外位置。 據了解，漁護署今次行動會帶走場內多隻狗狗，至少有7輛漁護署車輛到場，並於晚上陸續帶走狗狗。估計截至晚上10時許，已有約20隻狗狗被帶走。 對於狗狗被帶到漁護署的下場，引來不少愛護動物人士關注，動物福利關注聯盟日前與漁護署署長會面時，便曾提出希望能全面配合調查行動，主動提供專業支援，協助跟進場內動物暫時安置、日常看護、去向跟進等工作，確保動物過渡期生活得到妥善照料。不過，據知漁護
apm將直播足球賽事 新地(00016.HK)料暑假人流按年增長10%
新地(00016.HK)代理租務部助理總經理(推廣)馮穎欣表示，今屆的足球賽事雖有時差因素，但集團旗艦商場apm附近有較多工商廈客群，商場直播早間賽事，可方便他們睇波後無縫銜接上班時間，有利帶旺早晨餐飲生意，而體壇盛事向來有助體育用品銷情，料這類商戶營業額將有8%至10%增長，而商場料今年足球盛事可為暑假時期帶來按年10%人流增長。 由6月11日起至7月中旬期間，apm將設有逾1,500平方呎主題足球場、6米LED巨幕直播賽事、互動守門挑戰及多個打卡熱點。另外，夏日主題裝置於7月中旬將會擴大規模，加入更多大熱運動元素如Hyrox、競步等、以及互動體驗，延續盛夏運動季。(sl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
【世盃‧奇趣】日本分組命運 神鵰預測全勝
【Now Sports】來到世界盃，各地亦會興起以動物來預測代表隊在賽事的命運，包括分組賽各場勝負等，其中日本櫪木縣那須町動物園，就以神鵰預測日本今屆美加墨決賽周3場小組戰果，而且得到的結果令該國人民振奮。這隻名為奧利維亞（Olivia）的雄性非洲灰鸚鵡，被動物園人員安排在預測日本代手隊世盃分組賽3場勝負，過程中將兩隊國旗及和波旗仔放在奧利維亞面前，結果「鵰兄」3次都選擇日本國旗，代表藍武士均在比賽取勝的預測，令到在場的觀看的日本國民相當因為結果而相當興奮。根據動物園講述，奧利維亞此前曾準確預測日本隊在2023年世界棒球經典賽（WBC）前七場比賽的勝負，其中飼養員及川望笑言道：「我希望日本國家隊能夠全力以赴，讓奧利維亞的預測成為現實。」
GiftOne 宣佈深化O2O市場策劃佈局
【市場觀察】從奧運到世界盃：香港迎來最強「體育狂熱」香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月12日 - 隨着 6 月及 7 月的全城焦點全面鎖定四年一度的 2026 世界盃，香港商務企業禮品訂製公司壹禮品（Apex One Global Limited，品牌名稱 - GiftOne）今日發佈最新市場營銷指引。報告指出，香港正處於前所未有的「體育狂熱」與「盛事經濟」疊加期，企業若能精準捕捉粉絲經濟，善用具備足球元素的世界盃禮品或最新禮品，將能有效轉化球迷熱情，獲得極高價值的品牌忠誠度。 宏觀趨勢：從奧運到全運會，體育已成香港人「共同語言」 回顧近年體育盛事，從 2024 年巴黎奧運港隊創下歷史性佳績，到 2025 年全運會帶動的本地主場狂熱，香港市民對體育比賽的投入度與日俱增。觀看賽事、參與運動已不再是小眾愛好，而是跨越年齡與階層的共同語言與核心社交話題。今年盛夏的 2026 世界盃到來，無疑將這股累積了兩年的體育狂熱推向最高峰。 經濟紅利：「盛事經濟」爆發，世界盃接棒成最大流量池 報告指出，香港市場正迎來顯著的「盛事經濟」紅利。繼 2024 年巴黎奧
LEGO香港以顆粒踢熱世界盃氣氛 安永佳挑戰花式「的波」 沙田新城市廣場變身足球朝聖地
世界盃熱潮未到先燒旺，LEGO香港率先把足球熱搬進沙田新城市廣場，以顆粒拼出一場夠聲勢、夠話題的預熱活動。港足男神安永佳親身上陣挑戰花式 LEGO 足球，配合 3 米高巨型大力神盃、傳奇球星人偶及期間限定店，將球迷與 LEGO 迷一併拉進現場氣氛之中。 四年一度的足壇盛事快將開鑼，LEGO香港今次沒有只停留在「聯乘」兩字，而是直接將足球場上的熱血、儀式感和收藏慾，一顆一顆拼了出來。 全港首個 LEGO®《拼出足球傳奇》展覽暨期間限定店，即日起進駐沙田新城市廣場，最吸睛的莫過於由 LEGO® Certified Professional 洪子健 Andy Hung 用超過 15 萬粒顆粒砌成、1:8 比例的 3 米高巨型大力神盃，單是份量已足以撐起整個場景。 活動開場請來港足前鋒安永佳（Matt Orr）試玩 LEGO® Editions 足球（43019），以近乎 1:1 比例重現的 5 號足球，挑戰「花式控球」這件事。對平日習慣在草地追波的他來說，真正有難度的反而是 LEGO 足球的細膩手感與平衡感，他亦形容這次嘗試「難度簡直比在球場上射門還要高」。 這種說法並不誇張，因為...
【世盃‧點睇】阿茲迪開戰+韓國「鐵拳」
【Now Sports】歷時39日，48隊角逐，共104場世界盃比賽開波，揭幕戰由墨西哥在世盃「星級」球場阿茲迪迎鬥南非，同日尚有由亞洲天王孫興慜領銜的韓國登場，硬撼捷克。想到球王比利、馬勒當拿都曾在阿茲迪球場高舉金盃，還有老馬對英格蘭的上帝之手、「舞龍」金球都在這球場發生，就知它有多標誌性。墨西哥雖再無山齊士、夾波王白蘭高、小豆查維亞靴蘭迪斯，但有12碼例不虛發的魯爾占美利斯、賽事最年輕球員摩拿及廣為香港球迷熟識，預計先列後備的「Sam哥」奧祖亞。嫌揭幕戰無傳統勁旅？墨西哥集天時地利人和優勢，南非長期位居非洲前列，或許同具潛力左右大局。數據顯示，近屆揭幕戰不乏入波，喜歡睇入球的球迷捱夜無妨。近期在串流影片平台播放，以暴抗霸的一齣韓劇大熱，當中有一句對白「如果大人害怕小孩，這個世界就完了」，說的並不是高壓式以大欺小，貴在重視原則、處事執著，其實很切合孫興慜的人設。孫興慜去年隨熱刺訪港鬥阿仙奴，當時啟德場內最多人叫喊的就是「Sonny」，亞洲天王第4度出戰決賽周的首場比賽，球迷豈可錯過？韓國從來主動出擊，與捷克對撼勢必拳拳到肉。捷克非善類，不妨重點留意3個「S」舒希克、蘇奧治與蘇捷，太極
港珠澳大橋口岸本月25日推無感e道 人臉識別5秒過關 毋須出示身份證
港珠澳大橋香港口岸離境大堂於本月25日推出「無感e道」服務，是全港首個「無感通關」試點。合資格而經登記的旅客可使用無感e道時，通關全程毋須停步，亦毋須出示香港身份證或e道二維碼，出境過程由傳統e道所需的8秒，縮減至5秒。入境處表示，系統準確率超過99%，預計5萬人受惠。無感e道運用容貌識別和人工智能影像分析技術，旅客通過無感e道時同時進行身份辨認和核實。傳統e道兩道閘門均會關上，而無感e道則採用「閘門常開」設計。已登記人士通過時，兩道閘門保持打開，全程毋須停步。而閘門只會在有需要時才會關上，例如當系統偵測到將要進入無感e道的人士並未登記，閘門便會關上。
古洞收地好心餵狗街坊要搬走 數年前被遺棄狗狗頓失依靠急尋家
【動物專訊】收地不只讓一些貓狗失去家園，一些之前被遺棄、因街坊關顧而生存下來的貓狗，也因為恩人要搬離而失去依靠。10歲的狗女數年前因古洞貨倉搬走而被遺棄，連名字也沒有人知道，只有在公廁附近徘徊，幸好有好心街坊提供食物讓她溫飽。然而好景不常，好心街坊今日也因收地被收回房屋，臨搬走前將狗狗帶到空屋內，直到6月22日搬遷期結束前都可以繼續餵食，並趁這最後時間向外求助，爭取有人暫託或領養這失去依靠的可憐狗狗。 有熱心市民對本報表示，今日收到求助，指古洞收地下，一隻早年被遺棄的狗狗急需尋家。據知該狗狗數年前在一貨倉生活，但後來慘被遺棄，在公廁附近遊走，後來有好心街坊發現並開始餵她。 然而，好心街坊的村屋在今日也被收回，惟准許他在6月22日前可以回來執拾東西，他亦將狗狗放了在屋內，並答應熱心市民，會在6月22日前繼續回來餵狗，爭取時間為狗狗尋找安置。 熱心市民現時接手狗狗的尋家安排，她表示，狗狗性格十分乖巧，對人親近，希望能夠幫狗狗找到暫託或領養家庭，不用流離失所。如有意暫託或領養這狗狗，可透過本報Facebook專頁所載聯絡方法，與熱心市民聯絡。 The post 古洞收地好心餵狗街坊要搬走 數
機場保安犬隻行動小組成立五周年 20隻保安犬負責嗅查工作 可按需要增加
【Now新聞台】機場保安犬隻行動小組成立五周年，舉行多方合作成果展覽。機場保安公司指，現時已增至20隻保安犬，有助加強機場保安，亦加快工作流程。不要看牠們活潑好動，以為牠們很貪玩，要牠們「企定定」，一樣做得到。牠們是受過專業培訓的機場保安犬，行動小組於2021成立，主要於機場非禁區範圍進行巡邏，並執行爆炸品、槍械及彈藥的嗅查工作。機場保安有限公司指，犬隻小組的成立加強了機場的保安，亦令工作流程更順暢，目前20隻機場保安犬足夠應付兩座客運大樓運作，未來可按實際情況再增加。機場保安有限公司行政總裁張德強：「以往機場很多無人認領的行李，有些可能真的遺下了，以往要取痕跡回中心檢驗有沒有爆炸品成分，可能來回都要些時間，起碼10至15分鐘，又要封鎖現場。現在不用，指示犬隻來到一嗅，10多秒已可將現場解封，對整體行動很有幫助，另一方面亦可在形象方面做大使的工作。」上月底開幕的二號客運大樓，這班「毛孩」亦有作出貢獻。機管局行政總裁張李佳蕙：「狗仔隊都貢獻很多，牠需要走到每一個地方幫我們檢查有沒有不應該在這個大樓的東西。不是當值的時候，當你經過機場的時候看到寫上『PAT ME』時，你可以摸摸牠。」部分展
【賽事】非洲城市首度躋身馬拉松大滿貫 開普敦馬拉松正式成為第 8 大滿貫賽事
多年來，世界馬拉松大滿貫賽事一直由 6 場賽事組成：東京、波士頓、倫敦、柏林、芝加哥和紐約。悉尼馬拉松於 2024 年加入，使大滿貫賽事數量增加至七項。開普敦馬拉松的加入改變了這個格局，雅培世界馬拉松...
突發！多名漁護署人員進入520浪浪加油站狗場
【動物突發】「520浪浪加油站」負責人Bella昨日以涉嫌殘酷對待動物被警方拘捕，涉事病重狗狗「道風」仍在NPV動物醫院留醫，而今日下午，多名漁護署人員走進520浪浪加油站位於元朗八鄉清潭路的狗場，據知多達5輛大車到達，並有多名漁護署帶同捕狗索、身穿保護衣及手套出入。本報正向漁護署了解行動情況。 消息人士表示，下午收到消息知道漁護署會採取行動，並已有5輛大車到達，有人隱約聽到漁護署部署將狗隻帶走。狗場於高位位置現時蓋遮光網遮著，而Bella已開門予漁護署職員進入。 另有傳漁護署會為相關狗隻打晶片。現場所見，約6至7名漁護署職員帶備大量捕狗索，穿著保護衣及手套，不斷出出入入。現場人士聽到狗隻不斷吠叫，但不清楚場內具體情況。 消息人士表示，許多愛護動物人士都很擔心場內狗隻情況，擔心他們環境惡劣，日曬雨淋及其健康狀況。 事緣Bella日前帶狗狗道風到NPV動物醫院就醫，獸醫發現道風後腳有壞死情況，亦有嚴重壓瘡，懷疑被疏忽照顧，因此報警。警方昨日拘捕Bella。另該狗場早前被指在下雨天將多隻狗放籠置於戶外，被質疑虐待動物，惟警方到場了解後認為不涉刑事成分。 本報會繼續跟進情況。 The pos