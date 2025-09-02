尖沙咀女子危站中港碼頭天橋 勸服自行返回安全位置

美國康乃狄克州一個富裕又安靜的郊區，一棟價值 270 萬美元的荷蘭殖民風格豪宅本應是退休老人 Suzanne Eberson Adams 頤養天年的港灣，卻在一夜之間淪為悲劇的舞台，因他的 56 歲兒子 Stein-Erik Soelberg 在跟 ChatGPT 的交流互動加劇了自身偏執，最終導致了一起可怕的謀殺與自殺事件。

鉅亨網 ・ 21 小時前