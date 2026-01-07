尖沙咀彌敦道酒店兩男疑服藥一人亡 36 歲外籍男被加控誤殺 案件今早提堂｜Yahoo

警方以涉嫌誤殺罪拘捕一名 36 歲外籍男子。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】尖沙咀日前有兩名男子懷疑在酒店服藥，一名 24 歲男子其後死亡，另一名 36 歲外籍男子早前被控管有危險藥物等罪，警方今日（7日）再以涉嫌誤殺罪名拘捕他。該名外籍男子已被加控誤殺罪，案件已於今日上午提堂。

檢獲冰毒及吸食工具

警方 1 月 2 日下午 3 時 54 分接報，指一名外籍男子向朋友表示企圖自殺。警方到達尖沙咀彌敦道一間酒店，發現該名 36 歲外籍男子倒臥在走廊，而另一名 24 歲男子則倒臥在酒店房間，二人昏迷送伊利沙伯醫院治理。24 歲男子於同日晚上 7 時 26 分證實死亡。警方在場檢獲約 6 克懷疑冰毒和一些吸食工具等。

涉案的 36 歲外籍男子早前被捕及被控管有危險藥物罪、管有第 I 部毒藥罪，以及管有適合於及擬用作注射危險藥物的器具罪，案件已於 1 月 5 日提堂。警方表示，經深入調查後，懷疑他企圖與該名 24 歲男子服藥自殺，將案件由送院時死亡案改列誤殺案，並在昨日以涉嫌誤殺罪名將他拘捕。36 歲外籍男已被加控誤殺，案件今日上午在九龍城裁判法院提堂。油尖警區重案組正積極調查案件。