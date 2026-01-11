跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
尖沙咀搶錶案 內地男假裝顧客光顧 掠65萬勞力士
今日(11日)下午約12時46分，警方接獲位於海防道50號太子珠寶鐘錶職員報案，指一名男子在店內疑似趁機掠走一隻價值約65萬元的勞力士手錶，隨即沿彌敦道朝尖沙咀站C出口方向逃去。鑑證科人員已到場搜證，警方一度封鎖鐘錶店門口調查，案件現被列作「搶掠」，交由油尖警區刑事調查隊第四隊跟進。
警方接報後在附近一帶展開追捕行動，暫時未有拘捕或發現贓物；正追緝一名內地男子，案發時身形瘦削，穿黑色上衣及深色褲，戴白色口罩，並背有一個淺色背囊。
聲稱想查看勞力士
據了解，涉案男子今午約12時半到店內，聲稱想查看涉案的勞力士，職員遂取出手錶讓他查看。約十分鐘後，該名男子突然奪走手錶並逃離現場，職員曾追趕至樂道與北京道交界，但未能追回，遂報警求助。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1002551/尖沙咀搶錶案-內地男假裝顧客光顧-掠65萬勞力士?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
61歲倪震近況曝光！罕現身「無字頭」拍檔飯聚 太太周慧敏留言：掛住你哋
商業電台90年代經典早晨節目《無字頭七八九》、《無字頭八九十》當年極受歡迎節目，全因主持人陣容強勁，包括黃子華...Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
《尋秦記》演員片酬曝光古天樂收零蚊 一女星片酬係林峯8倍
電影《尋秦記》票房大收旺場，業界分析有望衝破一億港元大關，甚至有機會挑戰香港票房冠軍紀錄。近日有內地網站披露了演員的片酬表，其中一位演員以天價片酬遠超眾人，而作為電影投資方之一的古天樂更是零片酬演出，引起熱議。東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
1樓爆屎渠、防火層滲水、高層逃生難？網民拆解大廈「黃金樓層」
1樓爆屎渠、防火層滲水、高層逃生難？網民熱議香港住宅樓層安全，分析防火層、低層及高層風險，拆解「黃金樓層」。Yahoo 地產 ・ 7 小時前
陳詩欣與蔡嘉欣等好友慶生 嫁有米老公生活幾級跳 曾大曬名牌收藏被封「拜金KOL」
前TVB小花陳詩欣（Eunice）於去年7月為有米老公誕下兒子，並分享生B前後嘅過程及BB誕生一刻。陳詩欣產後極速修身，於3個月成功減掉15磅，好快就回復生產前狀態。日前，陳詩欣與好友何依婷、蔡嘉欣和譚嘉儀到餐廳食飯慶祝33歲生日，眾人為陳詩欣送上生日蛋糕及飛吻。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
爆一爆｜「楚撚記」老闆 引導投資者晋身發展商 慘！（Louise）
近日報章報導樂風集團（Lofter Group）老闆周佩賢（Carol）被一眾投資者「插」。 呢班專業投資者爆seed都算爆得遲了。地產市場上嘅波仔、倫仔、File湯、以至受哥及岳少早已被磚頭砸到抖唔到氣，何況樂風旗下地產項目係靠呢班持份者集資呢？Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
華漢西澳潛水捕龍蝦失蹤 疑遇鯊襲頭顱沖上沙灘
【on.cc東網專訊】內媒周五（9日）報道，一名中國男子上周四（1日）元旦在澳洲西澳省一個海灘潛水捕撈小龍蝦時失蹤，數日後頭顱被沖上另一海灘。警方排除刑事案件，懷疑他遭鯊魚襲擊。on.cc 東網 ・ 1 天前
網上熱話｜銅鑼灣酒店「無主孤魂」神主牌遭內地網紅偷走 網民：唔怕有報應？
著名香港靈異節目主持潘紹聰，周五（9日）去到銅鑼灣一間酒店後樓梯的著名靈異地點，發現被稱為「無主孤魂」的神主牌被盜。懷疑是在內地抖音平台，早前一名自稱「靈探」的男子，將神主牌檢走。am730 ・ 1 天前
武裝民兵路障搜捕美國人 美政府促在委公民即刻離境
（法新社華盛頓10日電） 美國國務院今天呼籲在委內瑞拉的美國人「立即」離境，並指出武裝民兵於路障處攔查車輛，搜尋美國公民，構成安全風險。美國國務院表示：「隨著國際航班已恢復運作，在委內瑞拉的美國公民應立即離境。」法新社 ・ 12 小時前
赴英21歲女攜胡椒噴霧香港機場被截獲 連日已有多宗同類案
一名打算前往英國的21歲女子，其手提行李在接受機場保安人員為出境旅客進行的安全檢查期間，被發現藏有違禁品。機場警區人員接報到場，初步調查後女子因涉嫌在其手提行李藏有一枝懷疑胡椒噴霧，涉嫌違反《火器及彈藥條例》被捕，現正獲准保釋候查，案件交由機場警區刑事調查隊第四隊跟進。am730 ・ 8 小時前
格陵蘭5政黨發聯合聲明 不願受美國統治
（法新社格陵蘭首府努克9日電） 格陵蘭議會中5個政黨的領袖今晚發布聯合聲明，表示「我們不想要當美國人」。不過，格陵蘭政黨領袖在聯合聲明中說：「我們不要當美國人，我們不要當丹麥人，我們要當格陵蘭人。法新社 ・ 1 天前
川普突襲式用兵成常態？美國對委內瑞拉動武釋放戰略訊號、日本陷外交兩難
美國對委內瑞拉發動軍事行動，被視為川普第二任期突襲式用兵的重要指標。《華爾街日報》指出，美國頻繁海外動武恐加重五角大樓負擔，也讓亞太關鍵盟友日本在日美同盟與國際立場間陷入進退失據的困境。鉅亨網 ・ 3 小時前
元朗 YOHO Town 奪命火︱丈夫搶救不治 妻子情況危殆 消防不排除涉刑事成份︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】元朗 YOHO Town 第 7 座一個中層單位今日（11 日）清晨發生火警，導致一死一傷。消防處在 6 時 19 分接獲報案，消防人員於 6 時 22 分抵達現場，共派出 13 架消防車及 75 名消防及救護人員展開救援。火勢在 6 時 42 分大致救熄。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
美撤銷以國安為由 限制中國製無人機進口
【on.cc東網專訊】美國聯邦通訊委員會（FCC）上月以國家安全和間諜活動憂慮為由，宣布禁止進口外國製造的無人機，沉重打擊中國無人機製造商大疆創新（DJI）。美國商務部周五（9日）突然表示，已撤銷一項為解決國家安全問題而限制中國製無人機進口的計劃。on.cc 東網 ・ 1 天前
英超話題 ｜職場醒目仔 費查變身曼聯之亂大贏家
近期曼聯立立亂，令到職場醒目仔的費查成為大贏家。Yahoo 體育 ・ 11 小時前
2026年可能引發美股下跌的3大事件
據《Investing.com》，美股在 2026 年開局時延續了去年推動市場上漲的動能，但 Sevens Report 警告，投資人不應假設這波漲勢會無限延續。Sevens 點出三項可能推動股市走低的發展。鉅亨網 ・ 1 天前
加州億萬富翁稅來襲 Google兩大創辦人平安夜「走佬」
加州擬徵收 5% 億萬富翁稅，Google 創始人佩吉與布林在 2025 年平安夜將 T-Rex LLC 遷至特拉華與內華達，並在佛羅里達置業避稅。矽谷富豪逃離潮與黃仁勳留人策略，引發科技產業與資本流動新思考。鉅亨網 ・ 7 小時前
【Aeon】啟德一周年 限定福袋只賣 $89
AEON STYLE啟德踏入一周年，準備咗一連獨家優惠！由即日起，於AEON STYLE 啟德購物滿$150或以上，即可以$89換購「AEON STYLE 啟德一周年限定福袋」，每個福袋內有7件超值好物YAHOO著數 ・ 1 天前
田馥甄深夜失眠 自嘲「高齡產婦」
【on.cc東網專訊】台灣金曲歌后田馥甄（Hebe）演藝事業一帆風順，舞台上縮綻放異彩的她，更不時透過社交網分享生活點滴，日前更晒出一輯暢遊南韓的美照，並分享道自己在白羊寺體驗當地師父茹素、禪修、做早課的生活，為此心情平靜並感到滿足。東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前
特朗普：不管格陵蘭願不願意 美國都會採取行動
據《CNBC》報導，美國總統特朗普周五 (9 日) 表示，其政府將對格陵蘭採取行動，「不管他們喜不喜歡」，進一步升高他為替美國取得這塊丹麥領土所發出的強硬言論。鉅亨網 ・ 1 天前
寒風下瑟縮屯門楊小坑村馬路邊 15歲老狗疑被遺棄一段時間
【動物專訊】寒風凜冽下，屯門山景楊小坑村附近馬路一隻虛弱狗狗無助地瑟縮一團，熱心市民聯絡毛守救援將狗狗救起，發現狗狗名叫「柴四」，約15歲高齡，但晶片登記的幾個電話號碼，不是已失效便是無法接通，有說柴四已經浪跡了超過一年，很大機會是慘遭遺棄。柴四十分消瘦，營養不良，而且腳部無力，連走路都抖震和搖搖擺擺。毛守Kent希望盡快幫柴四找到暫托家庭，獲得妥善照顧。 日前有市民在網上求助，指發現狗狗瑟縮一團，不吃不喝，眼神無助。據知狗狗流浪該區已一段時間，有好心女士會定期放毛巾和食物關顧狗狗。毛守其後到場將狗狗救起，從狗狗晶片得知他的名字叫柴四，但卻無法聯絡到晶片登記人，估計是被人遺棄。 Kent表示，柴四現時在毛守獸醫中心接受治療，他出現營養不良和貧血，但幸好沒有感染牛蜱熱和心絲蟲，只是腳部乏力，走路也跌跌撞撞，懷疑有骨刺問題，每天亦會有很長時間在睡覺。 他坦言，現時晶片登記制度仍有不足，無法有效追蹤棄養行為，希望將來能完善制度，加強對動物的權益保障。 他又表示，柴四的性格溫馴，而且年紀很大，約15歲，希望可以盡快找到暫托家庭過入屋生活。如有意暫托照顧這可憐狗狗，請與毛守救援聯絡。 The p香港動物報 ・ 1 天前