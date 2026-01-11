尖沙咀搶錶案 內地男假裝顧客光顧 掠65萬勞力士

螢幕擷取畫面 2026 01 11 190809

今日(11日)下午約12時46分，警方接獲位於海防道50號太子珠寶鐘錶職員報案，指一名男子在店內疑似趁機掠走一隻價值約65萬元的勞力士手錶，隨即沿彌敦道朝尖沙咀站C出口方向逃去。鑑證科人員已到場搜證，警方一度封鎖鐘錶店門口調查，案件現被列作「搶掠」，交由油尖警區刑事調查隊第四隊跟進。

警方接報後在附近一帶展開追捕行動，暫時未有拘捕或發現贓物；正追緝一名內地男子，案發時身形瘦削，穿黑色上衣及深色褲，戴白色口罩，並背有一個淺色背囊。

聲稱想查看勞力士

據了解，涉案男子今午約12時半到店內，聲稱想查看涉案的勞力士，職員遂取出手錶讓他查看。約十分鐘後，該名男子突然奪走手錶並逃離現場，職員曾追趕至樂道與北京道交界，但未能追回，遂報警求助。

