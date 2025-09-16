尖沙咀星薈疑結業 消委會收八宗投訴 涉款六十萬（李昌峻報道）

【Now新聞台】尖沙咀婚宴酒家「星薈」傳出結業消息，有準新人到場追討要求退款，但無法聯絡負責人，消委會收到八宗投訴，涉款六十萬。

數名受影響的準新人，下午到尖沙咀天文臺道「星薈」追討。區小姐三月向「星薈」支付約五萬元訂金，原定十一月底擺酒結婚，但七月中聯絡不到負責的職員，到八月獲回覆「沒有倒閉、好難捱、暫時唔營業」。

區小姐：「其實我們很簡單，直接退錢給我們，因為我們也有數對新人在11月舉行婚禮，還有兩個月時間左右，其實時間已經很緊迫。我們已經當是自己倒楣，短時間內要找另外一個場地，但那些都是我們的血汗錢，我們想取回款項。我們也沒有期望會有額外補償，只是想退回訂金，所以希望他們盡快面對事件，之後給時間他們處理，希望有人主動聯絡我們。」

有準新人到警署及海關報案，亦已向消委會投訴，而職員亦被拖欠薪金而離職。

職員：「全部已當離職。(自動離職？)是的，因為沒有出糧。(何時開始沒有收到薪金？)7月。」

勞工處早前稱，已接獲僱員求助，主要涉及欠薪及解僱補償。積金局則回覆稱，「鴻星集團」及旗下的「星薈」拖欠多個月強積金、供款及附加費，局方另外收到34宗僱員投訴。

