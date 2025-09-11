自助餐買一送一優惠丨尖沙咀港威酒店東瀛「燒鳥」主題自助餐 人均低至$245歎日式串燒、海鮮意大利飯（另設6折煙花匯演自助餐）

中華鈕扣70年歷史結業 港製貝殼鈕搶手
尖沙咀港威酒店新主題自助餐是由早到晚的精彩，中午先暢快嘗一頓東瀛「燒鳥」主題自助餐；晚上就換上海鮮市集佳餚，歎勻海鮮意大利飯、松露焗扇貝、酥炸生蠔、蒜香白酒青口，及超級美味掛汁的黑松露意粉等。9月11日中午12點在KKday大推買一送一優惠，低至$245起就可以食到，絕對不能錯過這個快閃驚喜！此外，國慶煙花匯演日期將近，港威酒店也特別推出10.1煙花匯演美食交響曲，大歎海鮮市集自助晚餐之餘更可到酒店戶外觀景台欣賞壯麗煙花匯演！
海鮮市集自助晚宴 必食海鮮意大利飯
主題自助晚餐以熱情洋溢的海鮮菜式為主題，廚師團隊精心設計驚喜美食，除了文首提及的菜式，也有清新開胃的番茄汁凍蝦、香氣撲鼻的豉椒炒蜆，及外脆內嫩的椒鹽軟壳蟹等，香料味與菜式結合，展現出鮮香與濃香，層層疊出更豐富層次。當然冰鎮海鮮、甜品放題，一樣都不缺少，前者有阿拉斯加蟹腳、翡翠螺、龍蝦、松葉蟹腳、凍蝦、扇貝；甜品送上黑森林蛋糕、德國芝士餅、檸檬蛋糕、薑麾士蛋糕配啤酒啫喱、焦糖忌廉撻。買一送一優惠後，人均只需$443就可以歎到如此豐富美味，性價比超高！另外，10月1日限定的煙花匯演美食交響曲，大家可以任食海鮮美食，再到酒店戶外觀景台欣賞壯麗煙花匯演，6折優惠價後人均也只需$538，超級抵！
【買一送一】自助晚餐（用餐時段：18:30–22:00）
星期一至四優惠價：$886/2位｜
原價：$1,624/2位
【買二送二】自助晚餐（用餐時段：18:30–22:00）
星期五至日、公眾假期及前夕優惠價：$1,844/4位｜
原價：$3,380/4位
【低至6折】10.1 煙花匯演美食交響曲自助晚餐（用餐時段：18:30–22:00）
優惠價：$538/位｜
原價：$845/位
東瀛「燒鳥」自助午餐 體驗悠閒居酒屋文化
整個九月，自助午餐盡情體驗日本居酒屋「燒鳥」文化！廚師們奉上「燒鳥」必食的的經典菜式，最適合與好友一起享用！重點必食當然是多款日式串燒，包括雞肉大蒜串燒、雞軟⻣肉丸串燒、雞軟⻣串燒、雞腎串燒、雞心串燒、雞翼串燒、豬腩串燒、鮮菇串燒、青辣椒串燒等，以炭火烤製的串燒味道濃郁，讓人一試難忘。此外，也有清爽開胃的冰鎮海鮮，松葉蟹腳、凍蝦、青口、翡翠螺、龍蝦仔等，在炎熱夏天食剛剛好！提提大家，這場東瀛「燒鳥」自助午餐買一送一優惠後只需$245就可以用舌尖漫遊日本。
【買一送一】自助午餐（用餐時段：12:00–14:30）
星期一至五優惠價：$490/2位｜
原價：$898/2位
【買二送二】自助午餐（用餐時段：12:00–14:30）
星期六至日及公眾假期優惠：$1,172/4位｜
原價：$2,148/4位
港威酒店Three On Canton
地址：廣東道13號海港城港威酒店3樓（地圖）
