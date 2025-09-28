尖沙咀漢口道鐘錶店遇劫 遭搶3名錶 兩劫匪落網起回贓物

兩名內地劫匪落網。

尖沙咀發生搶劫案。今日(28日)下午5時許，警方接報指，2名男子闖入漢口道地下一間鐘錶店，搶走3隻手錶，其後逃去。警方接報後趕至現場，在亞士厘道18號和海防道28號截獲2名男子，隨即將兩人拘捕，並在兩人身上起回贓物。警方現正調查事件。

據報2名男子為內地人，事發時其中一人進入店內假扮顧客，另外一人負責在門外「睇水」。期間店員取出3隻手錶，男子趁機搶走手錶，二人其後一齊逃去。

