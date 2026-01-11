尖沙咀珠寶鐘錶店遇劫 男子掠走約 65 萬元勞力士手錶 警方追緝 40 多歲男子︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】尖沙咀海防道 50 號太子珠寶鐘錶於今日（11 日）下午 12 時發生搶劫案。一名年約 40 多歲的男子進入店內聲稱選購手錶，在職員拿出一隻價值約 65 萬元的勞力士手錶供其察看期間，男子突然搶走手錶並奪門而出，往尖沙咀港鐵站 C 出口方向逃去。

該名男子進入店內佯裝顧客，與職員交涉約 10 分鐘後伺機犯案。職員隨即嘗試追截，惟追至樂道與北京道交界時失去男子蹤影，於是報警求助。

警方接報後封鎖鐘錶店門口調查，鑑證科人員亦到場搜證，警員同時在現場附近一帶搜捕，暫時未有發現。案件現交由尖沙咀刑事調查隊接手跟進，正追緝該名涉案男子。