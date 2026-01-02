尖沙咀甜品店見巨鼠 店員竟回應「新養一齊倒數」 店方致歉

有網民發布帖文及影片指，尖沙咀厚福街的台式甜品店「八時神仙草」有一隻巨型老鼠驚現收銀櫃上方燈架。(Threads影片截圖)

社交平台有網民表示，除夕夜倒數前到尖沙咀一間甜品店用餐時，發現一隻巨型老鼠在收銀位置上方的燈架，惟店員竟開玩笑說「我哋新養㗎，今日一齊嚟倒數」。食客批評店員沒致歉之餘，「仲好似好得意咁係度講笑，一句唔好意思都無」，店方及後發聲明表示歉意，亦向涉事員工作出警告，不排除會作出適當處罰。

社交平台Threads有網民於元旦發布帖文及影片指「好少食一間甜品舖會食到咁嬲」，他於除夕夜趁倒數前到尖沙咀厚福街的台式甜品店「八時神仙草」品嚐飯後甜品，惟目擊一隻巨型老鼠驚現收銀櫃上方燈架，惟下方的店員當時「無動於衷，完全沒有反應」。影片顯示，老鼠停留在天花板燈架上，大約數秒後走往另一邊。其後樓主向店員反映出現老鼠，惟一分鐘後只獲得開玩笑的回應「我地新養架，今日一齊嚟倒數」，他感到非常不滿，批評店員沒有道歉，「你餐廳有老鼠絕對唔係一件小事，仲好似好得意咁係度講笑，一句唔好意思都無」，揚言該店「好自為之」，又稱「已報1823」。

網民諷「食環嚟都要咁幽默」

帖文引發網民討論，有人稱「懶幽默唔緊要 等食環嚟check嗰陣都要咁幽默」、「好癲 個staff竟然唔驚老鼠仲要咁答」、「大隻到以為是貓咪」、「好恐怖」。

員工被警告 不排除處罰

「八時神仙草」官方社交帳號及後發聲明回應指，對除夕夜在尖沙咀分店靠近門口位置出現老鼠並被顧客拍攝發佈的事件，公司及全體員工表示歉意，特別是對當日受影響的顧客深感抱歉， 認為該名員工的對答實屬不恰當，會直接聯絡那位顧客道歉。亦已經對該名員工了解事情及作出警告，不排除會作出適當的處罰。店方承諾檢討員工服務和對答培訓的工作，努力重新贏回顧客信任。

「八時神仙草」強調，一直注重環境及食品衛生問題，聘用專業清潔公司為各分店每周進行滅蟲及防鼠措施，惟尖沙咀分店為臨街開放式佈局，存在外部環境侵入的風險，已聯絡清潔公司研究如何加強防鼠措施，周五開店前徹底清潔和滅鼠，包括深度清潔、封堵牆面及地面的縫隙。

