尖沙咀男子狂亂駕駛撞傷兩警員 拘1女涉協助罪犯及管有危險藥物

【on.cc東網專訊】尖沙咀周三(21日)晚發生私家車司機拒查並駕車撞傷兩警員後逃去，警員經調查後，發現該名姓劉(28歲)私家車男司機曾進入觀塘宏泰道一工廈單位。人員在單位內亦檢獲少量懷疑可卡因，該單位的一名(39歲)女負責人涉嫌「協助罪犯及管有危險藥物」被捕，現正被扣留調查。

事發於當日晚上11時30分，西九龍交通部警員巡邏至尖沙咀山林道及彌敦道交界時，發現一輛私家車形迹可疑，遂上前截查。警員要求姓劉(28歲)司機出示身份證明文件，但在調查期間，劉男拒絕落車，並急速駕駛私家車沿彌敦道逃去。

事件中，兩名警員疑因閃避涉事私家車時跌傷，分別頸及腳部受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。經初步調查後，案件列「狂亂駕駛」、「襲擊警務人員」及「拒捕」，人員正追緝涉案男子。

