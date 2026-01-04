尖沙咀男子箍煲失敗動刀鎚 前度反擊咬傷對方 兩人齊被捕

6nki3so2fm3p_0_1_0.jpg

尖沙咀發生一宗毆鬥事件。警方今日（4日）下午約2時23分接獲報案，指漆咸道南87號百利商業中心一單位傳出呼救聲。警員到場後發現一男一女，初步相信二人因感情問題爭執並大打出手。31歲姓莊男子手臂及頭受傷、30歲姓盧女子則胸、手臂、牙齒受傷。兩人清醒送往伊利沙伯醫院治理。

據了解，涉事二人原為情侶，案發時疑因莊姓男子提出復合，

惟「箍煲」未果，遂情緒激動，對盧姓女子施以拳腳並以言語恐嚇。其間，莊男更持一把約35厘米長的利刀作勢威嚇，並以鎚仔擊中女方口部，導致受傷。盧女在混亂中並未退縮，反手還擊，甚至咬傷對方。

警方經初步調查後，將莊男以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」、「刑事恐嚇」及「未能出示身份證明文件」拘捕；盧女則因「普通襲擊」被捕。兩人現已被扣留調查，案件交由油尖警區刑事調查隊第二隊跟進。

