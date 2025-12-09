尖沙咀直達！廣深港高鐵全攻略，搭高鐵食買玩，一小時玩轉大灣區最強攻略

廣深港高鐵

渴望從香港輕鬆暢遊中國內地？廣深港高鐵無疑係您最舒適、最便捷嘅交通首選！

自 2018 年正式通車以嚟，呢條現代化嘅廣深港高鐵幹線，已經將香港、深圳、廣州等粵港澳大灣區核心城市緊密串聯，高效打造出令人嚮往嘅**「1小時生活圈」**！

無論係商務差旅，抑或是想喺週末嚟一場說走就走嘅短線旅行，廣深港高鐵都係您嘅理想之選。

📝 詳細攻略助您輕鬆啟程

為咗令您嘅旅程規劃更輕鬆，本文特別為您整理咗詳盡嘅廣深港高鐵攻略，包括：

最新行車路線圖

票價資訊

時刻表

車票價格

以及實用嘅購票優惠

助您輕鬆開啟廣深港高鐵嘅精彩之旅！

🚄 廣深港高鐵 | 簡介與「1小時生活圈」

廣深港高鐵作為連接香港、深圳同廣州三地嘅重要高速鐵路動脈，於 2018 年 9 月 23 日實現全線通車，徹底改變咗區域內嘅交通格局！

🗺️ 路線及主要站點

全長與起點： 呢條全長 142 公里 嘅鐵路線，以 香港西九龍站 為起點。

沿途站點： 沿途設有：

深圳福田站 深圳北站 光明城站 虎門站 慶盛站 最終抵達 廣州南站 ，構成咗一條黃金走廊。



⏱️ 高效便捷 x 融入國家高鐵網

國家網絡： 廣深港高鐵不單止係中國高速鐵路網不可或缺嘅組成部分，更成功將香港 無縫融入國家高鐵網絡 ，讓嚟自全球嘅旅客都能輕鬆接駁，通達全國各大主要城市。

驚人速度： 最令人驚嘆嘅係，從香港西九龍站到廣州南站僅需 約 47 分鐘 ！而前往深圳福田站更係快至 14 分鐘 ！

區域發展： 呢種風馳電掣嘅速度極大地促進咗大灣區內主要城市嘅經濟合作與人員往來，真正實現咗高效嘅「1小時生活圈」，為所有旅客帶嚟咗無與倫比嘅快速與便捷跨境出行體驗。

廣深港高鐵

圖片來源：MTR

Trip.com 內地高鐵優惠券：立即享有 3% 折扣！

🔥 獨家福利！透過 Trip.com 預訂內地火車票或廣深港高鐵票的全新用戶，立即享受高達 3% 的專屬折扣優惠！機會難得，輕鬆省錢，即刻啟程您的廣深港高鐵之旅！

🚆 Trip.com 中港鐵路快閃激賞 💥

用 Trip.com除了誘人的新用戶優惠，Trip.com 更不定期推出令人心動的獨家優惠券組合，例如『高鐵快閃券包』，讓您只需 HK$29.9 即可購得價值 HK$65 的優惠券，為您的廣深港高鐵票價再添實惠，解鎖更多旅行驚喜！訂票即慳！🚄💸





高鐵優惠

🗺️ 廣深港高鐵 | 路線與轉乘網絡

廣深港高鐵唔單止係速度嘅象徵，更係連接大灣區嘅重要交通樞紐！

🚅 沿線重要站點

呢條全長 142 公里嘅線路，沿途精心設置咗多個重要站點：

香港西九龍高鐵站

福田高鐵站

深圳北高鐵站

光明城高鐵站

虎門高鐵站

慶盛高鐵站

最終抵達 廣州南高鐵站

🏢 香港西九龍站：世界級起點

尤其值得一提嘅係，香港西九龍站作為全球最大嘅地下鐵路站，擁有 15 個長途及短途月台，佢嘅設計同功能都堪稱世界一流！

🌐 轉乘優勢：通達全國

更為便捷嘅係：

直達城市： 除咗廣深港高鐵本身嘅路線，您仲可以從香港高鐵輕鬆直達中國內地超過 60 個城市。 全國接駁： 如果想前往更遠嘅目的地，您亦可以喺深圳北高鐵站或廣州南高鐵站，便捷地轉乘四通八達嘅中國內地高速鐵路網絡，輕鬆暢遊全國大大小小嘅城市，開啟無限可能！

廣深港高鐵, 路線圖

廣深港高鐵 | 時刻表

高鐵路線 交通時間 班次 票價 香港西九龍 <--> 福田 14 分鐘 香港西九龍出發：07:07-21:51 港幣 74 元起 香港西九龍 <--> 深圳北 18 分鐘 香港西九龍出發：07:01-20:05 港幣 82 起 香港西九龍 <--> 光明城 30 分鐘 香港西九龍出發：07:35-19:44 港幣 104 元起 香港西九龍 <--> 虎門 40 分鐘 香港西九龍出發：08:30-22:08 港幣 195 元起 香港西九龍 <--> 慶盛 43 分鐘 香港西九龍出發：08:23-17:05 港幣 202 元起 香港西九龍 <--> 廣州南 47 分鐘 香港西九龍出發：08:23-22:24 港幣 236 元起

*以實際時間與價格為準，恕不另行通知，敬請留意。

📲 廣深港高鐵 | Trip.com 購票方法與優勢

透過 Trip.com 預訂廣深港高鐵車票，讓您嘅購票體驗更加流暢便捷，仲可以輕鬆慳到錢！

💰 獨家優惠與即時折扣

車票覆蓋： Trip.com 售賣由 香港西九龍站出發 嘅香港高鐵及中國內地段之高鐵車票，覆蓋範圍廣泛。

慳錢秘笈： Trip.com 平台更會不定期發佈獨家優惠代碼，同埋與各大銀行合作嘅信用卡優惠。讓您喺預訂廣深港高鐵票時，輕鬆享受即時折扣，精明出行，令您嘅每一趟旅程都更加物超所值！

📱 簡單易用 x 清晰資訊

預訂平台： Trip.com 提供嘅預訂平台，無論係 手機應用程式 或 電腦網站 ，都設計得 極致簡單易用 ，所有廣深港高鐵嘅資料都 一目了然 。

中轉清晰： 特別係針對需要中轉嘅行程，平台能清晰展示中轉車站嘅詳細資訊，助您輕鬆規劃無縫嘅旅程，省去繁瑣嘅查詢步驟。

📞 廣東話客戶服務有保證

售後服務： 最貼心嘅係，Trip.com 設有 廣東話客戶服務熱線 ！

保障： 咁就算遇到任何問題，都可以用自己嘅母語輕鬆溝通，售後服務絕對有保證！

廣深港高鐵 | Trip.com 購票方法

💡 實用購票貼士與重要提醒

為確保您嘅廣深港高鐵之旅順暢無阻，請務必留意以下重要事項：

提早抵達： 喺搭乘香港高鐵前，強烈建議您 至少提前 45 分鐘 攜帶有效身份證明文件抵達 香港西九龍高鐵站 。

預留時間： 咁就可以為您預留充裕時間辦理檢票、過關及尋找月台等手續，讓您從容不迫地踏上旅途，避免任何不必要嘅延誤。

【1】 按照出發日期、出發地-目的地搜索相應車票

廣深港高鐵, 香港高鐵訂票流程

【2】 選擇相應的香港高鐵車次

喺 Trip.com 平台上，選擇您嘅廣深港高鐵班次極為輕鬆。

系統會即時呈現所有可供選擇嘅班次、詳細嘅發車與抵達時間，以及清晰嘅車票價格等資訊，助您快速搵到最符合行程需求嘅列車。

廣深港高鐵, 香港高鐵訂票流程

【3】 選擇高鐵票種

廣深港高鐵提供多種車廂等級，以滿足唔同旅客嘅需求： 香港高鐵段： 設有 一等座和二等座 供您選擇。 內地高鐵段： 仲有更豪華嘅 特等座和商務座 可供升級體驗，享受更尊貴嘅服務。

票種選擇： 購票時請根據乘客嘅實際年齡，正確選擇 成人票 或 兒童票 ： 成人票： 適用於 14 歲及以上 乘客。 兒童票： 適用於 6 至 13 歲 嘅小童， 5 歲及以下兒童 可免費乘坐（不佔座位）。



【4】 填寫個人資料

請務必仔細核對並填寫包括 姓名、出生日期、身份證明文件號碼及其有效期、聯絡電郵 等所有必填資訊。

實名核驗： 廣深港高鐵訂票採用 實名制 ！無論購買車票、領取實體票，定係辦理售後服務，乘客都必須提供有效嘅身份證明文件以供核實。

重要規定： 每份有效身份證明文件喺同一班次列車上，僅限購買一張車票。

廣深港高鐵, 香港高鐵訂票流程

Trip.com 訂高鐵票優勢

選擇 Trip.com 預訂廣深港高鐵票，體驗前所未有嘅便捷！

服務項目 Trip.com 平台優勢 官方代理 官方指定代理，免排隊，免認證 出票速度 24/7 全天候出票。據數據統計，超過一半車票能喺10 分鐘內成功出票！ 預訂時間 可以即時購買出發當日至 15 天內嘅車票。 提前預訂 可以預訂尚未發售（出發前 16-60 天內）嘅車票，我哋將喺預售期內自動購票。 預訂流程 超過一半用戶能喺短短 3 分鐘內輕鬆完成高鐵票預訂流程。 優惠專區 每周有限時優惠釋出。 客服支援 設有廣東話電話客服及網上即時對話。

*預訂未發售車票（出發前 16-60 天內），預訂不成功不收費。

廣深港高鐵旅遊貼士

深圳福田：世界之窗

乘坐廣深港高鐵，您能輕鬆抵達深圳，探索精彩紛呈嘅景點！

其中，深圳嘅『世界之窗』近年嚟不斷推陳出新，增添咗各式刺激嘅機動遊戲、精彩嘅民俗歌舞表演及豐富嘅節慶活動，保證您每次造訪都充滿新鮮感！

宏偉主題樂園 x 一天環遊世界

規模宏大： 呢座佔地 48 萬平方米 嘅宏偉主題公園，匯聚咗多達 130 個按比例縮小嘅世界著名景點 。

八大區域： 巧妙劃分為亞洲區、大洋洲區、歐洲區、非洲區、美洲區等 八大特色區域 。

文化體驗： 讓您喺一天之內，輕鬆『環遊世界』，體驗唔同文化嘅魅力！

『世界之窗』絕對係廣深港高鐵旅程中不可錯過嘅一站！

廣深港高鐵, 景點, 世界之窗





深圳北：歡樂谷

同樣位於廣深港高鐵沿線嘅深圳，『歡樂谷』係另一個唔可以錯過嘅熱門主題樂園！

區域特色： 呢座大型主題樂園精心劃分為 9 大獨特區域 ，包括充滿異域風情嘅西班牙廣場、懷舊嘅歡樂時光、夢幻嘅魔幻城堡等等。

遊樂體驗： 每個區域都設計得別具匠心，提供多元化嘅遊樂設施。無論係尋求家庭歡樂嘅親子遊客，定係享受浪漫二人世界嘅伴侶，都能喺呢度搵到屬於自己嘅樂趣！





廣深港高鐵, 景點, 歡樂谷





光明城：光明農場大觀園

若果您嘅廣深港高鐵之旅途經光明城站，不妨前往『光明農場大觀園』，體驗一場親近自然嘅田園樂趣！

農場分區： 呢座大型觀光農場巧妙地劃分為光明農科大觀園、光明滑草遊樂園等多個功能區域。

互動體驗： 喺呢度，您可以親身體驗 奶牛擠奶 、享受採摘 新鮮瓜果 嘅樂趣，感受大自然嘅魅力。

遠離喧囂： 佢唔單止係光明城最受親子家庭歡迎嘅景點之一，更係暫離城市喧囂、享受寧靜時光嘅理想選擇！

廣深港高鐵, 景點, 光明農場大觀園

虎門：虎門砲台

喺廣深港高鐵沿線嘅虎門站，您可以探訪承載著中國近代史重要記憶嘅『虎門砲台』。

歷史見證： 呢座歷史遺跡見證咗林則徐銷煙後，同水師提督關天培共同動員民眾，為抵禦外敵而精心籌備防務嘅壯舉。

莊嚴肅穆： 當年構築嘅三道防線，喺鴉片戰爭中多次挫敗英國侵略軍嘅進犯。砲台上莊嚴肅穆嘅『義勇之塚』，更係後人憑弔英勇將士嘅聖地。

深度之旅： 呢度係了解中國歷史、緬懷先烈嘅絕佳去處，讓您嘅廣深港高鐵之旅唔單止有速度，更有深度。

廣深港高鐵, 景點, 虎門砲台





慶盛 (經轉珠海)：景山觀光索道

雖然廣深港高鐵主要連接廣州、深圳同香港，但通過廣州南站或深圳北站嘅便捷轉乘，您都能輕鬆抵達珠海，體驗**『景山觀光索道』**嘅樂趣！

城市海景： 呢條索道坐落於風景優美嘅珠海景山公園內，您可以乘坐纜車輕鬆登頂，飽覽 城市與海景 。

刺激滑道： 更令人興奮嘅係，從山頂直達山下，有一條長達 630 米嘅管軌式滑道，提供一場速度與激情嘅刺激體驗，絕對係追求戶外樂趣嘅旅客不容錯過嘅高鐵延伸之旅！

廣深港高鐵, 景點, 景山觀光索道

廣州南：長隆野生動物世界

抵達廣州南站後，搭乘廣深港高鐵嘅旅客可以輕鬆前往著名嘅『長隆野生動物世界』，開啟一場與大自然嘅奇妙邂逅！

動物巨星： 呢度匯聚咗來自世界各地嘅珍稀野生動物，包括深受大小朋友喜愛嘅 熊貓三胞胎 等。

親子互動： 園區內唔單止有精彩絕倫嘅動物表演，更專為小朋友打造咗多個互動體驗區，讓孩子們喺寓教於樂中學習，趣味十足！

廣深港高鐵, 景點, 長隆野生動物世界





為咗令您嘅廣深港高鐵之旅玩得更盡興、住得更划算，Trip.com 特別為會員推出專屬酒店禮遇！

廣深港高鐵 | 常見問題 Q&A

1. 🚄 廣深港高鐵車票是否需要提前預訂？

答： 強烈建議您提前預訂 廣深港高鐵車票，尤其喺 節假日、週末或旅遊旺季 。

原因： 由於香港至廣州等熱門路線嘅需求量好大，車票往往好快就賣晒。提早購票唔單止可以確保您有位，仲可以有更多班次選擇，讓您嘅行程安排更從容。

2. 🧳 乘坐廣深港高鐵對行李有何限制？

答： 高鐵允許旅客攜帶適量行李，但有重量同尺寸限制：

重量限制： 每位旅客嘅隨身行李重量 不得超過 20 公斤 （兒童票為 10 公斤）。 尺寸限制： 行李嘅長、寬、高合計 不得超過 130 厘米 。

注意： 超出此尺寸或重量限制嘅超大件行李，可能需要辦理托運手續。建議您提前規劃行李，確保旅途順暢。

3. 🍔 乘坐高鐵是否可以攜帶食品和飲食？