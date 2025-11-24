尖沙咀私家車避警截撞港鐵紅磡站外牆 司機被捕

張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
職場欺凌︱原子筆痕、膠手套、藥物述受害人心聲 自救展覽撫平勞工創傷︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名五旬社福職工因工傷告病假後長年遭上司針對，患上創傷後遺症，更一度欲尋死控訴職場欺凌。這類無聲暴力事件，只屬冰山一角。關注基層勞工的香港基督教工業委員會舉辦展覽，把這名職工以及其他工友被欺凌的經歷以及工作壓力，化成展品。這名職工在展覽中化名「傷者」，製作一幅受萬箭穿心、炸彈威脅的作品，透過藝術撫平傷痛的路上，亦找到同行者，「做藝術嘅時候，真係令自己情緒平穩啲，有啲同道中人講下自己嘅經歷，大家互相溝通到」。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
尋人｜六旬婦何小連離開葵涌院舍後失蹤 自行返回住所無可疑(更新)
【11月24日更新】該名女子昨日(23日)上午自行返回其住所。她沒有受傷，案件沒有可疑。 【11月23日更新】一名60歲女子何小連昨日上午離開其位於葵涌和宜合道的院舍後便告失蹤，其家人向警方報案求助。何小連身高約1.6米、體重約68公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及蓄短黑白髮，最後露面時身穿綠色外套、灰色長袖上衣、am730 ・ 21 小時前
高鈞賢抱得富婆歸 細10歲老婆身家暴漲27億 上市公司突遭美證監勒令停牌
高鈞賢（Matthew）去年12月甜蜜宣布與細10歲內地女友黃梓漫結婚，並雙喜臨門，今年迎來愛女Liona誕生，一家三口定居深圳，生活幸福美滿。高鈞賢太太黃梓漫被指係美容界富婆，經營連鎖中醫美容及健康中心，於香港擁有4間分店。黃梓漫曾透露自己20歲出頭時就擁有第一隻高價名錶，與高鈞賢結婚前曾有過一段婚姻，不過於幾年前離婚時決定將所有鑽石與名錶歸還前夫，認為錢可以再賺，僅面子不能丟，被唔少網民激讚有骨氣。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
澳洲網紅闖紅毯強攬Ariana Grande 遭新加坡驅逐出境
日前，Ariana Grande與楊紫瓊等演員出席《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）新加坡首映禮，突然遭到澳洲網紅Johnson Wen強闖紅毯強攬，該名網紅於17日以「公共滋擾罪」被囚9天。昨日（23日），有報道指Johnson Wen已被新加坡政府驅逐出境。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（24/11-07/12）
759阿信屋推出最新勁筍推介，CJ bibigo急凍湯烏冬低至$48.8/件、CJ bibigo急凍韓式紫菜飯卷低至$28.9/件、CJ bibigo急凍韓式魚形燒低至$28.9/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 20 小時前
全港最富貴屋苑銀主盤淪屋邨價！呎價8,623元推拍
銀主盤存量連續10個月突破400伙，銀主為加速去貨不惜低價推拍。薄扶林碧瑤灣家庭月入中位高數達118,580元，屬全港收入最高屋苑，近期屋苑一伙銀主盤3房開價1,133萬元連車位推拍，呎價僅8,623元。28Hse.com ・ 13 小時前
泰國監獄特權醜聞︱有中國籍囚犯享雪茄、美女會面 特別調查部介入 佘智江被指享VVIP級待遇︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】泰國曼谷特別監獄早前爆出嚴重醜聞，有中國籍囚犯涉嫌在獄中享有「特權」待遇，包括獲准使用微波爐等違禁品，甚至傳出有中國籍模特兒被偷偷帶入獄中，「詐騙城主腦」的中國籍嫌犯佘智江亦傳是其中一個享特權的囚犯。事件引發當地司法部和懲教署展開全面調查，泰國特別調查部（DSI）亦已介入，查明是否有跨國犯罪集團涉入及追查幕後主使者。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
保安局擬禁止「香港議會」及「香港民主建國聯盟」運作 指組織旨在顛覆國家政權︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】保安局局長今日（24 日）擬根據《維護國家安全條例》的規定，命令禁止「香港議會」和「香港民主建國聯盟」在香港運作或繼續運作，並已分別向這兩個組織發出書面通知，讓它們可在命令發出前提出申述。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
曼聯以眾凌寡0：1不敵愛華頓
【Now Sports】曼聯在周一英超主場鬥愛華頓大部份時間以眾凌寡，卻以0:1見負，未能連續6場比賽不敗。在古亞在訓練時受傷情況下，施亞斯本季首度正選上陣，後防方面，約賀取代傷兵哈利麥佳亞，而利辛度馬天尼斯自2月以來首度納入出賽名單，先列後備。愛華頓則有隊長施密斯高文復任正選。上半場13分鐘出現戲劇性一幕，愛華頓中場基耶因為與隊友米高堅尼口角後出手打對方面部，被球證出示紅牌驅逐離場。不過曼聯未能把握以眾凌寡的優勢，29分鐘更被破門。愛華頓由迪斯貝利賀爾推入禁區抽射上角得手，領先1:0。曼聯傾力反撲，最終以0:1見負。now.com 體育 ・ 1 小時前
香港街馬︱連續三年屢爆爭議 行李領取混亂、精英選手跑錯路線、頒錯獎︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】「嘉里香港街馬 2025」慈善跑於今早（23 日）舉行，然而賽事結束後，全馬和半馬跑手在終點領取個人物品時，遇到行李領取系統故障，須花費至少半小時排隊等候，引起跑手不滿，主辦方其後於社交平台致歉。香港街馬近年屢次被跑手投訴活動安排混亂，問題圍繞行李安排、路線指示不清及得獎名次等，過往曾有跑手在烈日下等候兩小時領取行李，甚至出現精英選手跑錯路的情況。Yahoo新聞 ・ 1 天前
香港街馬｜賽事中途被 DQ am730 社長：報名時未有截龍安排 慨嘆賽事「年年有伏」｜Yahoo
昨早（23 日）舉行的「嘉里香港街馬 2025」慈善跑，除了出現領取行李的問題外，賽事時間安排亦引起爭議。《am730》社長盧覺麟昨日在其個人 facebook 表示，他報名參加了今年的全馬（42.195 公里）賽事，但在路途逾半的 24.8 公里位置被取消資格。盧並指，他在報名時知悉全馬時限為 7 小時，但到了領取選手包時才發現有「截龍位」，昨日最終「只差一分幾鐘」就被安排「上巴士」離開，「同場被 DQ 的跑友都十分無奈」。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
「億萬駙馬」腳踏實地唔靠老婆 疑轉行到中學教體育
藝人伍富橋自2022年憑實力迎娶富家千金梁兆楹（Shirley）後，一直被冠以「億萬駙馬」的稱呼。據悉Shirley父親從事物流業及食品等生意，擁有兩間麻雀館，身家以億計算。不過伍富橋絕不靠老婆，升呢後依然腳踏實地，除了忙於打理位於上環、佔地2,000呎的健身及物理治療中心，他更會親身擔任星級教練。近日，他更疑似轉行做體育老師，不時在學校教學生們打Pickleball（匹克球）。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
埼玉17小時軟禁連環警報！ 受害者手機相冊被翻驚魂！
哎喲，埼玉縣朝霞市的公寓本該是上班族下班倒頭就睡的安穩窩，誰知8月7日深夜，一名28歲公司職員戴黑口罩背雙肩包在樓下晃悠，等燈滅後爬管道推開廚房通風窗潛入！Japhub日本集合 ・ 18 小時前
維多利亞教育機構原定辦日本親子交流團 因港府旅遊警示 決定將地點更改為四川成都︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】維多利亞教育機構原定於 2026 年 4 月 6 日至 4 月 10 日復活節假期期間，舉辦一年一度的親子海外交流團，目的地為日本東京，但今日（24 日）則宣布改為中國四川成都。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
被通緝「赴湯」台北拳館遭淋紅油 「實在耐人尋味」
日前被廉政公署通緝的「赴湯」湯偉雄，在台北的拳館今日（24 日）被淋紅油。湯偉雄表示，他與太太的財政狀況穩健，在台灣沒有與人結怨，今日事件剛巧在廉署公佈通緝令後數日內發生，「實在耐人尋味」。他說，暴力威嚇不會改變他的立場，且會堅定不移守護公義。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
立法會選舉｜塘尾道行人天橋兩選舉海報被毀 23歲男同日落網
再有立法會換屆選舉宣傳品被毀壞。警方周六早上約9時半巡查旺角塘尾道一條行人天橋期間，發現有兩張海報懷疑被人破壞，據悉涉事海報為立法會換屆選舉宣傳海報。 警方翻查閉路電視，包括「銳眼」計劃安排的閉路電視後，鎖定一名涉案23歲毛姓男子，並在同日晚上約7時半在棕樹街以涉嫌「刑事毁壞」拘捕他，他現正被扣留調查，案件交由旺am730 ・ 1 天前