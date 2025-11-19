尖沙咀穩居全球第四最昂貴購物地段

新蒲崗老榕樹群鼠橫行 目擊者：全部都係老鼠
根據戴德梁行《全球主要零售大街》第35期報告，香港尖沙咀繼續穩居全球第四最昂貴購物地段，同時繼續蟬聯亞太區最昂貴零售地段榜首
倫敦新邦德街以每年每平方呎2,231美元的租金，首次榮登全球最昂貴零售地段，超越米蘭蒙特拿破崙大街和紐約上第五大道
在追蹤的零售街區中，約58%的地段錄得租金增長，反映市場對零售空間的需求遠超供應
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月19日 - 戴德梁行 | Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) 的《全球主要零售大街》旗艦報告第35期顯示，倫敦新邦德街以每年每平方呎2,231美元的租金，首登榜首頂成爲全球最昂貴零售地段，按年租金升幅高達22%，超越了去年位於榜首的米蘭蒙特拿破崙大街(每年每平方呎2,179美元)，以及去年排名第二的紐約著名的上第五大道(每年每平方呎2,000美元)。
新邦德街的租金增長主要受強勁需求以及供應有限所推動，當中以克利福德街至伯靈頓花園之間的高級珠寶地段尤其受追捧，成為全球零售業競爭最激烈的地段之一。
在追蹤的零售地段中，約有58%錄得租金升幅，帶動全球平均租金按年增長4.2%。其中，美洲地區的租金增長最為強勁，錄得7.9%升幅，主要受南美洲貨幣效應推動。與此同時，歐洲租金按年平穩上升4%，當中以布達佩斯與倫敦表現尤為突出。相比之下，亞太區租金增長放緩至2.1%，印度和日本的表現亮眼，惟大中華區及東南亞所的經濟挑戰抵銷部分增長。
戴德梁行國際研究主管、報告作者Dominic Brown博士指出:「一線零售地段正受到多重有利因素支持，包括經濟穩步增長、生活成本壓力緩解、以及消費者重新啟動可自由支配開支等。雖然各地的增長軌跡不盡相同，但核心購物地段的強勢表現尤為突出。我們觀察到部分城市甚至錄得雙位數的顯著增長，惟部分街區仍面臨租金壓力。實體零售的重要性持續不減，特別是那些能滿足消費者購物體驗與品牌互動的店鋪，這突顯了全球頂級購物街區堅韌的吸引力。我們相信，隨著全球經濟逐步改善，零售街區的租金增長動力將進一步加強。」
表一：2025年全球主要零售大街排名
2025年全球排名
2024年全球排名
零售街區
租金（美元/
租金（歐元/
按年增長
1
3
倫敦 新邦德街
$2,231
€20,482
22%
2
1
米蘭 蒙特拿破崙大街
$2,179
€20,000
0%
3
2
紐約 上第五大道
$2,000
€18,359
0%
4
4
香港 尖沙咀(主要街區商店)
$1,515
€13,907
-6%
5
5
巴黎 香榭麗舍大道
$1,364
€12,519
0%
6
6
東京 銀座
$1,257
€11,538
10%
7
7
蘇黎世 班霍夫大街
$1,051
€9,644
0%
8
8
悉尼 彼特街購物中心
$795
€7,294
4%
9
9
首爾 明洞
$653
€5,997
1%
10
10
維也納 科爾市場
$601
€5,520
2%
來源：戴德梁行
亞太區零售市場表現
亞太區的租金增長由2024年的2.8%放緩至2025年的2.1%，然而各個市場的表現差異顯著。印度的一線城市帶領亞太區表現，其中古爾岡的Galleria Market租金按年大升25%，新德里的康諾特廣場和孟買的肯普斯角則緊隨其後，分別升14%和10%。日本東京銀座和表參道亦分別錄得10%及13%的強勁增長，惟香港尖沙咀的租金按年下調約6%至每年每平方呎1,515美元水平。另外，悉尼的彼特街購物中心按年錄得4%溫和租金增長，至每年每平方呎795美元，經過數年的停滯後重拾升軌。
香港繼續在全球排名中名列前茅，穩居全球第四大最昂貴購物地段，並蟬聯亞太區榜首。戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝先生表示：「我們樂見香港穩坐全球頂級零售地段之一的地位，其中尖沙咀租金更再次位居亞太區最昂貴零售地段榜首。這反映出隨著來港旅客人數持續增加，加上政府積極推動香港旅遊業和盛事經濟，旅客消費漸趨穩健，有助提振零售品牌在核心區街舖的租賃活動。事實上，自通關以來，市場上接連錄得零售品牌在香港開設首店的租賃交易，而大部分品牌都選擇將首個據點設於四大核心街區。我們相信，短中期內，除了國內品牌保持活躍外，市場還會繼續看到更多來自亞太地區零售品牌的租賃活動。」
表二：2025年亞太區主要零售街區排名
2025年
2024年
市場
城市
零售街區
租金（美元/平方呎/年）
租金（歐元/平方米/年）
按年增長（LCY）
1
1
大中華區
香港
尖沙咀
$1,515
€13,907
-6%
2
2
大中華區
香港
銅鑼灣
$1,374
€12,610
-4%
3
3
日本
東京
銀座
$1,257
€11,538
10%
4
4
日本
東京
表參道
$1,028
€9,441
13%
5
5
日本
大版
禦堂筋
$914
€8,392
14%
6
6
澳洲
悉尼
彼特街購物中心
$795
€7,294
4%
7
7
大中華區
香港
中環
$726
€6,669
1%
8
8
日本
東京
新宿區
$686
€6,294
0%
9
9
南韓
首爾
明洞
$653
€5,997
1%
10
10
南韓
首爾
江南站
$578
€5,302
4%
來源：戴德梁行
請點擊此處下載2025年《全球主要零售大街》報告
Hashtag: #戴德梁行 #全球零售大街 #零售地產 #頂級零售街區 #奢侈品零售 #尖沙咀 #亞太零售 #市場研究 #零售趨勢 #商業地產
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
戴德梁行
戴德梁行是享譽全球的房地產服務和諮詢顧問公司, 通過兼具本土洞察與全球視野的房地產解決方案為客戶創造卓越價值。戴德梁行遍佈全球60多個國家，設有400多個辦公室，擁有52,000名專業員工。在大中華區，23家分公司合力引領市場發展。2024年公司全球營業收入達94億美元，核心業務涵蓋估價及顧問服務、策略發展顧問、專案管理服務、資本市場、專案及企業服務、產業地產、商業地產等。戴德梁行致力於"戴領無限超越"，贏得眾多行業重磅獎項和至高榮譽。更多詳情，請瀏覽www.cushmanwakefield.com.hk，或關注我們的微信（戴德梁行）及領英專頁（
www.linkedin.com/company/cushman-&-wakefield-greater-china
）。
新聞稿由客戶提供
