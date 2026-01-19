尖沙咀美食｜全新亞洲美食餐廳RAYA 必吃多款東南亞風味美食

尖沙咀海邊最近多咗一間隱世好去處「RAYA」，專做泛亞洲菜，主打東南亞風味，素食、清真、甚至耆那教飲食都照顧得到，無論你素食主義者定係肉食動物，這裡都能讓你吃得開心又滿足。 「RAYA」源自印尼語，意思係「偉大」或「壯觀」，經理 Daniel White（中英混血，在峇里長大）笑言想低調但一講就知不凡，還像「Here we are」，希望客人有種回家的溫暖感覺。

店員來自泰國、印度、菲律賓、尼泊爾等地，Daniel 把 RAYA 比作一盤超大雜錦炒飯，無論邊個國籍都愛的東南亞家常味。 菜單以東南亞為主，延伸韓日印甚至印尼華僑 Indo-Chinese 菜，100% 清真肉類外，素食純素選擇多多，連不食蔥蒜根莖的耆那教都 ok。​

先嚐前菜「香烤茄子沙律 $148」，泰國細長茄子明火燒到外焦內嫩，拌雞肉碎（或素版）、魚露青檸、炸乾蔥辣椒香草，煙燻酸辣直擊味蕾，Daniel 話早餐都食得半碟！ 印度北街頭小食「酸辣中華炸麵 $98」超推，脆炸麵底淋辣酸甜醬，加洋蔥燈籠椒椰菜芝麻，乾身香辣，下酒一流。​

熱菜有「香脆無骨雞塊配泰式酸辣汁 $128」，雞腿去骨香料醃製炸到掛滿乾蔥芫茜，咬落咔嚓香氣爆發，搭羅望子醬絕配；冬天暖身首選「帕南椰香紅咖喱配羊肉 $148」，泰紅咖加椰奶香草蔬菜，羊肉香濃，一吃入魂。

融合菜亮點係「金針菇天婦羅夾蝴蝶包配香辣蛋黃醬 $128」同「酥脆雞肉夾蝴蝶包 $138」，前者台式刈包夾日天婦羅，後者加韓脆雞，配酸蘿蔔或泡菜醬，各有驚喜。 甜品推「斑蘭焦糖布丁伴椰子雪糕 $108」，法式燉蛋加斑蘭香，搭自家椰雪糕清新不膩。​

午市套餐 $98 起，主菜輪換滿洲咖喱餅、客家炒麵、泰貴刁、喇沙蝦麵、帕南紅咖、青咖、雜菜炒飯，加 $48 配菜甜品飲料，工作日正能量滿分。

RAYA 裝修有本地紋身師 Bruce Lee 壁畫，虎虎生威！位於尖沙咀中心頂層，白天午餐熱點，晚上變海景酒吧，Daniel 親自調酒，把東南亞搬進杯子。 「Bali $118」印尼椰菠蘿冧酒加斑蘭鳳梨椰子香茅，峇里神像杯熱帶滿分；「Temple Street $118」氈酒配接骨木水蜜桃柑橘，像廟街糖水甜酸；「RAYA's Mary $128」冬蔭功 Bloody Mary，香茅青檸辣椒浸伏特加醒神；「Pink Diamond $128」冧酒莓果丁香泡沫，層次豐富。 不定期請 DJ，打碟氣氛熱鬧到爆。





RAYA

地址：尖沙咀麼地道66號尖沙咀中心地下G80-G85號舖

電話：39050699 / 39052090 (Whatsapp)

營業時間：周一至四 11am to 11pm，周五至日 11am to 2am