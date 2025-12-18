尖沙咀美食｜「千椒百味 – 辛辣之萃」菜單 五款獨特辣椒醬汁絕有驚喜

全球五間胡同餐廳—香港、倫敦、杜拜、紐約及邁阿密，由即日起至2026年1月18日同步為大家帶來由胡同杜拜主廚任定旭主理「千椒百味 – 辛辣之萃」菜單，將北方菜的醇厚魂韻與川菜辛辣傳統推向世界五城！

來自成都的任師傅嚐遍全國辣椒，從湖南皺皮乾椒、貴州燈籠椒，到四川二荊條、新疆羊角椒及魔鬼椒，凌晨趕市場、空運雲南青線椒，經千錘百煉調校油溫與炒製，研發五款獨特辣醬，每款經反覆拌飯、夾饅頭、配龍蝦試味，貫徹匠人精神。 這些醬汁不僅驅動五道主菜，還配五款迷你前菜，讓食客先品辣椒層次。

川式香辣爆炒龍蝦 - 胡同招牌辣椒油

龍蝦起肉輕輕調味後走油備用，爆香辣椒醬將龍蝦肉回鑊快炒兜勻，鑊氣火候的把控就是關鍵所在。魔鬼椒的刺激辣味與豆豉蒜香交織，完美襯托龍蝦的鮮甜，辣味持久有勁，帶來震撼的味覺衝擊。





柑橘鮮辣長腳蟹柳 - 柑橘鮮辣醬

將帝王蟹腳蒸熟起肉，裹保鮮紙再蒸一分鐘後雪凍定型；蟹腳殼剪成菱形造型放回蟹肉，配上冰鎮過的青筍、青葱油及木薑子油點綴。柑橘和檸檬的清香酸味搭配青線椒和美人椒的鮮辣，與蟹肉的鮮甜形成絕佳平衡。​





煳辣豆醬香烤杭茄 - 煳辣杏仁醬

茄子切成菱形長條經高溫油炸至七成熟，再烤至焦香，蘸上煳辣杏仁醬享用。醬料的麻辣濃郁與杏仁的堅果香完美融合，酥脆的炸衣與內層軟糯香甜的茄子相映成趣，層次豐富的口感成絕妙對比。





火焰燒椒醬和牛 - 鮮筍燒椒醬

選用日本A5和牛牛柳，簡單配上乾葱、蒜頭和薑，加入紅燒和牛汁及鮮筍燒椒醬以煲仔菜方式爆炒，上桌時滋滋作響，提升煙燻香氣，當和牛脂香滲透入辣度溫和怡人的燒椒醬中，變奏出更豐富的口感層次。





花椒金湯小籠包 - 胡同招牌藤椒油

以手剁黑毛豬梅頭肉加入調味及逐少注入薑葱水手撻至起膠，最後加入高湯啫喱拌勻成餡料。青花椒的獨特麻香與柑橘調完美平衡小籠包的豐腴肉汁，酸辣麻香既能解膩又提鮮。





為配合全新菜單，胡同同步推出兩款無酒精罐裝飲品，為餐與餐之間增添清爽節奏。兩款飲品由本地香港釀造團隊聯手資深茶藝師研製，演繹辣椒風味的多重層次。

花椒薑檸大紅袍：以頂級大紅袍為基調，化作氣泡茶的俐落版本，揉合新鮮薑汁、清爽檸檬與四川花椒，氣泡明快、檸檬前調鮮明，帶來暢快的飲用體驗。

麻檸薑梳打：由薑的辛香辛辣領銜，結合辣椒與花椒的奔放辛香，最後以檸檬的清新收束，層次鮮明、餘韻清澈。





胡同招牌辣椒油與胡同招牌藤椒油：辣椒油呈現鮮明的香辣風味，融合豆豉與蒜香；而藤椒油則展現四川麻椒風味的大膽表現。





胡同

地址：香港尖沙咀中間道15號H Zentre 18樓

電話：3428 8342