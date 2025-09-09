尖沙咀美食｜海港城限時美酒佳餚海景體驗 低至$348飲5款法國香檳配「中國米芝蓮」黑珍珠二鑽餐廳美食

尖沙咀海港城除了有無敵大海景，更有多間高質餐廳，近期海港城與捷成酒業攜手打造年度美酒盛宴，於2025年9月17日至10月23日期間，在6間餐廳推出品味葡萄酒與清酒的賞味之旅，「Sip & Savour by the Harbour」，以低至$298位即可品嚐精心設計的美酒配對菜單。

美酒配對菜單低至$298起

今次參與「Sip & Savour by the Harbour」的餐廳包括个園竹語、沐瀾、王子飯店，日山、Paper Moon及八十里；每間餐廳供應的日子都有所不同，供應時間則分為傍晚日落時分及晚上。个園竹語、沐瀾跟王子飯店套餐在下午4點至6點供應，而日山、Paper Moon及八十里則在晚上7點至9點半供應，每位價錢由$298至$1,288不等。

今次活動名為「Sip & Savour by the Harbour」，6間餐廳都會供應不同的美食配美酒。

英國皇室御用香檳

6款套餐當中，個人認為「優雅品味： Bollinger香檳 × 沐瀾」的性價比最高，餐廳曾獲得「中國米芝蓮」黑珍珠二鑽餐廳，今次套餐包括5款小食配5款Bollinger香檳。Bollinger創立於1829年，由家族世代相傳經營，以卓越的品質和深厚的釀酒傳統聞名於世，1884年更被英女王維多利亞選為皇室御用的香檳，亦是007 James Bond 的招牌香檳。

喜歡香檳的話，就不能錯過「Bollinger香檳 × 沐瀾」的嚐味套餐。

食齊鮑參翅肚燕

今次5款香檳風格各有不同，當中更有兩款2015年的La Grande Année系列香檳，清爽柔和之餘，氣泡細膩，無論是單飲還是配搭美食，都相得益彰。沐瀾以「鮑參翅肚燕」餐單搭配，當中包括鮑魚沙茶・脆米花、吉列關西遼參、松露瑤柱花膠・砂爆魚肚羹炒蛋、冰花煎金勾翅蟲草花燜飯及山竹馬蹄雪芭配雲南雪燕，用料極盡奢華，但套餐只售$348/位，可以說，單計香檳價格已經回本。

每款香檳都配會上一款小食。

酒莊總監親自分享！

想將體驗時間拉長，大家可以考慮日山、Paper Moon及八十里的嚐味晚餐，當中八十里的晚宴「當滬川韻味遇上勃根地風土：Domaine Chanson x八十里」價錢最抵食，每位只需$888，即可品嚐6道菜式再配上法國酒莊Domaine Chanson 5款美酒，而在晚宴當日，Chanson酒莊出口總監Vincent Wallays亦會在現場分享；在6間餐廳的套餐當中只有八十里及王子飯店的「新西蘭馬爾堡風味：Astrolabe & Shearwater × 王子飯店」，會有酒莊作深入分享。

八十里及王子飯店都會有酒莊負責人分享。

魚子醬藤椒香煎刺身級帶子會配上 Chablis 1er Cru Mountains 2023，突顯帶子的海洋風味。

油脂豐富的海膽北京鴨蝦多士則配搭Beaune 1er Cru Clos Du Roi 2022。

「Sip & Savour by the Harbour」時間表

按此預約

酒莊及餐廳 日期及時間 價錢 當滬川韻味遇上勃根地風土：Domaine Chanson x八十里 17/09/2025 $888/位 當智利佳釀遇上淮揚菜之美： Escudo Rojo x 个園竹語 25/09/2025 $298/位 優雅品味： Bollinger 香檳 × 沐瀾 27/09/2025 $348/位 新西蘭馬爾堡風味： Astrolabe & Shearwater × 王子飯店 09/10/2025 $380/位 歲月臻味：捷成精選葡萄酒系列 × Paper Moon 16/10/2025 $1,188/位 匠心傳承：仙禽 x日山 23/10/2025 $1,288/位

