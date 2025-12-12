尖沙咀美食｜日本壽喜燒料理專門店「壽喜燒 伊勢熊」節日菜單超有驚喜

在尖沙咀棉登徑的小巷裡，主打日本壽喜燒料理專門店「壽喜燒 伊勢熊」最近推出節日菜單，用一鍋和牛壽喜燒，重新示範什麼叫做「夠講究、又夠親民」。 席前烹調、和牛油香、獨門割下醬汁，加上略帶固執的細節控，店內雖然只有 22 個座位，但絕對可以成為大家心目中那種「一試就會記得門牌號碼」的地方。

壽喜燒本來就是日本國民級慰藉食物，源頭可以追溯到明治初期，當時為了推動食肉文化，橫濱有間叫「伊勢熊」的居酒屋率先把牛肉鍋端上桌，結果一炮而紅。 「壽喜燒 伊勢熊」用新的演繹方式，把這道料理的初心「好肉、好湯、好氣氛」放回焦點。在日本，不同地區對壽喜燒的煮法各有堅持：關東講究醬汁燉煮、關西則喜歡先「糖烤」上色。「壽喜燒 伊勢熊」乾脆兩者都要，用和牛作舞台中央，再把兩派精髓混合，加上主廚久家弘一的獨門調味，做到鹹甜平衡、油香不膩，有明確個性又不失和諧。

和牛主角：仙台牛 × 京都姬牛

店內的壽喜燒以日本產和牛為絕對主角，講究程度是連產地與牛種都精挑細選。 期間限定的「仙台牛」來自日本東北，被稱為「東北的驕傲」，只有達到最高級 A5 的牛隻才可以掛上這個名字，油花細密、入口脂香分明，適合喜歡濃郁和牛風味的客人。​

另一招牌「京都姬牛」則來自京都府綾部市牧場，是雌性黑毛和牛，油脂融點比雄牛更低，配合富含澱粉質與蛋白質的飼料以及天然井水飼養，令肉質軟嫩而不鬆散，入口幾乎是「一抿就散」，對口感敏感的人會特別有感。





當季食材由日本直送 Amela 水果蕃茄超有驚喜！

「伊勢熊」不把蔬菜當配角：店方從日本多個縣搜羅時令野菜，焦點包括靜岡縣出產的高糖度 Amela 水果蕃茄，把時令概念由餐牌寫進鍋裡。 這種選菜執著，不只是為了配色，而是呼應日本料理裡「吃當季」的重要性，讓鍋中的每一口都跟季節有關。​

就連白飯亦充滿計算。壽喜燒菜單上的蓋飯選用兩款日本米混合：被譽為北海道米巔峰的「夢美人」加上北海道糯米，口感既有彈性又帶黏度。 昆布蓋飯則以北海道日高昆布熬湯再煮飯，令每一粒米都帶輕微海鮮旨味，與和牛壽喜燒一同入口時，有種安靜但清晰的甘甜收尾。

壽喜燒若只有好牛，還只是合格；「伊勢熊」的性格藏在那一鍋割下（醬汁）和桌前那碗蛋汁裡。主廚久家弘一以自家秘方調製割下，讓醬油鹹香、甜度與和牛脂香互相扣緊，不會被任何一方搶戲。更有趣的是蛋汁：選用來自兵庫縣的雞蛋，打成綿密像雲團的蛋白，讓沾過的牛肉多了一層絲滑包裹感，既降溫又提升口感，是那種吃完會忍不住說一聲「哇，正喔」的細節。桌上還有四款蘸料：沖繩島椒絲、柚子、芥末、意大利松露醬，加上香脆燒紫菜，讓每一片牛肉都可以換一種風味，既像玩味盤，又不失專注。





「壽喜燒 伊勢熊」

地址：九龍尖沙咀棉登徑 8 號凱譽地下 13 號

電話：2109 1155