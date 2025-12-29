尖沙咀美食｜東京超人氣居酒屋「中目黑」首家海外分店！驚喜推介楓糖忌廉芝士伴薄脆/燒慢煮牛肋肉/豚腩串燒3味/和牛三文治

《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
作為東京超人氣居酒屋的首間海外分店，「中目黑」在香港這個鍾情日式料理的城市落腳，以創意小碟、美酒和充滿人情味的氣氛，最特別的是每逢星期一至三晚上，店內會舉行傳統「搗年糕」表演，客人可以親自上陣，感受一下日本過節氣氛，亦多了一個適合拍照打卡的時刻。特別推介多款美食如：楓糖忌廉芝士伴薄脆、燒慢煮牛肋肉、豚腩串燒3味、和牛三文治等，驚喜感超高！
「中目黑」首間海外分店把東京夜生活搬來尖沙咀
作為東京超人氣居酒屋的首間海外分店，「中目黑」隱身在尖沙咀彌敦道的九龍酒店地庫，位置有點低調，但推門而入卻別有洞天。室內以木色為主調，木地板、再生木材製作的餐桌配合暖黃色燈光，營造出帶點神秘又沉穩的居酒屋氣質，既不像大排檔般嘈雜，也不會過分拘謹，讓人自然放鬆下來慢慢吃喝。店內還設有經改良的榻榻米座位，保留了日式風情之餘又照顧到坐姿舒適，是三五知己聚會、邊吃邊傾的理想位置。每逢星期一至三晚上，店內會舉行傳統「搗年糕」表演，熱鬧卻不吵鬧的氛圍，加上貼近日本本店的裝潢細節，很適合下班後來喝一杯。
啤酒黃金比例到清酒微醺
居酒屋的靈魂始終是「酒」，「中目黑」亦在這部分落足心思。餐廳特製啤酒機利用微泡沫技術，配合聲波與流體動力學，將啤酒打出綿密而細緻的泡沫，呈現理想的7：3黃金比例，入口順滑，啤酒香氣更突出，是一杯會令人想再加點的小啤酒。除了啤酒，店內亦備有多款日本清酒，客人可以按個人口味從果香清爽到米香濃郁慢慢挑選，隨心配搭不同菜式，將晚餐變成一場清酒品飲小旅行。
從佐酒小食到不同主食都有驚喜！大推驚喜推介楓糖忌廉芝士伴薄脆
如果以為居酒屋的食物只是佐酒級數，那你就錯了！餐牌走的是偏創意但仍然保留日本味道的路線，無論是只想小酌幾杯配小食，還是想吃飽一點當晚餐，都找到合適的選擇。
和牛三文治（$268）
A4和牛柳以半煎炸方式烹調，夾入烘香鬆化的麵包之中，油脂香氣與柔嫩口感交織。
日式海鮮雜炊（$108）
在鰹魚湯中加入白飯與海鮮，再加入蛋花作裝飾，雜炊原鍋端上。湯鮮味濃，是醒胃又暖身的首選。
楓糖忌廉芝士伴薄脆（$68）
以忌廉及日本人氣QBB芝士混和成醬，甜中帶微鹹。塗抹在烘烤多士薄脆之上，成為日本本店的人氣佐酒小食。配搭Highball或果香清新的清酒，為一晚的暢聚打開味蕾。
滿足壽司（$178）
顛覆傳統壽司做法，將吞拿魚、吞拿魚腩、蟹肉、海膽及三文魚子等時令刺身，堆疊於排列整齊的卷物之上。以「滿瀉」的賣相與澎湃的奢華口感，成為視覺與味覺的雙重享受。
炙熱吞拿魚腩他他（$128）
將拖羅、三文魚及油甘魚刺身切成蓉，經味噌腌後再在食客席前炙燒，提升魚油的脂香。用紫菜捲起刺身並蘸上雞蛋汁食用，入口軟滑，帶有味噌鹹香及魚鮮焦香餘韻，令人回味無窮。
黑松露薯仔沙律配最中餅（$28）
將傳統以甜料為餡的日式和菓子「最中餅」賦予全新風貌，內餡加入細膩綿密的日本男爵薯、甘筍及淡忌廉，綴以黑松露油，散發迷人香氣，是新派居酒屋前菜的代表作。
燒慢煮牛肋肉（$188）
牛肋肉以肉感厚實，味感豐富著稱。廚師以攝氏63度慢煮1.5小時，鎖住肉汁與嫩滑口感，然後加入煮酒，再以大火燒香表面，香氣撲鼻。
豚腩串燒3味（$78）
嚴選日本稀有的Kamikomi豚肉，分別塗上酸汁蘿蔔蓉、蒜蓉味噌及鹽京蔥三款醬汁，香氣豐腴，令人一試難忘。
雞肉丸子豆腐豆乳鍋（$108）
以免治雞肉和雞軟骨製成雞肉丸子，加入紫蘇增添香氣，配搭口感嫩滑細緻的安曇野絹豆腐。湯底採用日本無調整豆乳，略施自家調味，是低脂又暖身的冬日佳餚。
麻糬雪糕三文治（雲呢拿或抹茶）（$58）
先將個法式長條麵包掏空，內層抹上薄薄一層麻糬，然後釀入雪糕為餡，隨即放入雪櫃急凍。到上菜前時才放入焗爐大火快速烘香表面。一口咬下就是冰火交疊的刺激及外脆內軟的雙重驚喜。
中目黑
地址：尖沙咀彌敦道19-21 號九龍酒店 B3 樓 B3-01 號舖（地圖按此）
電話：2367 9368
更多尖沙咀美食推介
尖沙咀美食｜新開爆紅酥皮甜品專門店「Milkfill」必試自創原味/朱古力/開心果拿破崙泡芙
尖沙咀美食｜全港首間韓國自助餐「Chef Zone」即將進駐加拿芬廣場 任食韓國直送醬油蝦蟹/鮑魚+人參雞湯
尖沙咀美食｜九龍圓方分店CAFE DECO PIZZERIA升級登場！全新菜單必食招牌石爐手工薄餅/七味唐辛子烤春雞/白酒香草忌廉煮藍青口
尖沙咀美食｜人氣荷蘭餐廳「The Dutch House Restaurant」 推罕有荷蘭貴族美食 3A白蘆筍/荷蘭皇后鯡魚/蘑菇雞肉酥餅
尖沙咀美食︱懷舊火鍋店特濃沙嗲湯底 抵食$358二人餐+脆卜卜炸魚骨
尖沙咀美食︱車仔麵小店小食極有心機！荔枝蝦球+藤椒魚皮 足料鮮雞金華火腿湯膽
