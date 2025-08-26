尖沙咀美食2025｜精選25間尖沙咀餐廳/Cafe/扒房推介 6折食日本和牛燒肉/無限暢飲/人氣韓國菜

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

尖沙咀無論是餐廳、Cafe、扒房、居酒屋還是酒吧都有多種選擇，不過在現有不少店家都結業或轉手，到底汰弱留強後，還有甚麼餐廳尚在，又有哪些新血進駐？更細分多種不同種類的餐廳，立即為你分享2025尖沙咀美食合集！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

食肉獸首選

有時候身體就是想吃些能補充能量的美食！肉類就是不少人的首選，以下餐廳都提供一流肉食，保證讓你能量滿滿地離開！

尖沙咀美食2025推介1.Carna by Dario Cecchini：環境超打卡！尖沙咀酒店藏「世界上最偉大屠夫」扒房

尖沙咀酒店Mondrian雖然進駐香港時間不長，但討論度卻長期高企，全因酒店內藏有一間號稱「世界上最偉大屠夫」Dario Cecchini所主理的扒房，Dario曾被《紐約時報》譽為「世界上最偉大的屠夫」，他尊重每隻會為人類而變為腹中物的動物，致力在生前給牠們最好的環境，並主張「從頭到尾」（Nose-to-tail）、零浪費及可持續烹調理念。因此在Carna by Dario Cecchini能吃到牛隻不同的部位，並不會只有最熱門的西冷、肉眼等部位，而香港店餐牌就由足足18個部位組合而成，絕對能滿足食肉獸對肉食的欲望。

Carna by Dario Cecchini

地址：尖沙咀赫德道 8A 號 MONDRIAN HONG KONG 39樓（地圖按此）

電話：3550 0339

Italian Bistecca Toscana $1,880

經過45日熟成，肉質軟腍鮮甜，絕對是香港店的招牌。

尖沙咀美食2025推介2.GREEN：南澳矜貴食材！晚市套餐連無限添飲

Book Now

位於尖東的唯港薈酒店西餐廳GREEN的晚市套餐連無限添飲，精選來自南澳的矜貴食材，包括哥芬灣太平洋生蠔、法式南澳石灰岩海岸南部岩龍蝦及南澳黑安格斯M4+ 牛肉。逢星期一至三供應南澳海鮮」四道菜晚餐；逢星期四及五供應「南澳M4+牛」四道菜晚餐。客人可自選湯品、主菜、甜品各乙份以及無限暢飲指定氣泡酒、紅白餐酒、清酒及特色雞尾酒。

GREEN

地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈地舖（地圖按此）

電話：3400 1300

套餐包括無限暢飲指定氣泡酒、紅白餐酒、清酒及特色雞尾酒，預祝大家Happy Friday！

尖沙咀美食2025推介3.壽喜燒。肉屋：$199嚐全港最平A5和牛高質壽喜燒

想食肉未必一定只有扒房，尖沙咀就開了間號稱最平A5和牛壽喜燒店「壽喜燒。肉屋」，食客在午市只需$199即可品嚐A5薩摩牛赤身壽喜燒，配上貴價蘭王蛋，質素一點都不差。預算多一點的話，餐廳亦有霜降部位供選擇。

壽喜燒·肉屋

地址：尖沙咀海防道38-40號中達大廈3樓(地圖按此)

電話：30011239

特選A5薩摩牛壽喜燒片（110克）$199 賣相超吸引，薩摩牛油脂豐富，加上甜甜的壽喜燒醬汁讓人欲罷不能。

尖沙咀美食2025推介4.燒鳥塚田Yakitori Tsukada：日本燒鳥串燒 逾20款日本雞肉串燒

香港地就算放工都人多車多，總是難以得到真正放鬆。今天放工不如約朋友到來自日本的串燒店燒鳥塚田Yakitori Tsukada，品嚐選用日本鹿兒島黑薩摩走地雞和日本銘柄雞的雞肉串，逾20款雞肉串美食，由師傅全人手工製作，包括雞腿肉、雞胸肉、雞柳、雞頸、雞翼、雞肩膀、雞腱、雞皮、雞肝、雞腎、雞尾、免治雞肉等。另外，還有濃香雞湯配免治雞肉、雞白湯拉麵、雞肉茶泡飯。除此之外，帆立貝串，三元豬柳串，和牛西冷串等海鮮及肉類的串燒，還有多種時令蔬菜可選，加上氣氛熱鬧，讓人置身於日本居酒屋中。

燒鳥塚田 Yakitori Tsukada

地址：尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心地下01-03號舖（地圖按此）

電話：+852 2688 6773

店內主打日本鹿兒島黑薩摩走地雞和日本銘柄雞，提供全雞隻多種部位的雞肉串。

尖沙咀美食2025推介5.三郎燒肉：高質日燒 限定6折優惠/送海膽或魚子醬

Shop Now

說到肉類美食，怎少得日本和牛？想品嚐到高質加油脂豐富的日本和牛，推介位於尖沙咀H Zentre的三郎燒肉，除了環境高級，有多款燒肉套餐可選擇，套餐內的料理亦花盡心思，好像有和牛帶子煲仔飯 、黑松露日本和牛海膽卷、15日濕式熟成和牛等等。近日餐廳更推出超值優惠，如極上和牛饗宴晚市二人套餐有限時6折優惠，低至每位$564起，又或者日本鹿兒島和牛二人燒肉晚市套餐7折外還加送海膽或魚子醬！

三郎燒肉

地址：尖沙咀中間道15號H Zentre地下3號舖（地圖按此）

電話：2398 1813

燒肉套餐包括多個不同部位的和牛。

尖沙咀美食2025推介6.SAMSAM삼삼뼈국：尖沙咀人氣韓國餐廳 必食薯仔脊骨湯和韓式烤肉

如果喜愛韓式鍋物的話，尖沙咀人氣韓國餐廳SAMSAM삼삼뼈국絕對非試不可！招牌辣味薯仔脊骨湯選用新鮮薯仔和上等豬脊骨，秘製湯底經長時間熬製，豬脊骨的醇厚肉香與薯仔的綿軟香甜完美融合；而港人愛吃的韓燒就嚴選優質韓國產肉品，肥瘦相間的豬五花以及上等牛肉搭配獨家醬料，肉質外焦內嫩，以清爽的生菜包裹着自家製泡菜、蒜片、蘿蔔片等配料一口咬下去，讓人欲罷不能。另外還有一系列創意料理，好像結合韓式與地中海風情的蕃茄羅勒燉豬脊骨，醬料以新鮮蕃茄與羅勒調製，酸甜開胃，香氣十足。

SAMSAM삼삼뼈

地址：尖沙咀金巴利道55號（地圖按此）

電話：9737 1656

怕份量太大吃不完？餐廳Lunch Set只是$88起，自私食都無問題！

尖沙咀美食2025推介7.火桶燒烤：新世界韓國食品踩過界首度開設韓式炭烤餐廳 重現60年代傳統韓式火桶燒烤

大家可能去得多新世界韓國食品買東西，但你又知不知道其實他們在今年開了餐廳？品牌更特別於韓國空運韓式傳統火桶燒烤滾筒機， 重現韓國60年代的火桶燒肉風味為大家帶來一系列燒肉美食，當中包括必食招牌菜「大邱炭烤豬肉」，而且價錢非常超值，只需$68！以超優惠價錢即可享用兩款韓式小菜，並配有白飯及例湯；或可加$20， 即可將白飯升級為「冷麵」、「拌冷麵」、「烏冬」或「泡菜烏冬」！

火桶燒烤

地址：尖沙咀金巴利街3B號地舖（地圖按此）

電話：8402 8726

大邱炭烤豬肉 $68 套餐價錢超親民！

閨蜜情侶之選

有時用餐想傾傾心事分享生活？以下幾間既可以打卡，亦適合三兩知己好友或是情侶聊天談心，保證為你帶來驚喜。

尖沙咀美食2025推介8.Tanuki Innovation：193 Cafe推西日fusion料理 推介鹿兒島和牛三文魚籽丼

男子組合ERROR成員郭嘉駿(193)所開的Tanuki Innovation，去年轉戰尖沙咀星光行，餐牌逾八成保留了土瓜灣店的西日fusion小菜，唯獨是删去招牌三文治，另有沙律、意粉、蓋飯及小食，甜品等幾大種類。舊店招牌蓋飯今次來了個升級版，最矜貴的一款要數「火焰手切鹿兒島A4和牛配三文魚籽蓋飯」，燒至五成熟的和牛肉色粉紅，入口油香豐腴，加上粒粒爆汁的三文魚籽，拌飯一流。有心機的還有一款「炸魚薯條」，用澳洲盲曹魚，炸漿內加了咖啡炸成，外層特別鬆脆，肉質juicy。甜品推介香濃咖啡提拉米蘇配雲呢拿雪糕，整杯咖啡加進tiramisu，再用匙入口，絲滑奶香夾雜咖啡香，吃到一半 ，以士多啤梨提香提酸，平衡一下。

Tanuki Innovation

地址：尖沙咀梳士巴利道3號星光行誠品生活2樓L201-203號舖(地圖按此)

電話：6808 3282

香濃咖啡提拉米蘇配雲呢拿雪糕 $118 香濃美味，層次豐富。

尖沙咀美食2025推介9.Common Man Coffee Roasters：新加坡過江龍咖啡店 香港限定菜單必食新加坡虎蝦叻沙芝士通心粉＋鹹蛋黃可頌馬芬

Cafe未必一定只有All Day Breakfast，新加坡過江龍咖啡店Common Man Coffee Roasters去年登陸尖沙咀K11 Art Mall，揉合香港本地特色與新加坡風情，推出多款香港限定的創意菜式！包括：新加坡虎蝦叻沙芝士通心粉，將新加坡特色美食叻沙結合芝士白汁，完美平衡咖喱香料的辛辣，加上彈牙虎蝦將味道昇華到另一層次，濃而不膩。香辣肉醬天使麵加入煮至焦糖化的辣肉醬，配慢煮流心溫泉蛋。麵包首推香港限定鹹蛋黃可頌馬芬，完美結合牛角酥皮和鬆餅酥脆的口感，鹹甜風味達至完美平衡。

Common Man Coffee Roasters

地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館地下G26 & G28及1樓119號鋪（地圖按此）

電話：從缺

延伸閱讀：尖沙咀美食｜新加坡過江龍咖啡店Common Man Coffee Roasters登陸尖沙咀！香港限定菜單必食新加坡虎蝦叻沙芝士通心粉/香辣肉醬天使麵/招牌牛角包及焦糖奶油酥

鹹蛋黃可頌馬芬 $35 香港限定，口感鬆軟，配啡一流。

尖沙咀美食2025推介10.KURASU：京都過江龍咖啡店 首推Matcha Latte Espresso

在逛街中途想到Cafe休息一下，不妨試試這間來自京都的咖啡店KURASU，店內選用的咖啡豆，均由京都總店專業焙煎匠人焙煎後直送到港，確保咖啡豆處於適當的焙煎程度，同時還原京都總店的咖啡風味。店內精品咖啡亦提供「手沖」及「冷泡」兩種沖煮手法。想試些特別一點的飲品，推介「Matcha Latte Espresso」，選用來自京都茶園優質綠茶加工而成的抹茶粉，入口苦澀味較少，同時散發濃厚茶香，配搭KURASU精選特濃咖啡、日本牛乳，加上「漸層」視覺效果，非常上鏡。

KURASU

地址：尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場2期地下G65號舖（地圖按此）

電話：23988821

除了咖啡之外，香港店亦提供一系列與輕食和甜點，包括：焦糖布甸配雲呢拿雪糕、焙茶巴斯克芝士蛋糕、法式焦糖燉蛋泡芙等。所有食品都是每日新鮮製作。

尖沙咀美食2025推介11.CHAAT：尖沙咀米芝蓮一星印度菜餐廳 $500有找

想到酒店食餐好，又想特別一點，尖沙咀瑰麗酒店米芝蓮一星印度餐廳CHAAT絕對符合你的要求！除了充滿印度風情的矜貴奢華用餐環境，由15年豐富烹飪經驗Gaurav Kuthari領軍，餐單將傳統風味與現代烹調技術融合，帶來一系列的印度美食，由街頭美食到皇室專用菜式都可以吃得到，當中包括印度街頭美食菠菜脆餅、皇室菜式香烤杏仁雞肉等，想抵食一點？逢星期二至五的Lunch Set每人$500有找，讓大家在香港都可以舒適優雅地做個印度皇室，品嚐地道印度菜。

CHAAT

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店5樓（地圖按此）

電話：38918732

菠菜脆餅 $468/Lunch Set 酥脆的炸菠菜葉撒上了香料薄荷、羅望子酸辣醬、乳酪和鷹嘴豆等。這道菜起源於印度北部的Uttar Pradesh，混合了甜、辣、酸、鹹等味覺。

尖沙咀美食2025推介12.Lady Nara：泰國曼谷米芝蓮泰菜Nara姐妹品牌 生日慶祝必推金芒香糯蛋糕

誰說食泰國菜不能少女心？海港城Lady Nara是泰國曼谷米芝蓮泰菜Nara的姐妹品牌，環境被輕柔的淺粉紅所包圍，搶眼菱形鏡牆、舒適的卡座配泰國製孔雀藤椅，綠色天然植物甚多，無論坐哪一枱都是拍照打卡靚位。除了有一系列香港限定菜式，甜品同樣打卡，首選招牌泰式奶茶意大利芝士餅，倒入特製mascarpone cream滿瀉一刻非常治癒！近日餐廳將招牌芒果糯米飯升級，變成金芒香糯蛋糕，閃亮登場！更大份、更濃香，視覺與味道雙重滿分，成為慶祝與拍照的必備甜品！現在於餐廳官網透過inline系統預訂，用折扣碼 【MANGOBDAY】享優惠價 $158！

Lady Nara

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場3樓3303號舖(地圖按此)

電話：2153 3730

金芒香糯蛋糕 $188 芒果份量十足，香甜美味又有特色！

一個都不能少！

難得一大班人食飯，當然要找些份量十足，多人先能解決的餐廳！

尖沙咀美食2025推介13.神燈海鮮酒家：50年老字號開新店 必食黑松露玻璃燒鵝/阿拉斯加蟹3食/古法金錢雞

中菜都可以有創意跟傳統兼備！已經有超過50年歷史的香港老字號「神燈海鮮酒家」，最近選址尖沙咀開設全新分店，新店繼續以經典粵菜及創意海鮮料理為主打，其中多款招牌菜式不容錯過，包括神燈獨家創研的黑松露玻璃燒鵝、全港首創的新派3食的阿拉斯加蟹3食、即燒古法金錢雞，以及糯米炒膏蟹等。

神燈海鮮酒家（尖沙咀新店）

地址：尖沙咀亞太中心地庫（地圖）

電話：2528 2288

黑松露玻璃燒鵝 1/4隻 $238、半隻 $468、全隻 $888 3年前由神燈獨家創研，選用秘製黑松露醬及特別的黑棕鵝，打造出中西合璧的獨特風味，成為大熱招牌菜。

尖沙咀美食2025推介14.緻素坊：素食中菜館 必食蜜汁叉燒＋片皮鴨

偶然想食素，又怕沉悶？緻素坊開業數年，人氣口碑一直不錯，靠的就是餐牌上款式多又做得用心的素食點心及中式小菜 — 素湯羹、素酸菜魚、素煲仔菜、素炒飯小炒等都齊全。平日愛吃肉的，必試餐廳自製的蜜汁叉燒跟片皮鴨，叉燒用麵筋以南乳醬上味，麵筋先烤香，再風乾，風乾後再炸，炸後再蒸煮，之後再烤。除了南乳醬，另會加糖膠提味，很花功夫。叉燒入口外層微脆，味道偏甜，有點「肉」的口感。以片皮鴨則以猴頭菇模仿鴨肉，配紅椒絲、蘿蔔絲、青瓜絲及蜜瓜絲，非常有趣。

緻素坊

地址：尖沙咀廣東道120號海威商業中心7樓（地圖按此）

電話：2366 3233

招牌素叉燒 $128 以南乳醬上味的麵筋，先入焗爐烤，出爐風乾，再炸，炸後再稍蒸，之後再入爐烤，主要靠南乳醬及糖膠上味。件件香甜也帶點叉燒口感，鹹甜適中，不會太膩。

尖沙咀美食2025推介15.全滿記火鍋：地道港式火鍋超打卡 勁飽2人餐低至$179起/位

香港人一年四季都愛打邊爐，尖沙咀全滿記火鍋裝修走近年最流行的舊香港風格。地下紙皮石、懷舊保暖水壺、大排檔指定綠色筷子、紅色酒樓摺凳、正門口的代客泊車櫃枱⋯⋯單單環境已經夠加分，招牌湯底都是本土常見的湯底像沙嗲湯底、芫茜皮蛋湯、蕃茄粟米湯底及麻辣湯，配料同樣是港式風味為主，有滑牛、海鮮、墨魚滑等。兩個人想打個簡單邊爐？二人餐$358，已經有滑牛肉、蝦、蟶子、珍寶蟹柳、牛丸、午餐肉、響鈴、墨魚、烏冬， 及自選一款湯底，有肉有海鮮，簡簡單單，過下打邊爐口癮又可以錫住荷包。

全滿記火鍋

地址：尖沙咀彌敦道36-44號重慶大廈heath慶方地庫S26號舖（地圖按此）

電話：5967 1133

沙嗲湯底是這裏的No.1招牌，賣點是十級濃郁，沙嗲醬更是店家自己製作。

尖沙咀美食2025推介16.个園竹語：海港城上海菜餐館 一家大細都啱食！

位於海港城的个園竹語主打上海大菜，將上海菜「濃油赤醬」的精神發揮得淋漓盡致，好像醬烤年糕大肉蟹，濃而不膩，啖啖蟹肉讓人吃得滿足。想食暖胃菜式就推介砂鍋雲吞雞，湯底清潤溫暖，雞肉嫩滑，與家人分享就最好不過。另外「鐵板上的小籠包」亦是必食之選，將精緻的小籠包放上燙熱的鐵板上，上枱時會聽到吸引的「滋滋」聲，這時小籠包的底部已經被鐵板煎得微脆，再配上小籠包的香甜湯汁，美味得小朋友都立即被收服。

个園竹語

地址：尖沙咀廣東道25號海港城港威商場3樓3202號舖（地圖按此）

電話：2116 8328

醬烤年糕大肉蟹 $788 上海菜又怎少得了年糕，蟹肉相當入味，滋味一絕。

東南亞美食日

無論是越南、泰國還是馬來西亞等東南亞美食，一向深得香港人心，今個假日不如一起來味遊東南亞！

尖沙咀美食2025推介17.MueMue：美麗華商場新派泰菜餐廳 必食酒香火焰火山骨

如果多人聚會又想坐得好？首推尖沙咀美麗華商場內泰式餐廳的MueMue，餐廳環境闊落企理，近日推出全新「海陸空」滋味主餐牌，結合來自海洋、陸地和空中的美食元素，最啱一大班人聚會，焦點菜式包括泰式香蒜冬陰功炒龍蝦、酸辣醬燒雞、酒香火焰火山骨等，當中酒香火焰火山骨更會在大家面前點火，效果十足！而且餐廳有不少特色泰式雞尾酒亦是值得一試。

MueMue

地址：尖沙咀彌敦道 132 號美麗華廣場一期3樓302號舖（地圖按此）

電話：9833 0788

酒香火焰火山骨 $688 用肉質滑嫩的豬腩排骨，放入蔬菜胡椒湯慢煮約3小時，再配上綠色指天椒、紅椒、乾蔥、蒜蓉、魚露和辣椒醬等十多種香料的自家製清爽醬汁。奉客時，淋上高濃度的冧酒並即席點火，打卡效果一流。

尖沙咀美食2025推介18.安娣瑪萊：海南雞飯限時買一送一 低至$64起

香港食海南雞飯不算便宜，但位於尖沙咀海港城的「安娣瑪萊」近日就推出爺子海南雞飯買一送一優惠！餐廳精選五十日嫩滑白皮雞製作，採用米芝蓮推薦食府海南少爺的秘製配方精心調配浸雞湯汁。湯底以天然食材如班蘭葉、芫荽根及香茅細火慢煮，將雞肉浸煮至充分吸收香料精華，令令雞皮薄而爽脆，雞肉嫩滑多汁且入味。椰子雞湯選用椰皇水熬製，湯底清甜滋潤，營養豐富。椰香雞飯則同樣以椰皇水烹煮，並創新加入橄欖油製作，令米飯香氣撲鼻，更添健康滿分。現在透過inline 訂座，並輸入優惠碼「HCB1G1」，在星期一至四晚市即可享用優惠，低至$64起/位！優惠有效期至4月30日。

安娣瑪萊

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈地下G16號舖（地圖按此）

電話：2110 3533

爺子海南雞飯 $128/2份 取名「爺子」不僅是向海南少爺致敬，更寓意傳承與延續。承襲海南少爺的獨特風味，並根據香港人的口味精心改良，進一步融入健康元素。

Happy Hour鬆一鬆！

想逃離忙碌的工作，讓身體跟心靈得到放鬆，居酒屋跟酒吧自然是大家的首選，立即為你介紹收工好去處！

尖沙咀美食2025推介19.AIRA：3000呎居酒屋 串燒+cocktail一樣高質！

收工約了朋友開Party，地方要大，食物又要高質？AIRA分居酒屋及酒吧兩部分，飲品食物互通，串燒即叫即燒，不少是街市當日新鮮貨，另外還有炸物、烏冬、天婦羅等。餐廳的Cocktail也相當不錯，招牌款式都有5款，走溫柔香甜風格，最啱打卡的是一款「Nice to meet you」，酒杯下放了LED燈底座，映照在酒杯上變出不同顏色，氣氛十足！

AIRA 居酒屋

地址：尖沙咀河內道3-4號世紀商業大廈4樓（地圖按此）

電話：3709 9305

餐廳的串燒即叫即燒，賣相一流。

尖沙咀美食2025推介20.木戶：棉登徑日籍主廚主理居酒屋 推櫻花主題菜單

路過棉登徑時，會發現街邊有個低調的小木門，打開後卻發現原來是間熱鬧的居酒屋！木戶由來自九州宮崎的主廚木村潤一郎主理，當中主打菜式之一的「元祖宮崎南蠻雞 1956」，乃九州宮崎著名食府「Ogura」(おぐら) 經營者的木村的父親參與開發的菜式，口味正宗！近日餐廳推出櫻花季節的春日限定菜單，十款嶄新且賞心悅目的春日美饌佳餚。當中包括：日本櫻葉押半生熟雞柳、金柑櫻葉漬意式鹿兒島鰤魚王魚片、富山螢火魷魚配海膽蟹味噌醬、北海道三元豚雞腸宮崎辛味噌鍋以及炭火燒澳洲和牛牛肋眼等等，這些精緻的菜式無疑將為春日增添色彩，

木戶

地址：尖沙咀棉登徑8號地下G12-13號舖（地圖按此）

電話：2104 6855

徳島沙甸魚苗春野菜日向夏花見沙律 $168 這道沙律以德島沙甸魚乾為主角，搭配宮崎地區特產的日向夏，醬汁方面，用上木村先生自家製和風醬汁，帶來了清新的口感與獨特的香氣。

一人之境

相信大家總有一個人的時候，無論你是想一人食個快飯還是想安靜思考一下人生，以下餐廳都可以滿足你的要求。

尖沙咀美食2025推介21.麻吉哩厚：海港城創意台灣經典小吃和特色美食

麻吉哩厚主打多款台灣經典小吃和特色美食，如麻吉蚵仔煎、紅燒牛肉麵、刈包、蚵仔麵線和鹽酥雞等，更重點加入多款廚師手作的全新菜式，例如紫薯拉絲芝士球、墨魚滑玉米燒、起司豬排及牛角窩夫，而且餐點份量不算大，就算一個人享用都可以吃得豐富。

麻吉哩厚（尖沙咀海港城店）

地址：九龍尖沙咀海港城港威商場3樓3208號舖（地圖按此）

電話：2633 7388

餐廳有齊牛肉麵、蛋餅、珍珠奶茶等台式美食。

尖沙咀美食2025推介22.天下無雙：車仔麵店推特色小食 必食炸荔枝

要一個人快食，車仔麵就是個不錯的選擇，尖沙咀天下無雙亮點在於小食，最有驚喜的一定是兩款炸蝦球：一款以蝦球蘸滿麵包糠及蛋漿，加以人造色素，十足荔枝！另外還有潮州蠔餅、藤椒魚皮等，而精華湯膽落足心機熬製，用原隻鮮雞加金華火腿熬得出味，單飲湯汁都覺鮮甜，飲完半碗都不覺口渴。

天下無雙

地址：尖沙咀亞士厘道16號地舖（地圖按此）

電話：6883 8188

荔枝蝦球 $48 其實是炸蝦球加麵包糠，用食用色素染成紅色，幾粒炸球加芫茜，遠看真的以為是荔枝，像真度高。

尖沙咀美食2025推介23.HANA Korean Restaurant：韓籍老闆推韓式粥 選用自家農田產稻米

提起韓國美食，可能會想起燒肉、紫菜包飯、炸雞等特色料理，但其實韓國粥品亦是當地相當受歡近的美食，HANA Korean Restaurant主打11款韓式粥品，由來自釜山的大廚主理。與港式粥品不同，韓國粥口味較濃厚，會加入很多配料像泡菜，鹹魚，還有芝麻油等。粥品款式包括香菇蔬菜、豬肉蔬菜、人蔘雞、南瓜粥及鮮鮑魚粥等，選用老闆在釜山的稻田種植的水稻米，米粒特別軟綿卻留有咬口。餐廳每日都會花4至5小時熬好粥膽，途中再加自己磨的麻油，粥底熬好，待有order時再加不同配料快滾至入味。

HANA Korean Restaurant

地址：尖沙咀金巴利街1E號地舖(地圖按此)

電話：從缺

釜山特色泡菜粥 $118 來自店主的家傳食譜，粥面是幾條釜山鹹魚仔，泡菜混入粥中，粥底加了自家炒的麻油，香氣四溢。

尖沙咀美食2025推介24.鰻工房：鰻魚專門店 $68食鰻魚萬花筒飯

鰻魚是日本國民美食，更是大人跟小朋友都愛吃的美食，尖沙咀鰻工房餐牌廿款小菜，全部都以鰻魚為主角！店中一大皇牌，是長度逾30cm，足足有兩部電話長的超巨型鰻魚丼飯！而說到抵食，首推$68的「鰻魚萬花筒丼飯」，蒲燒鰻魚切成薄片，花瓣一樣鋪在丼飯面散開，中間加蛋絲，溫泉蛋，俯視角度望下，真的像盛開的花瓣一樣，心思、味道跟賣相均齊備，值得支持。

鰻工房

地址：尖沙咀赫德道1-3號利威商業大廈地下7號舖（地圖按此）

電話：55988744

鰻魚萬花筒$68 這樣華麗的賣相跟用料，都只是$68，荷包一點都不心痛！

尖沙咀美食2025推介25.鍋點：阿一鮑魚徒孫開店 $98食鮑魚撈飯

Food Court未必代表差，尖沙咀K11-Mouses的Food Court就是好例子，其中一間餐廳「鍋點」由阿一鮑魚徒孫斤両創辦人之一張東正跟飲食集團The Big Things Kitchen主理。現在餐廳的餐點有點像中式名貴丼飯，食材有齊花膠、刺參、鮑魚等，好像鮑汁花膠刺參撈飯、溫泉蛋鮑魚蔥油培根脆脆拌飯 ；亦有燉湯可選擇，喜歡滋補的必選杞淮蟲草花燉花膠，想清潤點必喝沙參玉竹雪耳蘋果湯，讓你在Food Court都可以享受一頓充滿儀式感的用餐時光。

鍋點

地址：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea B2樓 Food Playground Shop B 203（地圖按此）

電話：從缺

溫泉蛋鮑魚蔥油培根脆脆拌飯 $98 以牛油煎香鮑魚，再加入溫泉蛋跟培根脆脆去增加口感，但精髓在於混入精煉七次、以四款不同種的蔥精煉成香氣迷人的蔥油，一試難忘。

常見問題

問：2025尖沙咀有甚麼小店推介？

問：2025尖沙咀有過江龍餐廳嗎？

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多尖沙咀美食推介

尖沙咀美食｜人氣荷蘭餐廳「The Dutch House Restaurant」 推罕有荷蘭貴族美食 3A白蘆筍/荷蘭皇后鯡魚/蘑菇雞肉酥餅

尖沙咀美食︱Aqua推全新Ankh七道菜新嚐味菜單 力推藍鰭吞拿魚他他/阿拉斯加帝王蟹/輕煎帶子三文魚日式素麵

尖沙咀美食︱鰻魚飯專門店 巨無霸蒲燒鰻魚/$68打卡鰻魚丼/鰻魚肝串燒

尖沙咀美食︱懷舊火鍋店特濃沙嗲湯底 抵食$358二人餐+脆卜卜炸魚骨

尖沙咀美食︱車仔麵小店小食極有心機！荔枝蝦球+藤椒魚皮 足料鮮雞金華火腿湯膽

尖沙咀美食｜香港瑰麗酒店米芝蓮一星印度餐廳CHAAT新任總廚全新餐單 品味菠菜脆餅/辣椒炒豬肉/香烤杏仁雞肉

尖沙咀美食｜「壽喜燒樹」主打正宗關西風京都姬牛壽喜燒 其他牛部位不時更換松阪牛/熊本縣和王牛

尖沙咀美食｜全新家庭式西班牙餐館Rico Rico 開業優惠免費食西班牙小吃拼盤/招牌巴斯克芝士蛋糕

麺処一家結業！尖沙咀口碑魚介豚骨拉麵店突告別食客 食客:真係好可惜

尖沙咀美食｜意大利著名大師級屠夫坐陣 意式扒房「Carna by Dario Cecchini」首推週末早午餐 5款頭盤任食

香港麗晶酒店首個概念酒吧Qura Bar開幕！維港景伴享受法式美食 必食多款精選芝士/風乾火腿/生蠔/魚子醬

尖沙咀Mira酒店餐廳WHISK推新餐單及優惠！免開瓶費+OmaSake清酒饕宴+和牛醇酒饗宴

尖沙咀美食｜帝苑酒店四季菊新日籍總廚主理！特選季節之蟹迷你會席 席前料理一系列毛蟹菜式

尖沙咀美食｜Hue Dining首推早午餐葡萄酒120分鐘任飲任試+現場爵士樂表演

尖沙咀美食︱榻榻米卡位居酒屋！招牌火山石燒和牛+打卡海膽杯

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？