Brunch推介2026｜Mondrian酒吧餐廳Avoca全新「High Spirits」早午餐！任飲港式飲品靈感雞尾酒、任食炒鳳尾蝦配炸饅頭

週末想在雲端景色下好好Chill一Chill？位於尖沙咀Mondrian Hong Kong 38樓的酒吧餐廳Avoca，其首創的「High Spirits」週末早午餐近日換上全新餐單迎接新年 ！除了能一邊俯瞰醉人的維多利亞港景致，現場更有DJ動感節奏注入靈魂，絕對是與好友暢敘、締造難忘回憶的最佳好去處 。

必試得獎調酒！港式包裝檸檬茶、鹹檸檬化身創意雞尾酒

調酒師揉合港式情懷與醇酒藝術，在杯中譜寫出充滿玩味的本土故事。Avoca的得獎調酒無疑是這場早午餐的焦點，調酒師團隊特別帶來兩款以本地美食為靈感的創意作品。「V.L.T. Sour」以大家鍾愛的包裝檸檬茶為靈感，並以VSOP干邑作為基調 。另一款「Haam Neng Mung」將傳統士多辦館的「鹹檸檬」化作主角，威士忌酒貫穿其鹹甜韻味 。

食客更可根據喜好選擇無限暢飲套餐：

Cocktail Collection (+$200)：涵蓋得獎雞尾酒、精選啤酒及無酒精特飲等 。

Sparkling Selection (+$280)：包含Prosecco氣泡酒及精選葡萄酒 。

Champagne Experience (+$480)：提供無限香檳供應，盡享奢華午後 。

V.L.T. Sour

Haam Neng Mung

全新餐單推介 無限任添創意開胃菜

主廚巧妙地交疊亞洲街頭風味與西式精緻烹調，碰撞出令人驚喜的味覺新火花。這次新餐單在精緻開胃菜與主菜上極盡心思，將亞洲元素與Comfort Food完美融合。無限任添的精選開胃菜包括香辣炒鳳尾蝦配炸饅頭、酥皮絲炸蝦滑佐明太子蛋黃、薄切油甘魚佐奇異果香檸椰香油醋汁、免治雞肉棒配松露醬，當中靈感源自新加坡辣椒炒蟹的香辣炒鳳尾蝦配炸饅頭更是一試難忘，辛香惹味的醬汁還可以與外脆內嫩的炸饅頭一同食用。

而亞洲風味主菜則有烤泰式三黃雞及鮑魚配雞油米形意粉、甜辣醬海鮮薄餅、及素食開心果青醬扁意粉，食物選擇都算豐富，素食者都有得揀！非常推介將中式鮑魚雞煲以西式手法呈現的烤泰式三黃雞及鮑魚配雞油米形意粉，口感極富層次。

香辣炒鳳尾蝦配炸饅頭

酥皮絲炸蝦滑佐明太子蛋黃

甜辣醬海鮮薄餅

Avoca 「High Spirits」早午餐

價格：每位$580（所有價格需另加10%服務費）

時間：周末及公眾假期

Avoca

地址：尖沙咀赫德道8A號MONDRIAN HONG KONG 38樓（地圖）

電話：35500338

