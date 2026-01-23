尖沙咀謀殺自殺案 家屬辦理認屍手續

【on.cc東網專訊】尖沙咀昨日發生謀殺及自殺案，一名女子在一酒店房間用利刀刺斃丈夫後再服藥尋死。至今日(23日)早上，死者3名男女親友抵達葵涌公眾殮房辦理認屍手續，至上午11時許完成後不發一言離去。

事發在昨日下午，尖沙咀柯士甸路23號一酒店職員，清潔房間時揭發2人在房間內昏迷。救護車接報趕至，隨即把2人送往伊利沙伯醫院搶救，其中男子返魂乏術，女子經搶救後，被送上病房留醫。消息指，男死者姓關(77歲)，與姓梁(73歲)女事主為夫婦關係，2人去年7月開始租住該酒店。兩夫婦據報患有心臟病、肝病等疾病，不排除有人因病厭世，用利刀刺斃丈夫後再服藥尋死。

